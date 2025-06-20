Путин заявил о росте занятости в высокотехнологичных отраслях

Путин сообщил о росте занятости в секторах высокотехнологичной экономики страны

Tекст: Денис Тельманов

Занятость в отраслях высокотехнологичной экономики России продолжает увеличиваться, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«У нас растет занятость в отраслях, где формируется конечный продукт – в секторах высокотехнологичной экономики, в том числе имею в виду обрабатывающую промышленность, информационные технологии, туризм», – сказал Путин.

Путин находится с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе, где участвует в мероприятиях форума и ведет международные переговоры. ПМЭФ в 2025 году проходит с 18 по 21 июня, главная тема форума – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 2025 года и поприветствовал участников форума. Путин подчеркнул, что Россия занимает четвертое место в мире по объему ВВП и первое место в Европе. Президент заявил, что зависимость экономики России от сырьевого сектора снизилась. Он также отметил, что рост ВВП за последние два года обеспечен не только оборонно-промышленным комплексом.