Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.6 комментариев
Юрист Хаминский напомнил о новых банковских мерах против мошенников
Юрист Хаминский: С июня банки будут блокировать подозрительные операции
С первого июня в России вступают в силу новые правила, по которым банки обязаны блокировать подозрительные снятия наличных, сообщил юрист, глава центра правопорядка Москвы и области Александр Хаминский.
«При снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана осуществить проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия. В случае выявления попытки такой выдачи банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тыс. рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах», – рассказал Хаминский РИА «Новости».
Закон также вводит возможность для граждан назначить доверенное лицо, которое сможет подтверждать операции по переводу денег или получать информацию о них по поручению клиента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники стали чаще применять схему с «единым окном», предлагая по телефону поговорить с «сотрудниками» разных госорганов и убеждая перевести средства на якобы защищенный счет. При этом в МВОД рассказали, как потерпевшие от мошеннических схем могут требовать возврата денег с дроппера через суд.