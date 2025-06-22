В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.27 комментариев
Туроператоры России потеряли 200 млн рублей из-за конфликта Израиля и Ирана
АТОР: Туроператоры России потеряли 200 млн рублей из-за конфликта Израиля и Ирана
Финансовые потери отечественных туроператоров после начала ирано-израильского конфликта оцениваются в сотни миллионов рублей, заявила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Потери российских туроператоров, вызванные конфликтом между Израилем и Ираном, составили около 200 млн рублей только за четыре дня, сказала Ломидзе РИА «Новости».
С 13 по 16 июня компании несли убытки из-за изменений в графиках и отмены рейсов.
По ее словам, вывоз почти всех туристов завершился 21 июня, туроператоры все делали за свой счет.
Все застрявшие в ОАЭ туристы были вывезены за счет компаний без привлечения дополнительных средств.
Ранее сообщалось, что российские туристы столкнулись с отменами и задержками рейсов Air Arabia и Flydubai, а также с отсутствием своевременного информирования о статусе перелетов.