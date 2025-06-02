  • Новость часаМединский сообщил о получении от украинской стороны проекта меморандума
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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Киев поднимает ставки и сильно рискует

    Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Завтрашняя Россия как звездолет «Александр III»

    Центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Лишь в этом случае мы не проиграем наше завтра. Более того, такие концепции были у нас уже во времена СССР.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад испытывает мандраж перед саммитом НАТО

    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

    10273 комментария
    2 июня 2025, 02:38 • Новости дня

    Адвокат Гусева перечислила основные причины потери квартиры в России

    Адвокат Гусева: Лишиться жилья можно из-за долгов, мошенников и документов

    Tекст: Ирма Каплан

    Лишиться жилья в России можно по многим причинам, но есть три основных, которые встречаются чаще всего – это долги, мошеннические сделки и недействительные договоры, рассказала адвокат Московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Наталья Гусева.

    Первая причина – это долги. Единственное жилье по закону не подлежит взысканию, если только оно не признано судом роскошным в рамках дела о банкротстве. Также возможно взыскание квартиры, если она находится в залоге и использовалась для обеспечения обязательств, например, по ипотеке или кредиту, рассказала она агентству «Прайм».

    Вторая причина – выбытие квартиры из владения прежнего собственника помимо его воли, когда, к примеру, квартира переходит по поддельным документам, и факт подделки доказан судом.

    Третья причина – признание сделки с квартирой недействительной, что бывает при нарушениях закона, совершении сделки недееспособным лицом, обмане, насилии или заключении сделки формально.

    По словам Гусевой, в таких ситуациях квартиры возвращаются предыдущим владельцам, но возврат денег зависит от обстоятельств дела.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с первого июня в России вступают в силу новые правила, по которым банки обязаны блокировать подозрительные снятия наличных, сообщил юрист, глава центра правопорядка Москвы и области Александр Хаминский.

    1 июня 2025, 07:31 • Новости дня
    Хинштейн сообщил об обрушении моста при движении грузового локомотива

    Хинштейн: При движении грузового локомотива в Железногорском районе обрушился мост

    Хинштейн сообщил об обрушении моста при движении грузового локомотива
    @ Telegram-канал Александра Хинштейна

    Tекст: Ирма Каплан

    В ночь на воскресенье на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

    «Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза – сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги», – написал врио губернатора.

    Он добавил, что, по предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

    Автомобильная дорога под мостом перекрыта, движение организовано в объезд.

    Хинштейн пообещал держать ситуацию на контроле и установить причину обрушения моста.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

    По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, среди погибших –машинист и его помощник. Количество пострадавших, по последним данным, 66 человек, среди них трое детей.

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    1 июня 2025, 06:07 • Новости дня
    Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО против России

    Спецпосланик США Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО

    Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО против России
    @ Andreas Stroh/imago/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский спецпосланник по Украине Кит Келлог в интервью Fox News подтвердил, что действия НАТО против России имеют признаки прокси-войны, о чем неоднократно говорил российский президент Владимир Путин.

    «Он считает, что в настоящее время это также является прокси-войной НАТО, и, честно говоря, в некотором смысле это так. Я имею в виду, посмотрите, что сделали европейские страны в плане поддержки. Я имею в виду, что Путин явно это видит», – приводит ТАСС слова Келлога.

    Комментируя возможное решение Германии о поставках Украине крылатых ракет Taurus, Келлог подчеркнул, что подобные действия западных стран только подтверждают позицию Москвы в этом вопросе.

    Комментируя переговоры между Россией и Украиной, Келлог отметил, что США пока не получили официального предложения от России по меморандуму, но отметил, что верит в мирное разрешение конфликта.

    «Все очень усердно работают, чтобы довести дело до конца», – сказал спецпосланник.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, Кремль выразил согласие с заявлением госсекретаря США Марко Рубио о том, что конфликт на Украине представляет собой прокси-войну между Россией и США.

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    1 июня 2025, 14:30 • Видео
    Поссорились: Маск уходит от Трампа

    Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

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    1 июня 2025, 05:20 • Новости дня
    Число пострадавших при ЧП с поездом под Брянском увеличилось почти вдвое

    Богомаз: К текущему часу количество пострадавших под Брянском – 66 человек

    Tекст: Ирма Каплан

    Помощь медиков после схода с рельсов поезда под Брянском потребовалась еще нескольким десяткам человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

    «К этому часу количество пострадавших составляет 66 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок», – написал он.

    Богомаз уточнил, что госпитализированы 44 человека, амбулаторно наблюдаются 22 пострадавших при аварии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего  начала проверку.

    По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, среди погибших –машинист и его помощник.

    Также Богомаз сообщил, что пассажиры аварийного поезда доставлены на вокзал для отправки в течение часа в Москву. Московские врачи и психологи прибыли на Киевский вокзал, чтобы оказывать помощь пострадавшим в ЧП.

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    1 июня 2025, 06:48 • Новости дня
    В Турции назвали ключевой момент для успеха на переговорах по Украине

    Aydinlik Gazetesi: Ради мира на Украине Турция должна закрыть ЕС доступ к переговорам

    Tекст: Ирма Каплан

    Великобритания, Германия, Франция своими стараниями якобы поддержать Украину делают все возможное, чтобы война продолжалась, поэтому Турция должна сделать самое главное, что требуется – пресечь делегации ЕС доступ к переговорам, пишет Aydinlik Gazetesi.

    «На этих переговорах не должно произойти того, что случилось в 2022 году. Турция должна настаивать на мире здесь и препятствовать европейцам, которые хотят, чтобы Украина продолжала войну. Это важно как для стабильности региона, так и для позитивного отражения отношений Турции с двумя странами», – говорится в статье.

    Чего бы не заявляли европейские сторонники Украины, пишет газета, на деле они лишь увеличивают военные бюджеты и угрожают России – в таких условиях абсурдно пытаться договариваться о мире.

    «Учитывая все это, Европе необходимо принять решение. Евросоюз либо подвергнет риску свое собственное единство, продолжая невыносимую войну, либо завершит ее, чтобы обеспечить мир и спокойствие», – подчеркнули в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Анкара прилагает усилия для организации переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле с целью достижения мира в регионе, о чем заявил президент Турции.

    Эрдоган выразил надежду, что после переговоров в Стамбуле может состояться встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако Украина запросила у Турции деньги и оружие накануне переговоров.

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    1 июня 2025, 07:18 • Новости дня
    Пленный рассказал о приказе ВСУ расстрелять эвакуирующихся из Часов Яра жителей

    Пленный ВСУ: Командование приказывало стрелять в мирных жителей Часова Яра

    Пленный рассказал о приказе ВСУ расстрелять эвакуирующихся из Часов Яра жителей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Пленный украинский военнослужащий рассказал, как командование ВСУ отдало приказ стрелять по пытавшимся эвакуироваться мирным жителям с белым флагом в Часовом Яре.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало открыть огонь по группе мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из Часова Яра с белым флагом, рассказал пленный украинский солдат на видео в распоряжении РИА «Новости».

    Пленный рассказал, что его и группу военных ВСУ взяли в плен бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й дивизии при зачистке квартала в Часовом Яре. Некоторое время пленные помогали десантникам, сообщая своим командирам ложную информацию об обстановке.

    По словам пленного украинского военного, однажды мирные граждане вышли из дома и направились к заводу в Часовом Яре, размахивая белым флагом.

    «Наши, когда это заметили, доложили руководству, что гражданские уходят в сторону завода... Вот им было приказано открыть огонь... Наши открыли огонь из стрелкового оружия и не только. Гражданские погибли... Это приказы, которые нельзя выполнять, просто по-человечески. Я не знаю, как с этим просто дальше жить», – сказал пленный.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, один из пленных украинских военных  рассказывал, что был подвергнут пыткам за отказ убивать россиян в составе ВСУ. Еще один пленный ВСУ сообщил о нехватке боевого опыта среди командования своего подразделения, подчеркнув их нерешительность и неспособность руководить в критических ситуациях.

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    1 июня 2025, 03:59 • Новости дня
    Число пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области возросло до 35

    Богомаз: Дополнительно к медикам обратились еще пять человек

    Tекст: Ирма Каплан

    Число пострадавших при сходе поезда с рельсов под Брянском увеличилось – еще пять человек обратились за медицинской помощью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «На данный момент в результате происшествия, семеро погибших, 35 пострадавших, в том числе трое детей. Одного ребенка санавиация доставит в Москву», – написал губернатор в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

    По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, среди погибших –машинист и его помощник.

    Также Богомаз сообщил, что пассажиры аварийного поезда доставлены на вокзал для отправки в течение часа в Москву. Московские врачи и психологи прибыли на Киевский вокзал, чтобы оказывать помощь пострадавшим в ЧП.

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    2 июня 2025, 00:55 • Новости дня
    Мединский сообщил о получении от украинской стороны проекта меморандума
    Мединский сообщил о получении от украинской стороны проекта меморандума
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны, сообщил помощник президента России Владимир Мединский, уточнив, что документ был представлен на украинском и английском языках.

    «Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским», – сказал Мединский RT.

    Он уточнил, что ранее в западной прессе основные постулаты украинского меморандума уже были представлены.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый этап переговоров российской и украинской сторон планируется провести 2 июня, он должен пройти во дворце Чираган в Стамбуле.

    В воскресенье в Стамбуле приземлился самолет, доставивший делегацию России для участия в переговорах с украинской стороной. Все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной, как говорил ранее Мединский, будут даны в понедельник.

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    1 июня 2025, 23:29 • Новости дня
    Лавров и Рубио созвонились перед переговорами России и Украины в Стамбуле

    Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио провели телефонные переговоры

    Лавров и Рубио созвонились перед переговорами России и Украины в Стамбуле
    @ Telegram-канал МИД России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по урегулированию кризиса на Украине и обсудили последние происшествия, сообщили в российском МИД.

    «Госсекретарь США Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня 2025 года», – приводит Telegram-канал ведомства выдержку из сообщения ведомства.

    Во время беседы стороны обсудили ситуацию на Украине, меры обеспечения безопасности в российских приграничных регионах.

    Лавров и Рубио обсудили инициативы по политическому урегулированию украинского конфликта, включая диалог о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые запланированы на 2 июня в Стамбуле.

    Напомним, российскую делегацию возглавляет советник президента России Владимир Мединский, в ее состав вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Стамбуле приземлился самолет, доставивший делегацию России для участия в переговорах с украинской стороной. Как заявил Мединский, все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной будут даны в понедельник.

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    1 июня 2025, 06:34 • Новости дня
    Дело об уклонении от армии возбудили против актера Волнова

    Актера Всеволода Волнова обвинили в уклонении от службы в армии

    Tекст: Ирма Каплан

    Актера, известного по сериалу «Плевако», Всеволода Волнова подозревают в том, что он весной 2025 года уклонился от службы в армии, сообщили в правоохранительных органах.

    Уголовное дело об уклонении от армии возбуждено в отношении актера Всеволода Волнова, так как в апреле он должен был отправиться на службу в армии, но не явился, передает РИА «Новости».

    «В отношении Всеволода Волнова возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)», – сказал собеседник агентства.

    По информации «Кинопоиска», Волнов снимался в российских проектах, среди которых сериалы «Плевако», «Пальцы», фильм «Бабочка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья актера Глеба Калюжного проводила его в армию военной песней. Глеб Калюжный решил пройти срочную службу в армии после завершения съемок в военной драме «Малыш», уголовное дело по обвинению в уклонении от армии в отношении актера и музыканта Глеба Калюжного было прекращено.

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    1 июня 2025, 04:58 • Новости дня
    Облако крупнейшего в году выброса плазмы достигнет Земли вечером воскресенья

    Ученые предупредили о магнитной буре уровня G4 после крупного выброса плазмы

    Tекст: Ирма Каплан

    Облако плазмы после мощнейшей в году солнечной вспышки достигнет Земли примерно около полуночи мск в воскресенье, после чего ожидается магнитная буря уровня G4, предупредили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    «Расчеты подтверждают исключительно высокую скорость плазмы, около 1 200 км в секунду. На преодоление расстояния в 150 млн км, разделяющих Землю и Солнце, плазме потребуется всего около 37 часов», – сказано в сообщении.

    Предварительные расчеты ученых указывали на пик в 16.00 мск, но по последним данным, сценарий изменился.

    «Исходя из иной ветви дерева сценариев, соответствующей более низкой средней скорости выброса в 950 км/с. Приход плазмы, соответственно, сдвинут на 8 часов, до полуночи, а пиковый индекс Kp снижен с 8.0 до 7.7», – уточнили в лаборатории.

    Наиболее вероятным прогнозом на силу геомагнитного индекса специалисты указывают уровень G4, что говорит о возможности помех связи, радиосвязи,  нарушения спутниковой и радиочастотной навигации, а также вероятности полярных сияний даже в тропических широтах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сильная солнечная вспышка привела к выбросу массы, который, по прогнозам, вызовет самую крупную серию магнитных бурь 2025 года.

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    1 июня 2025, 07:58 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о наемниках ВСУ из Японии и Колумбии в Сумской области

    «Северяне» освободили Водолаги и Алексеевку, обратив в бегство наемников ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Под напором бойцов группировки войск «Север» украинские военные бросают десятки тел боевых товарищей и оставляют позиции, а командование ВСУ зачастую теряет связь даже со своими элитными наемниками-иностранцами, не заботясь об их судьбе в окружении ВС России.

    «Северяне» рассказали, что в результате комплексного огневого поражения противник понес существенные потери в живой силе, а выжившие отступили на занимаемые позиции, поэтому теперь ведется поиск и уничтожение сбежавших в направлении Павловки представителей ВСУ, среди которых, как оказалось, немало наемников, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    «На данном участке фронта действуют группы иностранных наемников, в том числе из Колумбии и Японии. Характерно, что командование ВСУ потеряло связь с японскими боевиками после нашего огневого поражения по их группе, выдвинувшейся на позиции в окрестностях Павловки», – сказано в сообщении.

    За прошедшие сутки мотострелки освободили Водолаги, выбив остававшиеся там группы противника, элитная 80 одшбр ВСУ под напором морпехов бежала из села Алексеевка, оставив десятки тел погибших сослуживцев, российские бойца постепенно продвигаются в Кондратовке и окрестностях населенного пункта.

    «За сутки потери противника составили свыше 230 человек (из них более 160 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях)», – отмечено в сводке.

    «Северяне» добавили, что на Волчанском и Липцовском направлениях уничтожено восемь штурмовых групп вместе с автомобильной техникой, станциями спутниковой связи, а также артиллерийские и минометные расчеты противника.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» 31 мая освободили населенный пункт Водолаги Сумской области, а группировка «Восток» в результате активных действий освободила Новополь в Донецкой народной республике.

    До этого ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в Сумской области были уничтожены две американские пусковые установки HIMARS, а также боеприпасы к ним.

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    1 июня 2025, 03:46 • Новости дня
    Врачи и психологи Москвы готовы ко встрече пострадавших в ЧП под Брянском

    Московские врачи и психологи ожидают прибытия пострадавших в ЧП под Брянском

    Tекст: Ирма Каплан

    Московские врачи и психологи подключились к мероприятиям по оказанию помощи пострадавшим при сходе поезда с рельсов под Брянском, сообщил Telegram-канал Департамента здравоохранения столицы.

    Там уточнили, что за пострадавшими, в том числе ребенком, в Брянскую область следуют бригады Центра экстренной медицинской помощи.

    «Также медики и психологи разместились и готовы оказывать помощь на Киевском вокзале Москвы, куда должны транспортировать не поврежденные вагоны с людьми. Подготовлены дополнительные силы Московской Скорой помощи», – сказано в сообщении ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего  начала проверку.

    По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, пострадавших – 30, сообщил губернатор Брянской области. По уточненным данным, среди погибших – машинист и его помощник.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пассажиры аварийного поезда доставлены на вокзал для отправки в течение часа в Москву.


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    1 июня 2025, 22:50 • Новости дня
    Минобороны сообщило о 53 уничтоженных за полтора часа БПЛА над регионами России

    Минобороны: Над четырьмя регионами России перехвачены 53 БПЛА за полтора часа

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером воскресенья дежурные средства ПВО в течение полутора часов перехватили 53 украинских БПЛА над территориями Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областей, сообщили в Минобороны России.

    «С 20.10 до 21.45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Там уточнили, что 34 БПЛА были уничтожены над территорией Курской области, 14 БПЛА – над Белгородской областью, четыре БПЛА – над Брянской и один дрон над территорией Орловской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение дня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над Курской, Белгородской и Липецкой областями.

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    1 июня 2025, 05:37 • Новости дня
    Резервный поезд с пассажирами сошедшего под Брянском состава отправился в Москву

    Пассажиры сошедшего с рельсов под Брянском поезда отправились в Москву

    Tекст: Ирма Каплан

    Резервный поезд с пассажирами сошедшего в Брянской области состава отправился в Москву, сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги.

    «В 05.01 резервный поезд №902 с пассажирами отправлен из Брянска в Москву.
    Он проследует с остановками поезда №86 Климов – Москва. Прибытие на Киевский вокзал ожидается ориентировочно в 10.40», – сказано в сообщении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего  начала проверку.

    По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, среди погибших –машинист и его помощник, среди пострадавших – 69 человек, среди них трое детей.

    Также Богомаз сообщал, что пассажиры аварийного поезда доставлены на вокзал для отправки в Москву резервным составом. Московские врачи и психологи прибыли на Киевский вокзал, чтобы оказывать помощь пострадавшим в ЧП.

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    1 июня 2025, 04:14 • Новости дня
    РЖД скорректировала маршруты некоторых поездов после ЧП в Брянской области

    РЖД скорректировала поезда Климов – Москва и Анапа – Минск после ЧП под Брянском

    Tекст: Ирма Каплан

    После происшествия на железной дороге под Брянском изменены некоторые маршруты и схема перевозки пассажиров поездов дальнего и пригородного сообщения, сообщили в РЖД.

    Там отметили, что пассажиры, которые были эвакуированы в пункт временного размещения на станции Выгоничи, будут доставлены на автобусах на вокзал Брянск-Орловский. Оттуда они продолжат свою поездку на специально сформированном резервном поезде Брянск – Москва, с питанием и в сопровождении медиков.

    «Для перевозки пассажиров поезда №86 Климов – Москва назначен резервный поезд №902 Брянск – Москва, который проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов – Москва», – сказано в Telegram-канале РЖД.

    Там уточняется, что поезд №489 Анапа – Минск отправлением 30 мая пойдет измененным маршрутом от Брянска через станции Смоленск, Красное с возвращением на основной маршрут на станции Гомель 1 июня.

    При этом поезд №85 Москва – Климов проследует до станции Брянск с дальнейшей перевозкой пассажиров автотранспортом.

    Пригородные поезда будут следовать укороченными маршрутами, добавили в РЖД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего  начала проверку.

    По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, среди погибших – машинист и его помощник. Число пострадавших достигло 35 человек, трое из них дети.



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    США мечтают утроить свой экспорт СПГ на мировой рынок. При этом они уже и так являются крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа. Реализация этих крайне амбициозных планов опасна, причем не только для России, но и для самих Соединенных Штатов. Что не так с ростом этого ресурса? Подробности

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    Визит вдовы Абэ к Путину подарил надежду отношениям России и Японии

    Российско-японский диалог пополнился неожиданным событием: Владимир Путин в Москве встретился с вдовой экс-премьера Страны восходящего солнца Синдзо Абэ, Акиэ Абэ. Официальный Токио отказался оценивать итоги данного визита, однако эксперты отмечают, что произошедшее может свидетельствовать о попытке нормализовать отношения двух стран. Какую роль может сыграть приезд Акиэ Абэ в диалоге Токио и Москвы? Подробности

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    «Я не оловянный солдатик, но могу помочь бойцам»

    Сначала она не приняла решение мужа пойти добровольцем на СВО. Теперь она благодарна своему бойцу за то, что по его примеру вышла из привычного ей образа жизни. Оренбургский психолог Галина Данчук рассказала спецкору газеты ВЗГЛЯД о том, что переживают жены участников СВО, когда их мужья уходят воевать, и чем она может помочь тем, кто вернется с фронта к своим семьям. Подробности

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    Без Илона Маска Белый дом станет хуже

    Богатейший человек мира Илон Маск уходит с госслужбы. Свою прощальную пресс-конференцию он провел в кабинете президента США Дональда Трампа, что должно было опровергнуть наличие конфликта между ними. Но бессмысленно опровергать то, что очевидно: конфликт был. По его итогам «ястребы» съели Маска, как аборигены Кука. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Поссорились: Маск уходит от Трампа

      Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

    • Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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