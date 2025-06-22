Саудовская Аравия сделала заявление после атаки США на Иран

Саудовская Аравия призвала сдерживать эскалацию после атаки США на Иран

Tекст: Алексей Дегтярев

Саудовская Аравия с большой обеспокоенностью следит за развитием событий в Иране после атаки со стороны США, передает ТАСС со ссылкой на саудовский МИД.

«Королевство подчеркивает необходимость любых усилий, направленных на проявления сдержанности, что позволит избежать дальнейшей эскалации», – добавили там.

В ночь на 22 июня США ударили по атомным иранским объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Глава комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед указал, что удары США на атомные объекты Ирана – это военное преступление. Атаку также осудил Ирак.

Сам Иран заявил, что вправе защищаться от агрессии США.