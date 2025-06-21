В Лондоне прошел многотысячный марш против вступления Британии в войну с Ираном

Tекст: Вера Басилая

На акцию в британской столице вышли десятки тысяч людей, протестовавших против возможного вступления Британии в войну с Ираном. Среди участников были экс-лидер Лейбористов Джереми Корбин, бывший первый министр Шотландии Хамза Юсаф, а также депутаты Палаты общин Апсама Бегум и Зара Султана, передает ТАСС.

Хамза Юсаф заявил собравшимся, что более 20 лет назад полмиллиона жителей Лондона выходили на марш против решения властей отправить войска в Ирак.

Он отметил, что спустя 22 года граждане снова собрались, поскольку, по его словам, сторонники войны пытаются «продать ложь» об угрозе со стороны Ирана, аналогично ситуации вокруг оружия массового уничтожения Саддама Хусейна.

Юсаф также выразил протест против отправки британских военных в новые конфликты ради чужих политических интересов.

Участники марша несли плакаты с лозунгами «Нет войне с Ираном», «Руки прочь от Газы», «Бойкот Израилю», «Прекратите вооружать Израиль». Часть протестующих держала портреты аятоллы Хаменеи, а среди демонстрантов были замечены представители еврейской общины с антивоенными баннерами.

Организовали марш движения «Кампания солидарности с Палестиной», коалиция Stop the War, «Друзья Аль-Аксы», «Кампания за ядерное разоружение» и «Палестинский форум в Британии». Протестующие пришли с флагами Палестины, Ирана и Ливана.

Апсама Бегум заявила, что военные действия Израиля против Ирана не должны отвлекать внимание от ситуации в Газе, где продолжают гибнуть дети от бомбардировок. Она призвала правительство Британии ввести эмбарго на поставки оружия Израилю и наложить санкции на израильских чиновников, отметив, что агрессия Израиля распространяется на Палестину, Ливан, Сирию и Иран.

Ранее Британия направила военные самолеты и самолеты-заправщики на базы в регионе для усиления поддержки на фоне напряженности.

Иран уведомил власти Британии, США и Франции о возможности ударов по их военным объектам на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в случае поддержки Израиля.

Лондон отказался защищать Израиль в случае ответного удара Ирана.

Политолог Саймон Ципис допустил вступление США и Британии в конфликт с Ираном.