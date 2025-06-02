Адвокат Гусева перечислила основные причины потери квартиры в России

Адвокат Гусева: Лишиться жилья можно из-за долгов, мошенников и документов

Tекст: Ирма Каплан

Первая причина – это долги. Единственное жилье по закону не подлежит взысканию, если только оно не признано судом роскошным в рамках дела о банкротстве. Также возможно взыскание квартиры, если она находится в залоге и использовалась для обеспечения обязательств, например, по ипотеке или кредиту, рассказала она агентству «Прайм».

Вторая причина – выбытие квартиры из владения прежнего собственника помимо его воли, когда, к примеру, квартира переходит по поддельным документам, и факт подделки доказан судом.

Третья причина – признание сделки с квартирой недействительной, что бывает при нарушениях закона, совершении сделки недееспособным лицом, обмане, насилии или заключении сделки формально.

По словам Гусевой, в таких ситуациях квартиры возвращаются предыдущим владельцам, но возврат денег зависит от обстоятельств дела.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с первого июня в России вступают в силу новые правила, по которым банки обязаны блокировать подозрительные снятия наличных, сообщил юрист, глава центра правопорядка Москвы и области Александр Хаминский.