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Карчаа назвал реальную угрозу для США и МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Основную угрозу на Запорожской АЭС представляют возможные провокации Киева, а не российские решения по топливу, заявил в кулуарах ПМЭФ эксперт по атомной энергетике считает, депутат Законодательного собрания Запорожской области, советник главы Крыма Ренат Карчаа.
Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в четырех блоках из шести американское топливо загружено в активную зону, еще один комплект находится в хранилище свежего топлива.
«Ни американцы, ни международное сообщество, ни МАГАТЭ, если у них есть тревоги, то эти тревоги должны быть связаны не с тем, что мы что-то не отдадим, а с тем, чтобы это было возвращено безопасно. У меня уверенности в том, что это не станет какой-то возможностью, поводом для осуществления провокации нет никакой», – цитирует его ТАСС.
Карчаа подчеркнул, что Россия не нуждается в американском топливе на ЗАЭС.
«Потом стоит вопрос еще и отработанного топлива: есть сроки отработки еще того топлива, которое загружено в холодном состоянии. Не во всех, но в реакторах тоже американское топливо. Там другая история извлечения его оттуда. Процесс непростой. Нам чужого не надо. Это абсолютно точно. У нас своего хватает», – добавил он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о необходимости диалога с США по вопросу ядерного топлива на Запорожской АЭС.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности агентства выступить посредником между США и Россией по вопросу применения американского топлива на Запорожской АЭС.