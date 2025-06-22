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Саудовская Аравия сделала заявление после атаки США на Иран
Саудовская Аравия призвала сдерживать эскалацию после атаки США на Иран
Саудовская сторона отслеживает ситуацию на иранской территории после американской атаки на ядерные объекты, сообщило саудовское внешнеполитическое ведомство.
Саудовская Аравия с большой обеспокоенностью следит за развитием событий в Иране после атаки со стороны США, передает ТАСС со ссылкой на саудовский МИД.
«Королевство подчеркивает необходимость любых усилий, направленных на проявления сдержанности, что позволит избежать дальнейшей эскалации», – добавили там.
В ночь на 22 июня США ударили по атомным иранским объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Глава комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед указал, что удары США на атомные объекты Ирана – это военное преступление. Атаку также осудил Ирак.
Сам Иран заявил, что вправе защищаться от агрессии США.