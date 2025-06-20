Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.4 комментария
Госпитализирована атакованная БПЛА ВСУ в Белгородской области семейная пара
В Борисовском районе на участке автодороги Новоалександровка – Становое дрон ВСУ атаковал движущийся легковой автомобиль, пострадали мужчина и женщина, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Пострадали двое – семейная пара. С минно-взрывными и баротравмами они доставлены в Борисовскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует их в городскую больницу №2 города Белгорода», – написал губернатор.
Он добавил, что транспортное средство семейной пары было полностью уничтожено огнем.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника на автомобиль «Газель» в селе Отрадное пострадали двое мирных жителей, сообщил Вячеслав Гладков.