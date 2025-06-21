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    Экономика России переходит от сырья к «цифре»
    Путин не исключил взятие под контроль города Сумы на севере Украины
    Президент Индонезии объяснил, почему выбрал ПМЭФ вместо G7
    Министр Италии поставил под сомнение необходимость существования НАТО
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    Путин: Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем
    Путин: Использование Киевом «грязной бомбы» станет последней ошибкой неонацистов
    Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной
    Путин назвал экономический эффект от экспорта водки в ЮАР
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    10 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    16 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    12 комментариев
    21 июня 2025, 07:58 • Новости дня

    Карчаа назвал реальную угрозу для США и МАГАТЭ на Запорожской АЭС

    Tекст: Ирма Каплан

    Основную угрозу на Запорожской АЭС представляют возможные провокации Киева, а не российские решения по топливу, заявил в кулуарах ПМЭФ эксперт по атомной энергетике считает, депутат Законодательного собрания Запорожской области, советник главы Крыма Ренат Карчаа.

    Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в четырех блоках из шести американское топливо загружено в активную зону, еще один комплект находится в хранилище свежего топлива.

    «Ни американцы, ни международное сообщество, ни МАГАТЭ, если у них есть тревоги, то эти тревоги должны быть связаны не с тем, что мы что-то не отдадим, а с тем, чтобы это было возвращено безопасно. У меня уверенности в том, что это не станет какой-то возможностью, поводом для осуществления провокации нет никакой», – цитирует его ТАСС.

    Карчаа подчеркнул, что Россия не нуждается в американском топливе на ЗАЭС.

    «Потом стоит вопрос еще и отработанного топлива: есть сроки отработки еще того топлива, которое загружено в холодном состоянии. Не во всех, но в реакторах тоже американское топливо. Там другая история извлечения его оттуда. Процесс непростой. Нам чужого не надо. Это абсолютно точно. У нас своего хватает», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о необходимости диалога с США по вопросу ядерного топлива на Запорожской АЭС.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности агентства выступить посредником между США и Россией по вопросу применения американского топлива на Запорожской АЭС.

    20 июня 2025, 09:25 • Новости дня
    Греф назвал равновесный курс рубля
    Греф назвал равновесный курс рубля
    @ Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что равновесный курс выше 100 рублей за доллар обеспечит экономический баланс, а нынешний уровень негативно сказался на экспортных отраслях.

    По его словам, нынешний курс на уровне 78–79 рублей за доллар значительно ниже экономически обоснованного значения и оказывает сильное негативное влияние на все экспортные отрасли, а также на бюджет страны, передает РИА «Новости».

    Греф отметил, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом, и в конце года Министерство финансов, по его мнению, будет вынуждено искать новые источники покрытия дефицита. Он предположил, что одним из таких источников, скорее всего, станет рыночное привлечение средств.

    Официальный курс доллара на пятницу составляет 78,48 рубля, что значительно ниже того значения, которое глава Сбербанка считает равновесным.

    Накануне глава ВТБ Андрей Костин отметил, что нынешнее усиление рубля может негативно отразиться на экономике страны и создать определенные риски.

    Ранее Минэкономразвития отметило, что инфляция в последние недели стабильно снижается быстрее запланированных темпов, а динамика рубля зависит от политики Банка России.

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    20 июня 2025, 19:24 • Новости дня
    Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной

    Путин заявил о проживании двух миллионов выходцев из СССР в Израиле

    Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной
    @ Eyal Warshavsky/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значительное присутствие выходцев из СССР в Израиле, упомянув их влияние на отношения между государствами.

    На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин отметил, что Израиль сегодня стал почти русскоговорящей страной. Об этом сообщает РИА «Новости». По словам Путина, в Израиле проживает почти 2 млн человек, которые являются выходцами из бывшего Советского Союза и Российской Федерации.

    Путин подчеркнул: «Хочу обратить ваше внимание, что в Израиле проживает почти 2 млн человек, выходцев из бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Это почти русскоговорящая страна сегодня. И мы, безусловно, всегда в новейшей российской истории учитываем этот фактор».


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    20 июня 2025, 11:48 • Видео
    Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

    Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    20 июня 2025, 22:00 • Новости дня
    Шейх Бахрейна описал политику России цитатой из стихотворения Пушкина

    Tекст: Вера Басилая

    На пленарном заседании ПМЭФ советник по национальной безопасности Бахрейна шейх Насер бен Хамад Аль Халиф сравнил политику России по отношению к народу со строчками из стихотворения Александра Пушкина.

    Шейх Насер бен Хамад Аль Халиф, представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности королевства, охарактеризовал политику России по отношению к своему народу строками из «Пророка» Александра Пушкина, передает РИА «Новости».

    Во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума он отметил, что как поэт ценит поэзию и хотел бы привести слова Пушкина.

    «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал», – процитировал Аль Халиф, отметив, что мудрая политика, подобная пушкинским словам, по его мнению, отражает отношение России к своему народу.

    Он также подчеркнул, что такая политика не может измеряться только количественными показателями. Шейх заявил, что стратегическое партнерство с Россией является одной из основ развития бизнеса в Бахрейне.

    Представитель королевства добавил, что Манама продолжает курс на привлечение зарубежных инвестиций, придавая большое значение инновациям и творчеству как ключевым факторам экономического роста.

    По его словам, Бахрейн рассматривает ПМЭФ как эффективную платформу для продвижения амбициозных инициатив и укрепления сотрудничества между инвесторами и предпринимателями из различных стран.

    Президент России Владимир Путин попросил советника по нацбезопасности Бахрейна Насера бен Хамада Аль Халифу передать привет королю Хамаду бен Исе Аль Халифе.

    Принц Бахрейна назвал Петербургский международный экономический форум очень представительным.

    Бахрейн выразил благодарность Путину за его усилия по урегулированию конфликта между Ираном и Израилем.

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    21 июня 2025, 00:55 • Новости дня
    Небензя назвал путь спасения Украины от полной катастрофы

    Небензя рассказал, что поможет Украине избежать полной катастрофы

    Небензя назвал путь спасения Украины от полной катастрофы
    @ Пресс-служба МИД России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Украина еще может миновать полной катастрофы, если незамедлительно начнет конструктивные переговоре с Россией, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

    «Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы, – это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры, следующий раунд которых мы предлагаем провести в Стамбуле после 22 июня», –  сказал Небензя в ходе выступления.

    Он отметил, что Россия направила Украине лучшее предложение по всеобъемлющему мирному урегулированию, поэтому Киеву следовало бы не упускать шанс договориться.

    Небензя напомнил, что в ходе состоявшихся прямых российско-украинских контактов в Стамбуле Россия передали проект меморандума о мирном регулировании, который  состоит из двух частей и включает условия заключения всеобъемлющего долгосрочного мира, а также условия прекращения огня.

    «Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять», – посоветовал дипломат.

    Он также отметил роль США, которые способствуют диалогу сторон и помогают разрешению украинского конфликта.

    «Признательны американским коллегам, которые последовательно поддерживают наш прямой диалог с Украиной. Рассчитываем, что и европейские спонсоры киевского режима вместо того, чтобы всеми силами способствовать продолжению «войны до последнего украинца», дадут ей шанс», – резюмировал российский постпред при ООН.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский лидер Дональд Трамп в пятницу сообщил о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, не уточнив, в чем именно он его заметил.

    В этот же день президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии ПМЭФ, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева. Также Путин подчеркнул, что считает украинцев и русских единым народом, назвав при этом всю Украину «нашей».

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    20 июня 2025, 20:33 • Новости дня
    Субианто назвал первые итоги объединения социализма и капитализма в Индонезии
    Субианто назвал первые итоги объединения социализма и капитализма в Индонезии
    @ ANATOLY MALTSEV/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Прабово Субианто на ПМЭФ-2025 отметил, что Индонезия сделала ставку на экономическую модель, сочетающую элементы двух систем – социализма и капитализма, каждая из которых имеет свои недостатки и свои преимущества.

    «Я считаю, что каждая страна должна следовать собственной экономической философии. Такой философии, которая отвечала бы интересам страны, которая соответствовала бы культурным установкам соответствующей страны. Именно поэтому я выбрал путь компромисса, а именно: взять лучшее из социализма и лучшие из капитализма», – заявил Субианто в рамках своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме 2025.

    По его словам, «чистый социализм» не работает. «Это утопия. Чистый социализм – это то, что мы наблюдали на многих примерах, и действительно он, повторяю, не работает. А чистый капитализм приводит к неравенству, приводит к тому, что лишь малая доля населения пользуется благами, богатством», – пояснил глава Индонезии.

    «Но наш путь идет посередине, – добавил он. – Мы хотим опереться на креативность, творческий подход, который характерен для капитализма, мы должны использовать инициативу, которая характерна для капитализма. Но нам необходимо, чтобы и государство играло важную роль для того, чтобы бороться с бедностью, бороться с голодом, чтобы защищать слабых».

    Он пояснил, что в государствах с формирующейся экономикой, таких как Индонезия, существует серьезный риск — возможность того, что власть окажется под контролем узкого круга влиятельных лиц.  Элиты, включая крупный бизнес и высокопоставленных чиновников, могут вступать в тайные сговоры, преследуя собственные интересы. Это неизбежно тормозит борьбу с бедностью и мешает развитию устойчивого среднего класса.

    Именно поэтому, отметил Субианто, страна придерживается принципа, который можно выразить кратко: наибольшее благо — наибольшему числу людей. Государственные институты обязаны работать на благо большинства граждан, а значит, быть прозрачными и свободными от коррупции. 

    Он назвал первые итоги этого эксперимента по внедрению лучших качество социализма и капитализма. «Я семь месяцев нахожусь на этом посту. За это время мы смогли обеспечить рост производства риса и кукурузы почти на 50 процентов. И это самое серьезное увеличение объемов производства этих культур за всю историю существования моей страны», – подчеркнул Субианто.

    Ранее президент Индонезии объяснил, почему выбрал ПМЭФ вместо G7.

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    20 июня 2025, 13:49 • Новости дня
    Захарова: У Израиля не было реальных оснований для атаки на Иран
    Захарова: У Израиля не было реальных оснований для атаки на Иран
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль не имел реальных оснований для нападения на Иран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на XIX Генассамблее OANA.

    Захарова во время Петербургского международного экономического форума подчеркнула, что обвинения Израиля в якобы скором создании Ираном ядерного оружия не подтверждаются ни одним международным наблюдением, в том числе данными МАГАТЭ, передает ТАСС.

    Захарова напомнила слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который заявил: «На момент начала израильских ударов в рамках нынешней эскалации МАГАТЭ не имела ни одного подтверждения того, что у Ирана могут быть те наработки, которые Израиль сделал поводом для агрессии».

    По ее словам, атака могла быть организована с целью срыва переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Она отметила, что у России сложилось четкое понимание: «К сожалению, эта агрессия могла быть запланирована и могла быть реализована для того, чтобы сорвать очередной раунд переговоров непрямых, опосредованных, через Оман, которые вели Соединенные Штаты Америки с Ираном».

    Дипломат предупредила о непосредственной угрозе ядерной катастрофы в регионе, указывая, что удары Израиля наносятся в непосредственной близости от объектов, где хранятся радиоактивные материалы: «Мы в буквальном смысле слова – в сантиметрах от ядерной катастрофы».

    Захарова подчеркнула важность возвращения ситуации к дипломатическому диалогу, заявив, что Россия делает все возможное, чтобы снизить напряженность и обезопасить регион Каспийского моря.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выразила готовность содействовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке и при необходимости предложить посредничество между Ираном и Израилем, однако настаивать на этом не намерена. Песков также отметил, что нестабильность на Ближнем Востоке негативно влияет на мировую экономику и представляет опасность для России.

    В пятницу вооруженные силы Израиля уничтожили иранские ракетные комплексы и радиолокационные станции, расположенные в районах Исфахана и Тегерана.

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    20 июня 2025, 22:10 • Новости дня
    Глава ОПЕК заявил о стремлении деполитизировать нефть
    Глава ОПЕК заявил о стремлении деполитизировать нефть
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ОПЕК рассматривает деполитизацию нефти как одну из ключевых задач, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс отметил, что деполитизированный подход к деятельности организации является главной целью, поскольку ОПЕК отвечает примерно за 30% мирового энергобаланса, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ОПЕК стремится к тому, чтобы нефть рассматривалась исключительно как товар, без политических подтекстов.

    Хайсам аль-Гайс добавил, что организация работает над укреплением своей роли на мировом энергетическом рынке.

    Аль-Гайс отметил, что ОПЕК не использует идеологические принципы в своих прогнозах и статистике по рынку нефти, в отличие от некоторых западных стран. Он добавил, что организация всегда стремится к объективности и отделяет политику от своей профессиональной деятельности.

    Генеральный секретарь также выразил признательность за то, что Россия внимательно относится к прогнозам ОПЕК и учитывает их при формировании своей энергетической политики. По его словам, это имеет важное значение для всей работы организации.

    Президент России Владимир Путин начал переговоры с представителями Бахрейна, Китая и ОПЕК на Петербургском международном экономическом форуме.

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    20 июня 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин: Важнейшая задача текущего года – добиться умеренной инфляции и низкой безработицы
    Путин: Важнейшая задача текущего года – добиться умеренной инфляции и низкой безработицы
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Важнейшая задача текущего года – обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

    «Наша важнейшая задача текущего года – обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Что это значит? Мы понимаем это таким образом, что мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы. По данным статистики годовая инфляция уже снизилась до однозначных показателей – менее 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%. Конечно, это еще много, но таргетирование инфляции продолжается», – заявил Путин, передает официальный сайт главы государства.

    Он особо обратил внимание, что инфляционная динамика развивается лучше, чем ожидали многие эксперты и чем даже предсказывал Банк России. Это уже позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики.

    «Но изменение потребительских цен – это далеко не вся картина. Повторю, сбалансированный рост – это и умеренная инфляция, и низкая безработица, и продолжение позитивной экономической динамики. Важно держать в фокусе все индикаторы самочувствия наших отраслей, компаний и даже отдельных предприятий», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 2025 года и обратился с приветственным словом к участникам.

    Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП и первое место в Европе. Президент отметил, что за последние два года рост ВВП обеспечивался не только за счет оборонно-промышленного комплекса. Зависимость российской экономики от сырьевого сектора снизилась.

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    20 июня 2025, 20:13 • Новости дня
    Путин заявил о потере ЕС 200 млрд евро из-за отказа от российского газа
    Путин заявил о потере ЕС 200 млрд евро из-за отказа от российского газа
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 подчеркнул, что попытки навредить стране обернулись проблемами для самих инициаторов. Так, отказ Евросоюза от российского газа обернулся потерями почти 200 млрд евро.

    Президент России Владимир Путин заявил, что недоброжелатели страны сами испытывают негативные последствия от своих попыток навредить России, передает РИА «Новости». В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 2025 года он отметил, что разные страны ищут способы нанести экономический ущерб России.

    «Наши недруги, недоброжелатели изыскивают постоянно какие-то способы нанесения нам экономического ущерба. И прежде всего сами от этого страдают», – сказал Путин в своей речи.

    По мнению президента, несмотря на внешнее давление, экономика России продолжает развиваться, а инициаторы санкций и других ограничений сталкиваются с ответными трудностями.

    Он отметил, что, по оценкам экспертов, а также по данным Евростата, ущерб Евросоюза от отказа от российского газа достиг примерно 200 млрд евро.

    Путин заявил: «Наши эксперты посчитали, да и не наши тоже. Это, кстати, по-моему, Евростат тоже дает: ущерб Еврозоны от отказа только на газ, по-моему, для них ущерб составил где-то около 200 млрд евро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ и обсудил кризисы на Украине и на Ближнем Востоке.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал отказ Европы от российской энергии самоубийственным шагом и отметил рост враждебности в отношениях с европейцами. Вице-премьер Александр Новак заявил, что потенциал экономического роста России превышает 3%.

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    20 июня 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин напомнил о правиле русского солдата

    Tекст: Денис Тельманов

    На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин напомнил о старинном правиле, связанном с русскими солдатами.

    Президент России Владимир Путин напомнил о старинном правиле, согласно которому территория, где ступает нога русского солдата, становится российской, передает ТАСС.

    «Вы знаете, у нас есть <…> не поговорка, не притча, а старинное правило – там, где ступает нога русского солдата, то наше», – сказал он.

    Эта фраза прозвучала в ходе обсуждения вопросов суверенитета и национальных интересов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин раскрыл данные о потерях украинской армии в Курской области и отметил серьезную нехватку личного состава в рядах ВСУ.

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    20 июня 2025, 08:33 • Новости дня
    Греф оценил ситуацию в экономике России как «идеальный шторм»

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о сложном сочетании внутренних проблем в экономике России, охарактеризовав их как ситуацию, приближающуюся к «идеальному шторму».

    Выступая на деловом завтраке в рамках ПМЭФ, он отметил наличие сразу нескольких серьезных внутренних проблем, которые, по его словам, формируют крайне сложную обстановку для страны, передает ТАСС.

    Греф заявил, что Россия столкнулась с большим набором трудностей, охарактеризованных им как «идеальный шторм» для экономики. Он подчеркнул, что эти вызовы сочетаются одновременно и требуют комплексных решений.

    Тем временем банк ВТБ снизил ставки по своим ипотечным программам, максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта.

    Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.

    Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.

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    20 июня 2025, 09:02 • Новости дня
    Песков заявил, что Москва не намерена терять преимущество перед Киевом

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не собирается уступать свое стратегическое преимущество перед Киевом ради временного перемирия, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, у России сейчас есть стратегическое преимущество, которое Москва терять не собирается, и подчеркнул, что российская сторона намерена продолжать наступательные действия, передает ТАСС.

    Песков отметил, что любые обсуждения прекращения огня возможны только в случае, если Украина перестанет получать военную поддержку от зарубежных государств. Он указал на опасения Москвы, что пауза в боевых действиях даст Киеву шанс перевооружиться и перегруппировать свои силы.

    Представитель Кремля также добавил, что Россия не собирается использовать прекращение огня в своих интересах. Он пояснил, что прекращение огня означает полный останов боевых действий обеими сторонами.

    Ранее президент Владимир Путин отметил, что ВС России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях. Президент России указал, что Киеву необходимо поспешить достичь договоренностей с Москвой, пока ситуация для украинской стороны не стала еще хуже.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин предложил Западу дипломатию вместо ультиматумов.

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    20 июня 2025, 21:20 • Новости дня
    Путин: Товарооборот России и Китая достиг новой рекордной отметки

    Путин: Россия и Китай увеличили объем взаимной торговли до 245 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Объем торговли между Россией и Китаем вырос на 7% и достиг 245 млрд долларов, что стало новым рекордом для двусторонних экономических отношений, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

    О достижении нового рекорда в торговых связях между Россией и Китаем сообщил президент Владимир Путин на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном, передает ТАСС.

    «Что касается экономических связей, то они развиваются, несмотря на все сложности, прибавили еще 7% и достигли новой планки – 245 млрд долларов. Это очень хороший показатель», – заявил Путин.

    Президент России также заявил о намерении посетить Китай с визитом, чтобы принять участие в саммите ШОС и праздновании окончания Второй мировой войны, в частности победы над милитаристской Японией.

    Он подчеркнул, что с удовольствием воспользуется приглашением председателя КНР.

    Ранее на пленарном заседании ПМЭФ вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян призвал усиливать двустороннее сотрудничество с Россией.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Россия и Китай не формируют новый миропорядок, а только его оформляют.

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    21 июня 2025, 02:10 • Новости дня
    FT узнала цель назначения нового командующего Сухопутными войсками Украины

    FT: Зеленский пытается назначением Шаповалова ускорить мобилизацию

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный штаб Украины заявил, что новому командующему сухопутными войсками Украины необходимо будет «повысить боеспособность армии, улучшить систему мобилизации и подготовку военнослужащих», пишет FT.

    «Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками, поскольку Киев стремится обновить свой высший командный состав и улучшить мобилизацию, чтобы противостоять летнему наступлению России», – пишет Financial Times (FT).

    Газета напоминает, что предшественник Шаповалова Михаил Драпатый после своего ухода раскритиковал  сухопутные войска, заявив, что, приступив к работе в штабе, он столкнулся с «атмосферой страха, отсутствием инициативы, нежеланием принимать обратную связь, безразличием к кадровым вопросам, притворством в отношении дисциплины и глубоким разрывом между штабом и подразделениями».

    Геннадий Шаповалов ранее был представителем Украины в командовании НАТО в немецком Висбадене, где координировал поставки оружия и военную помощь Украине. С апреля 2024 года по начало 2025 года он возглавлял оперативное командование военными операциями в южной части Украины, включая прифронтовой Херсонский регион.

    Как высказался о нем Зеленский, теперь опыт 47-летнего офицера в Висбадене «должен быть реализован в сухопутных войсках Украины».

    Перестановки, проведенные Зеленским в этом месяце, включали новые назначения на руководящие должности в украинских воздушно-десантных войсках и недавно созданном подразделении БПЛА-систем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками Украины Геннадия Шаповалова после того, как с 1 июня подал в отставку Михаил Драпатый.

    Тогда же стало известно, что офис президента Украины планирует отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и замену всего состава правительства.

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    20 июня 2025, 14:37 • Новости дня
    Оверчук спрогнозировал закрытие Арменией авиасообщения с Россией из-за ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские власти считают, что углубление связей Армении с Евросоюзом может привести к введению ограничений на авиасообщение с Россией, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    По словам Оверчука, Москва опасается, что дальнейшая евроинтеграция Армении может привести к закрытию армянского воздушного пространства для российских самолетов, как ранее поступил Евросоюз, передает ТАСС.

    Вице-премьер выразил мнение, что в случае присоединения Армении к Евросоюзу, страна будет вынуждена закрыть небо для российских воздушных судов, поскольку такие требования могут быть выдвинуты в Брюсселе.

    По его словам, возможное закрытие неба затронет сотни авиарейсов в неделю, а также негативно отразится на системе грузоперевозок. Оверчук привел в пример ситуацию с перецепками на границе, когда армянские фуры будут вынуждены перегружать товары на российские или белорусские тягачи.

    Также вице-премьер заявил, что сближение Армении с Евросоюзом уже негативно сказывается на показателях взаимного товарооборота Москвы и Еревана. По его оценкам, к концу года страны могут потерять около 6 млрд долларов, а падение по текущей ситуации оценивается в 3 млрд долларов.

    Он отметил, что российский бизнес все чаще не видит перспектив в Армении из-за отсутствия шансов для взаимодействия с Евросоюзом. При этом Москва и Ереван понимают необходимость совершенствования регуляторной среды и ведут обсуждение барьеров, работы контролирующих органов и вопросов взаиморасчетов.

    Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, инициирующий процесс вступления страны в Европейский союз.

    Парламент Армении ранее утвердил законопроект о начале этого процесса, несмотря на отсутствие предложения о членстве со стороны ЕС.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Армения не может быть членом Евразийского экономического союза и Евросоюза одновременно.

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