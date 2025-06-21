Карчаа назвал реальную угрозу для США и МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Tекст: Ирма Каплан

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в четырех блоках из шести американское топливо загружено в активную зону, еще один комплект находится в хранилище свежего топлива.

«Ни американцы, ни международное сообщество, ни МАГАТЭ, если у них есть тревоги, то эти тревоги должны быть связаны не с тем, что мы что-то не отдадим, а с тем, чтобы это было возвращено безопасно. У меня уверенности в том, что это не станет какой-то возможностью, поводом для осуществления провокации нет никакой», – цитирует его ТАСС.

Карчаа подчеркнул, что Россия не нуждается в американском топливе на ЗАЭС.

«Потом стоит вопрос еще и отработанного топлива: есть сроки отработки еще того топлива, которое загружено в холодном состоянии. Не во всех, но в реакторах тоже американское топливо. Там другая история извлечения его оттуда. Процесс непростой. Нам чужого не надо. Это абсолютно точно. У нас своего хватает», – добавил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о необходимости диалога с США по вопросу ядерного топлива на Запорожской АЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности агентства выступить посредником между США и Россией по вопросу применения американского топлива на Запорожской АЭС.