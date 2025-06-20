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    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легкое отношение к разводам – путь к несчастью

    Человек, который отказывается посвятить себя другим (начиная со своей семьи), обречен быть одиноким и несчастным. В таком случае смысл утрачивают не только отношения – но и жизнь вообще.

    12 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему конфликт Ирана и Израиля – экзистенциальный

    Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.

    15 комментариев
    20 июня 2025, 02:56 • Новости дня

    Кравцов объявил о единых требованиях по изучению всех предметов в школах

    Tекст: Антон Антонов

    Единые требования к изучению всех школьных предметов начнут действовать с 1 сентября 2025 года, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на полях Петербургского международного экономического форума.

    Министр отметил, что учителя получат все необходимые учебные программы, определяющие, какие темы и в каком объеме изучаются в каждом классе, передает РИА «Новости».

    «Фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится», – рассказал министр.

    Кравцов подчеркнул, что новые стандарты синхронизировали с трудовым кодексом. Таким образом, нагрузка на педагогов также будет нормирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения заявило о планах по унификации школьных учебников по всем предметам.

    18 июня 2025, 19:59 • Новости дня
    Названо важное условие возвращения западных компаний

    Для возвращения в Россию бренды обязали хранить данные на российских серверах

    Tекст: Денис Тельманов

    Возвращение зарубежных компаний в страну будет возможно при размещении их информации на российских серверах, отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

    Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что одним из ключевых условий для возвращения иностранных компаний на российский рынок станет обязательное хранение всех корпоративных данных на серверах внутри России, передает ТАСС.

    Решетников подчеркнул, что технологии и данные должны находиться на территории России, включая обязательное размещение серверов. Об этом министр рассказал в интервью RT в рамках Петербургского международного экономического форума.

    По его словам, такое требование направлено на защиту информации и обеспечение технологической независимости страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что зарубежные компании должны поспособствовать отмене санкций против России для возвращения на российский рынок.

    Руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал, что россияне ожидают возвращения популярных зарубежных брендов, таких как IKEA, McDonald's, H&M и Zara.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил об усилиях Renault по невозможности возвращения в Россию и опроверг слухи о Toyota и Hyundai.

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    19 июня 2025, 14:29 • Новости дня
    Мантуров оценил комфорт нового кроссовера Lada Azimut от «АвтоВАЗа»

    Мантуров протестировал кроссовер Lada Azimut на ПМЭФ

    Мантуров оценил комфорт нового кроссовера Lada Azimut от «АвтоВАЗа»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Мантуров лично протестировал предсерийный экземпляр Lada Azimut на площадке ПМЭФ, отметив удобство водительского и пассажирского сидений.

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров испытал новый кроссовер Lada Azimut, разработанный «АвтоВАЗом», и поделился впечатлениями, передает ТАСС. Мантуров подчеркнул, что даже с его габаритами автомобиль оказался весьма комфортным.

    «Комфортно для посадки. Регулируется и подкачка поясницы, и подголовник недалеко от головы. Ты сидишь влитой в сиденье. На мой взгляд, для пассажира это важно, и тем более для водителя», – отметил первый вице-премьер.

    Кроссовер представилт на ПМЭФ как предсерийный экземпляр, проходящий сертификацию. Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов пояснил, что автомобиль разработан на российской платформе Vesta и будет заметно дешевле зарубежных аналогов.

    Новинка поступит на рынок с модернизированными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра, мощностью 120 и 132 л. с., а также шестиступенчатой механикой или вариатором. В дальнейшем ожидается версия с турбированным мотором на 150 л. с. и классическим автоматом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «АвтоВАЗ» представила новый кроссовер Lada Azimut, созданный на платформе Vesta, на Петербургском международном экономическом форуме.

    Серийное производство Lada Azimut планируют начать в первой половине 2026 года, а старт продаж приурочен к лету. На том же форуме также презентовали обновленную версию Lada Aura для такси с желтой полосой и черными «шашками».

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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    19 июня 2025, 20:29 • Новости дня
    Захарова: Проигрывающая России Украина открывает «второй фронт» в Африке

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне неудач на фронте на Украине Киев, по заявлениям МИД России, решил усилить поддержку террористических группировок в странах Сахаро-Сахельского региона.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума заявила, что Украина, проигрывая конфликт с Россией, решила стимулировать террористическую активность в африканских государствах, открыв там второй фронт, передает ТАСС. Она уточнила, что в СМИ Сахаро-Сахельского региона появились сообщения о прямом участии украинских спецслужб в подготовке террористов, действующих на этой территории.

    Захарова отметила, что малийские и буркинийские новостные порталы недавно сообщили о помощи украинской разведки террористической группировке «Группа поддержки ислама и мусульман», совершившей 30 мая нападение на военных Мали в регионе Куликоро. По ее словам, Украина отступает под натиском Вооруженных сил России, но пытается дестабилизировать ситуацию в дружественных России африканских странах.

    Дипломат напомнила, что Киев ранее признавал контакты с африканскими террористами: соответствующие заявления публично делали пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов и посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров. В июле 2024 года в Мали, по словам Захаровой, был совершен теракт против колонны военных, а позже власти Мали и Нигера разорвали отношения с Киевом.

    Захарова также указала, что правительство Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с требованием отреагировать на поддержку киевским режимом терроризма, и подчеркнула отсутствие реакции со стороны западных стран на обвинения в адрес Украины.

    Ранее СМИ сообщили, что после серии дерзких атак дронами по российским военным базам на Украине усиливается ставка на тайные операции спецслужб, включая диверсии и удары за пределами фронта против союзников России.

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    18 июня 2025, 15:48 • Новости дня
    Создатели «Смешариков» объяснили трансформацию героев на ПМЭФ

    На ПМЭФ Крош и Ежик появились с измененными внешними чертами

    Tекст: Евгения Караваева

    На Петербургском экономическом форуме Крош и Ежик из «Смешариков» были представлены в необычных образах, вызвавших обсуждение среди гостей.

    Генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина объяснила, что Крош и Ежик на площадке Петербургского международного экономического форума предстали в измененных образах, сообщает Газета.ru.

    По словам Немчиной, это не случайность, а специально продуманная трансформация – часть нового арт-проекта, который призван развивать культуру коллекционирования в России и поддерживать отечественных и зарубежных художников.

    Экспозиция с Крошем и Ежиком, созданная основателем ГК «Рики» Ильей Поповым, вызвала повышенный интерес у посетителей форума.

    Немчина пояснила: «Это намеренная трансформация, лежащая в основе принципа дизайнерской игрушки. Изображения могут быть разные, а форма узнаваемая».

    Она также отметила, что организаторы довольны вниманием поклонников к героям мультфильма.

    Ранее в интернете появились фотографии, где Крош изображен с иголками, а Ежик – с большими кроличьими ушами, что вызвало дискуссии среди пользователей.

    Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, выступая на Международном женском форуме в Екатеринбурге, заявил, что российским мультипликаторам не удалось создать анимационный сериал, чьи главные герои являлись бы образцом крепкой и счастливой семьи.

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    18 июня 2025, 17:46 • Новости дня
    «Автоваз» назвал сроки запуска производства и начала продаж Lada Azimut

    «Автоваз» объявил о запуске производства кроссовера Lada Azimut в 2026 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Серийное производство нового кроссовера Lada Azimut планируется начать в первой половине 2026 года, а старт продаж приурочен к лету.

    Серийное производство нового кроссовера Lada Azimut начнется в первой половине 2026 года, передает ТАСС. Продажи автомобиля стартуют на стыке второго и третьего кварталов того же года.

    Максим Соколов, президент компании «Автоваз», в интервью «Известиям» отметил: «Мы запустим производство, поставим на конвейер в первой половине, значит, примерно, на границе второго – третьего кварталов и будет старт продаж Lada Azimut».

    Lada Azimut позиционируется как новая модель в линейке кроссоверов компании, подробности о технических характеристиках пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Автоваз» впервые представила новый кроссовер Lada Azimut на базе платформы Vesta на Петербургском международном экономическом форуме. На этом же форуме презентовали новую версию Lada Aura для такси с желтой полосой и черными «шашками». В результате ДТП с участием автомобиля Lada и мини-трактора в Иркутской области погибли шесть человек.

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    17 июня 2025, 23:10 • Новости дня
    Экс-президент Шри-Ланки: Нам не хватает мирового порядка

    Экс-президент Шри-Ланки Викрамасингхе: Нам не хватает мирового порядка

    Экс-президент Шри-Ланки: Нам не хватает мирового порядка
    @ Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency//Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший президент Шри-Ланки и основатель аналитического центра «Геополитический картограф» Ранил Викрамасингхе заявил в ходе круглого стола клуба «Валдай» и в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о том, что не хватает порядка в мире, сдвигающемся в сторону многополярности.

    «Нам не хватает мирового порядка. Масштабы изменений выходят за рамки геополитики и геоэкономики. Большую роль стали играть негосударственные акторы, что зарождает новый миропорядок», – приводит слова Викрамасингхе  Telegram-канал клуба «Валдай».

    Он добавил, что Китай мешал Соединенным Штатам переформатировать мир, поэтому США постарались создать разделение в мире и развязали против Китая торговую войну.

    «Санкции против России изменили обстановку в сфере энергоресурсов. Индо-Тихоокеанский регион стал очень важен с точки зрения торговли нефтью.  Стратегия АСЕАН в отношении Индийского океана гласит, что это экстерриториальные воды, необходимо обеспечить безопасность морских путей», – отметил экс-президент Шри-Ланки.

    Он указал на то, что БРИКС становится краеугольным камнем зарождающегося нового миропорядка.

    «Пояс и путь» и Новый банк развития – это основа новой экономической реальности. Сейчас происходит сдвиг центра силы в сторону многополярного мира. «Большая семерка» уходит на свалку истории, и все большее значение приобретает «двадцатка». Мы будем сохранять Индийский океан как зону мира», – пообещал он.

    Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. Его главная тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские и турецкие представители проведут переговоры на полях ПМЭФ. До этого стало известно, что президент России Владимир Путин намерен выступить на ПМЭФ 20 июня.

    Кроме того, сообщалось, что во время ПМЭФ на территории Экспофорума установят современную систему противодействия беспилотникам.

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    18 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    На ПМЭФ начали продажу «Лабубу» с лицами Лаврова и Набиуллиной

    На ПМЭФ показали «Лабубу» с лицами Лаврова, Пескова и Набиуллиной

    Tекст: Евгения Караваева

    На выставке в Петербурге посетителям показали коллекцию «Лабубу» в образах российских первых лиц, среди которых оказались Набиуллина, Песков, Лавров и Медведев.

    На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представлены игрушки «Лабубу» с лицами российских первых лиц, сообщает Газета.ru. Как уточняет телеканал RTVI, на форуме показали фигурки «Лабубу» с изображениями Эльвиры Набиуллиной, Дмитрия Пескова, Сергея Лаврова и Дмитрия Медведева.

    «Лабубу» – это популярная коллекционная игрушка в виде зубастого монстрика, созданная гонконгским дизайнером Касингом Лунгом и выпускаемая брендом Popmart. В последние годы «Лабубу» приобрел широкую популярность по всему миру, а на российском рынке цены на фигурки значительно превышают азиатские.

    В Москве новейшие брелоки «Лабубу» стоят до 20 тыс. рублей, что в 13 раз дороже официальной стоимости в Азии, где их можно приобрести за 1,5 тыс. рублей. В интернет-магазинах и у коллекционеров цены варьируются от 4,5 до 6,3 тыс. рублей – это тоже выше, чем в Азии.

    Даже крупные фигурки за рубежом стоят дешевле: например, куклу высотой 40 сантиметров в Азии можно купить за 6,6 тыс. рублей, тогда как в Москве похожие экземпляры продают почти за 35 тыс. рублей. Самый дорогой «Лабубу» был продан на аукционе за рекордные почти 12 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские компании «Глобал трейд» и Natura Siberica подают заявки на регистрацию бренда Labubu для косметики, одежды, тканей и бытовых товаров. Роскачество начало закупать популярные игрушки «Лабубу» для анализа их состава и поиска потенциально вредных материалов.

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    18 июня 2025, 10:02 • Новости дня
    В Петербурге стартовал ПМЭФ
    В Петербурге стартовал ПМЭФ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Петербурге началась работа Петербургского международного экономического форума, с восьми утра участники и журналисты собираются на его площадке.

    Участники и представители СМИ начали прибывать на площадку ЭКСПО-форума, формируя небольшие очереди на пункте досмотра автомобилей, где личный транспорт и шаттлы проверяют сотрудники силовых структур, а вещи пассажиров – кинологи с собаками, передает РИА «Новости».

    Для тех, кто пользуется шаттлами, при посадке требуется предъявлять бейджи. Второй контрольный пункт расположен непосредственно перед входом на территорию форума, где прохождение проверки занимает немного больше времени. В районе проведения ПМЭФ у некоторых операторов фиксируются перебои со связью.

    На стендах крупнейших участников мероприятия можно было увидеть воинственных атлантов – один из знаменитых символов города. Фигуры атлантов украсили пространства Газпрома и Челябинской области.

    Особое внимание привлек стенд Башкирии с огромным медовым титаном, вокруг которого были размещены двигающиеся пчелы. Представители форума отметили, что экспозиции ПСБ и «Билайна» созданы с эффектом парения, что усилило визуальное восприятие их стендов.

    Выставочное пространство насыщено цифровыми элементами: на площадке использовались светящиеся панели и огромные экраны. В то же время некоторые компании, такие как «Альфа-банк», сделали акцент на традиционных ценностях и организовали книжную инсталляцию, где гости получили бумажные книги о технологиях.

    Компания «Уралхим» продолжила традиции и оформила цветочное панно, представляющее орден Победы, что стало популярным объектом для фотографий у посетителей форума.

    Форум проходит с 18 по 21 июня. Информационным партнером мероприятия выступает РИА «Новости».

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    18 июня 2025, 19:04 • Новости дня
    На Wildberries открылся раздел с адаптивными товарами

    На ПМЭФ поддержали создание экосистемы адаптивной одежды для инвалидов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На российском маркетплейсе появилась отдельная категория для людей с инвалидностью — здесь подобрана одежда, обувь, средства реабилитации и гаджеты. В новый раздел войдут и лучшие модели, созданные участниками конкурса «На крыльях».

    На Петербургском международном экономическом форуме 19 июня прошла дискуссия под названием «Реабилитационная отрасль должна быть креативной». Мероприятие стало финальным аккордом в серии событий, сопровождавших конкурс по дизайну адаптивной одежды «На крыльях», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В сессии приняли участие представители власти, организаторы конкурса и партнеры проекта. Они обсудили, как важно поддерживать развитие рынка товаров для людей с инвалидностью, объединяя усилия государства, бизнеса и общества.

    «Мы вместе с экспертами объединились для решения общей задачи – создания масштабной экосистемы адаптивной одежды для людей с инвалидностью, где будут пересекаться технологии, дизайн, медицина и, самое главное, забота о тех, кто рядом. Это должно быть не узкоспециализированной нишей, а частью повседневной жизни», – отметила Анна Цивилева, статс-секретарь и замминистра обороны РФ, возглавляющая фонд «Защитники Отечества».

    Конкурс «На крыльях» нацелен на поддержку и развитие сегмента адаптивной одежды в России, стимулирование инноваций в дизайне и производство функциональной одежды для людей с ОВЗ. Организатор – фонд «Защитники Отечества» при поддержке Минпромторга и Минэкономразвития, стратегический партнер – госкорпорация «ВЭБ.РФ».

    ВЦИОМ представил результаты исследования, подтверждающие востребованность адаптивной продукции. 86% респондентов с инвалидностью отметили, что их потребности в одежде отличаются от общих стандартов.

    «Мы опрашивали людей с инвалидностью и членов их семей. И 72% опрошенных хотели бы воспользоваться образцами адаптивной одежды. Инклюзивность – один из самых важных трендов нашего времени. Сегодня ее становится все больше и запроса на нее становится больше. Эта тема общественно значимая. Большое количество людей, для которых она актуальна, – больше 11 миллионов людей только в России», – сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

    Потенциал у отрасли большой – как внутри страны, так и на зарубежных рынках. Российский экспортный центр уже начал работу с потенциальными экспортерами. «Уже составили 13 индивидуальных дорожных карт для тех, у кого есть экспортный потенциал. Все производители адаптивных товаров, у которых есть амбиции выходить на международный рынок, однозначно могут рассчитывать на нашу поддержку», – заявила глава РЭЦ Вероника Никишина.

    Бизнес также активно включился в проект. Крупные маркетплейсы вводят специальные разделы и маркировку. «Сегодня на Wildberries появится новый раздел – адаптивные товары. Мы собрали в нем адаптивную одежду и обувь, средства гигиены, аксессуары, товары для реабилитации, специальные гаджеты – все те вещи, которые делают повседневную жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья удобнее и комфортнее. Безусловно, в новый раздел также попадут лучшие работы участников конкурса «На крыльях», а в дальнейшем планируем расширять ассортимент», – заявила заместитель гендиректора RWB Надежда Воронцова.

    В этом году конкурс «На крыльях» собрал 286 заявок от дизайнеров из 67 российских регионов и 7 стран, включая Турцию, Бразилию и Иорданию. Заключительный гала-показ состоится 18 июня в Эрмитаже, где будут представлены лучшие работы участников, отобранные экспертами для дальнейшего воплощения в жизнь.

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    18 июня 2025, 12:49 • Новости дня
    Футболки с цитатами Путина и Лаврова решили раздавать на ПМЭФ

    Tекст: Вера Басилая

    На стенде Башкирии на Петербургском международном экономическом форуме ( ПМЭФ) посетителям раздадут более 5 тыс. футболок с цитатами президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и других известных личностей.

    Более 5 тыс. футболок с цитатами президента России Владимира Путина, главы МИД России Сергея Лаврова и других известных персон будут бесплатно раздавать на стенде Республики Башкортостан в рамках Петербургского международного экономического форума с 18 по 20 июня, передает ТАСС.

    Организаторы сообщили, что все желающие смогут выбрать цвет и размер футболки, а специалисты Zasport нанесут выбранную цитату прямо на месте.

    Посетителям предлагают футболки с высказываниями президента Путина, такими как: «Везет дуракам, а работаем с утра до ночи», «Мы мешать не будем, но свое не отдадим» и «Вместе мы все преодолеем». На выбор есть и цитаты министра иностранных дел Сергея Лаврова («Нафиг я сюда пришел», «Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом») и главы Башкортостана Радия Хабирова («Увольте всех, кто не работает!», «Вы взбодритесь там, а то я вас взбодрю»).

    Ранее футболки с цитатами президента России уже пользовались большой популярностью на ПМЭФ-2024: возле стенда выстраивались длинные очереди желающих получить такой сувенир.

    Ранее в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум.

    Участие в ПМЭФ подтвердили представители порядка 140 стран.

    Президент России Владимир Путин посетит Северо-Западный федеральный округ и примет участие в форуме, где запланированы переговоры с иностранными лидерами.

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    18 июня 2025, 17:22 • Новости дня
    Посол Бразилии объявил об отъезде из России

    Посол Бразилии Родриго Соарес сообщил о завершении работы в Москве

    Tекст: Евгения Караваева

    Дипломат Родриго де Лима Баэна Соарес покинет пост главы бразильского посольства в России в течение ближайших недель после почти трех лет службы.

    Посол объявил о завершении своей миссии, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

    По его словам, эти недели являются для него последними на посту главы бразильской дипмиссии в России. «Последние недели я занимаю эту важную для меня должность», – заявил Соарес на ПМЭФ.

    Родриго де Лима Баэна Соарес занимает должность посла Бразилии в России с декабря 2021 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил на Петербургском международном экономическом форуме меры по развитию экономики страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие журналистов из недружественных стран во встрече с Путиным.

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    17 июня 2025, 23:54 • Новости дня
    Беглов: Участие в ПМЭФ подтвердили представители порядка 140 стран

    Tекст: Ирма Каплан

    Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подтвердили представители порядка 140 стран, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

    По его словам, в 2024 году Петербург принял – очно и онлайн – свыше 21 тыс. участников из 139 государств.

    «В этом году участников не меньше. Подтвердились представители порядка 140 стран и территорий. Форум остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии», – сказал Беглов РИА «Новости».

    Он добавил, что уровень представительства высок: восемь делегаций подтвердили участие на уровне глав государств, премьер-министров и их заместителей. Также на мероприятие приедут около 30 министров иностранных государств и более 50 послов.

    В программе форума заявлено 19 бизнес-диалогов, в числе которых «Россия – Африка», «Россия – Индия», «Россия – Китай», «Россия – Латинская Америка» и другие международные направления.

    Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин намерен выступить на ПМЭФ 20 июня. Кроме того, сообщалось, что во время ПМЭФ на территории Экспофорума установят современную систему противодействия беспилотникам.

    Руководитель департамента регионоведения НИУ ВШЭ Дмитрий Ефременко в ходе круглого стола клуба «Валдай» в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о необычном следствии событий 2014 и 2022 годов – о возврате России к будущему.

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    17 июня 2025, 23:40 • Новости дня
    Эксперт: События 2014 и 2022 годов вернули России будущее

    Эксперт Ефременко : События 2014 и 2022 годов вернули России будущее

    Tекст: Ирма Каплан

    Руководитель департамента регионоведения НИУ ВШЭ Дмитрий Ефременко в ходе круглого стола клуба «Валдай» в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о неожиданном следствии событий 2014 и 2022 годов – о возврате России к будущему.

    «Одно из неожиданных следствий событий 2014 и 2022 годов – это наш возврат к будущему. Стало ясно, что общего будущего у нас с Западом нет. Мы не будем играть роль прицепного вагончика. Сейчас конфронтация с Западом возвращает нам будущее. Но оно видится как длительная конфронтация», – приводит его слова Telegram-канал клуба «Валдай».

    Ефременко пояснил, что нужно выстраивать свой собственный проект будущего и это проектирование должно быть связано с управлением кризисами.

    «Панацеи от прилета «черных лебедей» нет, но есть основные принципы: солидарность, справедливость, ответственность и безопасность», – заявил он.

    Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. Его главная тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин намерен выступить на ПМЭФ 20 июня.

    На заседании круглого стола клуба «Валдай» бывший президент Шри-Ланки и основатель аналитического центра «Геополитический картограф» Ранил Викрамасингхе заявил, что не хватает порядка в мире.

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    17 июня 2025, 06:09 • Новости дня
    Директор компании 3mx рассказал об инновационной защите ПМЭФ от БПЛА

    Директор компании 3mx Шандобыло рассказал о защите ПМЭФ от БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на территории Экспофорума установят современную систему противодействия беспилотникам, рассказал директор по развитию компании 3mx, ранее разработавшей детекторы дронов «Булат», Сергей Шандобыло.

    «Сегодня безопасность должна быть не реакцией, а упреждением. Мы предлагаем решение, которое уже апробировано и работает в реальных условиях. Данная новейшая система защиты воздушного пространства от беспилотников позволяет не просто наблюдать, а действовать», – рассказал он ТАСС.

    Шандобыло добавил, что компания готова продемонстрировать работу системы, обучить персонал и провести тестирование на любых объектах.

    Инновационная защита будет действовать в дни форума, с 18 по 21 июня 2025 года, охватывая всю территорию крупнейшей конгрессно-выставочной площадки Петербурга.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские и турецкие представители проведут переговоры на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). До этого стало известно, что президент Владимир Путин намерен выступить на ПМЭФ 20 июня.

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    18 июня 2025, 23:49 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия выступает против торговых войн и ограничений

    Tекст: Антон Антонов

    Россия выступает за справедливый миропорядок, против торговых войн и ограничений, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы выступаем за справедливый миропорядок», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума он подчеркнул, что должны поддерживаться правила международной торговой, их нельзя менять «в силу политической конъюнктуры от одного месяца к другому». Как указал Путин, Москва «выступает против всяких всевозможных торговых войн и ограничений».

    Путин выразил уверенность, что в отношениях России и Белоруссии «все получится», несмотря на нарастающее санкционное давление.

    «План А». Там прописано, что и как мы должны делать для того, чтобы развивать наши отношения и наши экономики. Потом «план Б» – если что-то не получается, смотри «план А», – приводит его слова ТАСС.

    Путин также отметил, что в Белоруссии решение президента Александра Лукашенко сохранить развивавшиеся в советские времена, но не всегда рентабельные отрасли, оказалось дальновидным и помогло в условиях жестких санкций.

    Напомним, Путин указал на обоснованность прогнозов о замедлении мировой торговли. Путин проводит традиционную встречу с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума.

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