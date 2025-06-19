Путин: Россия и Индонезия разделяют позиции в мировой политике

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«Мы, отвечая на просьбы граждан, проживающих на этой территории, провели референдум. Все это теперь неотъемлемая часть Российской Федерации, – приводит слова Путина ТАСС. – И, как я и говорил, ситуация будет ухудшаться. Она и ухудшилась для них (для Украины). Теперь речь идет не о Донецке и Луганске, а еще о двух субъектах теперь Российской Федерации, и Крыме, конечно».
Путин отметил, что Украине «предлагали условия договоренностей в Стамбуле в 2022 году», которые «были гораздо более мягкими, чем сейчас», теперь «ситуация поменялась». «Не будут договариваться – ситуация, может быть, еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин указал, что количество дезертиров на Украине сильно растет, укомплектованность военных подразделений Украины составляет 47%, потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране, молодежь бежит с Украины, чтобы не воевать за киевский режим.
Россия готова передать Украине еще около 3 тыс. тел украинских военных, заявил Путин. «Мы отдали больше 6 тыс. тел военнослужащих Украины. Взамен получили 57», – сказал Путин.
Как подчеркнул глава российского государства, в рамках международного права и Устава ООН Донецк и Луганск «приняли решение отделиться» от Украины. «Часть территории одной страны приняла решение отделиться от основной части», – сказал Путин.
Он указал, что Донецк и Луганск не были обязаны «спрашивать разрешение у центральных властей», поскольку есть «решение Международного суда ООН» по «прецеденту, созданному».
«Международный суд ООН прямо записал: «Если какая-то часть страны приняла решение отделиться, она не обязана с этим вопросом обращаться к центральным властям», – напомнил он, отметив, что Запад «сам все своими руками сделал», когда давил на суд.
Путин подчеркнул, что иной подход к ДНР и ЛНР неприемлем: «Вам можно, а здесь нельзя, что ли? Так не будет. Правила должны быть едиными, только тогда они будут стабильными. А это гарантия безопасности для всех не за счет других – вот ключевое звено».
Он отметил, что Москва восемь лет воздерживалась от признания независимости ДНР и ЛНР, «терпела и пыталась договориться» с Киевом. «Восемь лет мы терпели, понимаете. Но людей-то жалко. Восемь лет там над ними издевались», – сказал Путин.
Однако после того, как Киев отверг такую возможность, Москва признала ДНР и ЛНР, заключила с ними договор о взаимопомощи. «Они к нам обратились за этой помощью официально, и мы эту помощь оказывали», – сказал он.
Он указал, что кризис отношений между Россией и Западной Европой начался не с Крыма, а с госпереворота на Украине, из-за которого в Европе «никто даже не чихнул», более того – западные страны содействовали госперевороту. Путин напомнил. что Франция, Германия и Польша были «гарантами» договоренностей между оппозицией и прошлыми украинскими властями.
На Юго-Востоке Украины «люди не признали этот переворот». А Киев не стал договариваться с населением, решив использовать войска, сказал Путин.
Напомним, помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что Россия выполнила обещания, данные в ходе переговоров в Стамбуле, и передала украинской стороне 6060 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины. При этом некоторое время Киев отказывался принимать трупы солдат ВСУ.
Путин напомнил, что демилитаризация Украины является одной из целей СВО. Он пояснил, что демилитаризация подразумевает лишение Украины «возможности иметь вооруженные силы, угрожающие» России, передает РИА «Новости».
«Мы не допустим, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые в перспективе угрожают Российской Федерации и ее народу», – приводит его слова ТАСС.
Путин заявил, что Россия готова добиваться поставленных целей военным путем, если не удастся «договориться мирным».
Президент подчеркнул, что Россия атакует объекты ОПК Украины и места производства военной техники. Москва считает, что действия России «полностью соответствуют уставу ООН».
Напомним, Путин указал, что количество дезертиров на Украине сильно растет, укомплектованность военных подразделений Украины составляет 47%, потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране, молодежь бежит с Украины, чтобы не воевать за киевский режим.
«Мы рассматриваем на сегодняшний день Федеративную республику, также как и многие другие европейские страны, не как нейтральные государства, а как сторону, поддерживающую Украину. А в некоторых случаях, пожалуй, как соучастника этих боевых действий», – приводит слова Путина РИА «Новости».
«Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия, не подвергает сомнению, как российская. Считает её российской», – сказал Путин.
В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума он выразил сомнения, что Германия сможет «внести больший вклад, чем Соединенные Штаты, в качестве посредника».
Путин отметил, что поставка немецких ракет Taurus не повлияет на ход конфликта на Украине, но в случае передачи ракет Киеву отношения России и Германии «совсем испортятся». При этом он подчеркнул, что речь идет об использовании «Taurus для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но и с использованием офицеров бундесвера». «Вот тут, конечно, возникают большие вопросы», – сказал президент.
«Что такое Taurus? Это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут. Они не в состоянии этого делать», – сказал президент, подчеркнув, что для использования Taurus нужны космическая разведка и немецкие офицеры.
Президент также подчеркнул, что контакты с Москвой прервали сами европейцы, поэтому они и должны делать шаги по их возобновлению, передает ТАСС.
«Если господин федеральный канцлер (Фридрих Мерц) захочет позвонить и переговорить, я уже много раз об этом говорил, мы не отказываемся ни от каких контактов и всегда к этому открыты», – сказал Путин. Он отметил, что «года полтора назад – два такие разговоры с канцлером Шольцем, другими лидерами Европы носили регулярный характер».
Путин также указал, что рационального объяснения отказа Германии от российского газа не существует. «Назло кондуктору куплю билет и не поеду. Так что ли? Чушь какая-то», – сказал он. По его словам, Германии на фоне балансировки на грани рецессии стоит заняться спасением своей автомобильной промышленности и повышать заработную плату, Volkswagen и Porsche «погибают».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Берлин намерен поддержать создание на Украине дальнобойных ракет без ограничения по дальности. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что отверточная сборка ракет Taurus на Украине не сделает их украинскими, а Германия окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.
Дипломат Долгов: Путин предупредил Запад о недопустимости ущемления интересов России
«В то время как некоторые западные политики нервозно и скомканно общаются с журналистами, а также избегают российских представителей СМИ, Владимир Путин демонстрирует иной подход. Президент России встречается с сотрудниками информагентств из стран Азии, СНГ и даже недружественных государств, и отвечает на их вопросы предметно и откровенно», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.
По его мнению, подобные беседы полезны и важны, поскольку таким образом российская сторона доносит «свою позицию до международной общественности». В ходе нынешней встречи поднималось довольно много тем, но можно выделить несколько сигналов, которые Путин послал зарубежной аудитории, указал дипломат.
Первый – об открытости России для экономического сотрудничества. «Москва выступает против торговых войн и ограничений. Посыл о сбалансированном развитии мировой экономики отражает интересы подавляющего большинства стран и народов», – пояснил Долгов.
«Второй сигнал касается того, что российская сторона не поступится своими интересами и не позволит никому ущемлять безопасность страны, – продолжил собеседник. – Президент четко сказал об этом на примере ситуации вокруг Украины, еще раз подробно объяснив нашу принципиальную позицию».
«Мы добьемся своих стратегических целей. Москва отдает предпочтение урегулированию кризиса путем дипломатии, но с оговоркой: если таким способом решить ситуацию не получится, то мы достигнем своего по-другому, в том числе военным путем», – акцентировал спикер. Он напомнил, что на Западе по-прежнему не оставляют надежд нанести стратегическое поражение России. Именно им было адресовано заявление Путина о преимуществе российской армии на всех направлениях.
Еще один важный сигнал связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке, отметил дипломат. Президент России уверен, что возможно найти решение, несмотря на все сложности. Эта позиция резко контрастирует с ультиматумами Запада. «Москва выступает за мирное урегулирование между Израилем и Ираном, и старается этому способствовать. Мы не можем повлиять на стороны конфликта, а лишь предлагаем посреднические услуги. Это важно на фоне перегретости и эмоций вокруг эскалации», – указал Долгов.
Примечателен в этой связи и отказ российского лидера даже обсуждать возможную реакцию Кремля на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, на которое намекали Израиль и его союзники. «Для нас немыслимо даже рассуждать в такой логике», – подчеркнул дипломат.
«Подводя итог беседы президента с представителями информагентств, стоит отметить: президент проводит последовательную линию по всем вопросам. Наша позиция не меняется. Другой вопрос, как западные журналисты ее подадут, какими комментариями сопроводят и какие выводы сделают. Но важно, что прямая речь российского лидера дойдет до широкой международной общественности», – заключил Долгов.
Напомним, Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Президент, в частности, затронул тему урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что Москва хочет завершить конфликт как можно быстрее, лучше – мирным путем.
При этом глава государства подчеркнул, что ВС России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях, наступая по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране. Путин указал, что Киеву необходимо поспешить достичь договоренностей с Москвой, пока ситуация для украинской стороны не стала еще хуже.
Кроме того, российский лидер прокомментировал перевооружение НАТО. Он отметил, что не считает это угрозой для Российской Федерации, потому что «мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности, и мы постоянно совершенствуем наши Вооруженные Силы и наши оборонительные возможности».
«На протяжении веков на Западе время от времени, на протяжении длительного времени, все время возникал вопрос об угрозе со стороны России. Так удобно западным элитам было выстраивать свою внутреннюю политику, потому что на базе мнимой угрозы с Востока все время можно было выколачивать деньги из налогоплательщиков и все время объяснять собственные ошибки в области экономики угрозой с Востока», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.
Президент также высказался о ситуации на Ближнем Востоке. По его мнению, правильным было бы найти способы договориться и обеспечить интересы как Ирана, так и Израиля. Он считает, что возможно обеспечить мирную атомную деятельность Ирана, с одной стороны, и безопасность Израиля с другой. «Это тонкий вопрос, и, конечно, нужно здесь быть очень аккуратным. Но, на мой взгляд, в целом такое решение может быть найдено», – указал российский лидер.
Путин отметил консолидацию иранского общества на фоне атак Израиля
В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума Путин подчеркнул, что в вопросе урегулирования конфликта между Ираном и Израилем Россия никому не навязывает свое представление о мирном решении. «Мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля», – сказал он.
Президент России считает «правильным всем вместе» заняться разработкой путей завершения боевых действия и «найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом», передает РИА «Новости».
По его словам, нужно «обеспечить как интересы Ирана», включая «мирную атомную деятельность», так и «интересы Израиля, с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства». «В целом, такое решение может быть найдено», – заявил он. Свои «варианты» Россия представила «и США, и Израилю, и Ирану».
Путин сказал, что российская сторона могла бы работать с Ираном в сфере атомной энергетики, соответствующие обсуждения велись. Москва направила «сигналы иранским друзьям».
Путин, признавая «сложность внутриполитических процессов» в Иране, подчеркнул, что иранское общество демонстрирует «консолидацию вокруг политического руководства».
Также президент подчеркнул, что подземные заводы Ирана «существуют, ничего с ними не произошло».
Путин отметил, что в договоре России и Ирана о стратегическом партнерстве «нет статей, связанных с оборонной сферой», передает ТАСС.
Напомним, Путин сообщил, что Россия и Израиль достигли договоренностей о безопасности российских специалистов на площадке АЭС «Бушер» в Иране. Он также указал, что Иран не обращался к России за поддержкой в связи с обострением конфликта с Израилем.
Путин допустил встречу с Зеленским на завершающем этапе переговоров
«Я, кстати, сказал, я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да, вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет с Зеленским. Вопрос не в этом», – приводит слова Путина ТАСС.
По его словам, есть вопрос относительно того, «кто будет подписывать документы». Путин отметил, что о «легитимности действующих властей» Украины Киевом могут делаться пропагандистские заявления, но Москву интересует «не пропагандистская составляющая, а юридическая».
Путин сказал, что России «все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима». Путин заявил, что его встреча с Зеленским возможна на завершающем этапе переговоров: «Если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку».
Путин подчеркнул, что на Украине президент назначает и военачальников, и министров, и губернаторов, а если президент нелегитимный, то и «вся система власти становится нелегитимной».
«Подпись должна стоять легитимных властей. Иначе, знаете, придет следующий <…> и выбросит это все в помойку. Но так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем», – заявил Путин.
Президент России сказал, что российская и украинская переговорные группы находятся в контакте. По его словам, необходимо не просто прекратить украинский конфликт в том виде, в котором он есть сегодня, но и найти решение на длительную историческую перспективу, чтобы подобных ситуаций не возникало впредь.
«Вы знаете, я был участником переговоров в Минске, когда мы искали принципы мирного урегулирования, и мы говорили 17 часов подряд всю ночь, – вспомнил российский лидер. – Да, мы договорились об этих принципах, но они западной стороной не исполнялись».
В начале конфликта Россия предлагала Киеву, чтобы Украина «на известных минских условиях договоренности воссоединила эту часть, которая от них уходила», но в Киеве отказались – «и в результате начался вооруженный конфликт». Путин заявил, что Москву в данном случае «можно как угодно клеймить за то, что она начала «агрессию», но это просто не так.
Напомним, Зеленский заявил, что украинская делегация не имеет полномочий для обсуждения вопросов территориальной целостности на переговорах с Россией. «Это моя работа – вести переговоры о территориях», – заявил Зеленский, отметив, что готов обсуждать этот вопрос только с Путиным.
Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным отметил, что насыщенность политической жизни такова, что термин «вчера» может подразумевать несколько последних дней.
Песков заявил: «Сейчас жизнь настолько насыщена политическими событиями, что, когда ты говоришь "вчера", подразумеваешь ретроспективу в последние три-четыре дня, как минимум». Фрагмент разговора опубликовал журналист в своем Telegram-канале.
По словам пресс-секретаря, именно в этом контексте Трамп мог иметь в виду разговор с Путиным, который состоялся в субботу.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность посредничества в урегулировании ситуации на Украине и диалоге с Ираном.
Отвечая на вопрос о том, совершал ли он ошибки за 25 лет во власти, Путин сказал: «Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень», – передает ТАСС.
Слова «Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень» в Евангелии от Иоанна произнес Иисус Христ о грешнице, обращаясь к книжникам и фарисеям.
Встреча началась поздно вечером в среду в здании Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова и завершилась в четверг ночью. Она продолжалась 2 часа 5 минут, передает РИА «Новости».
Напомним, во встрече приняли участие представители информационных агентств США, Великобритании, Германии, Франции, Китая, Турции и других стран.
Во встрече участвуют представители информационных агентств США, Великобритании, Германии, Франции, Китая, Турции. В частности, участниками встречи являются представители руководства азербайджанского государственного агентства «АзерТадж», белорусского агентства «Белта», телерадиокомплекса президента Казахстана, узбекистанского агентства УзА, передает РИА «Новости».
Кроме того, во встрече принимают участие исполнительный редактор Reuters Саймон Робинсон, гендиректор Вьетнамского информационного агентства Ву Вьет Чанг, глава службы новостей немецкого DPA Мартин Романчик и гендиректор индонезийского агентства Antara Ахмад Мунир.
На встрече присутствуют представители руководства испанского EFE, китайского информационного агентства «Синьхуа», Associated Press, турецкого Anadolu, французского AFP.
«Когда я говорил о том, что некоторые мои близкие люди, родные, изучают китайский язык, я сказал про свою внучку, у которой воспитательница из Пекина, и она с ней свободно говорит на китайском языке», – приводит слова Путина ТАСС.
Он также сообщил, что его дочь сама решила учить китайский язык «еще в начале 2000-х годов». Решение было принято «до всех этих значимых и известных событий». «Просто потому, что ей так хотелось», – сказал Путин.
Он указал на рост интереса к китайскому языку в России. Путин пояснил, что в этом вопросе российско-китайские отношения развиваются так же, как развивались бы отношения с любой страной «в случае расширения объема контактов и экономической активности».
Путин отметил, что «необходимость в специалистах», владеющих соответствующим языком, появляется вместе с ростом экономической активностью. Такое уже происходило – с английским, немецким, а в XIX веке – французским, который «до сих пор считается языком дипломатического общения».
Как отмечает ТАСС, ранее Путин упоминал только о своих двух внуках. При этом глава государства не называл имен и возраста детей, оберегая свою семью от публичности. Известно, что у обеих дочерей президента Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой есть дети.
Недавно Путин рассказал, что что его внуки могут неожиданно приехать к нему в Кремль, однако они, понимая напряженный график главы государства, стараются так не делать. Также он признался, что не строг с внуками.
Как подчеркнул глава российского государства, в рамках международного права и Устава ООН Донецк и Луганск «приняли решение отделиться» от Украины. «Часть территории одной страны приняла решение отделиться от основной части», – приводит слова Путина ТАСС.
Он указал, что Донецк и Луганск не были обязаны «спрашивать разрешение у центральных властей», поскольку есть «решение Международного суда ООН» по «прецеденту, созданному» Косово.
«Международный суд ООН прямо записал: «Если какая-то часть страны приняла решение отделиться, она не обязана с этим вопросом обращаться к центральным властям», – напомнил он, отметив, что Запад «сам все своими руками сделал», когда давил на суд.
Путин подчеркнул, что иной подход к ДНР и ЛНР неприемлем: «Вам можно, а здесь нельзя, что ли? Так не будет. Правила должны быть едиными, только тогда они будут стабильными. А это гарантия безопасности для всех не за счет других – вот ключевое звено».
Он отметил, что Москва восемь лет воздерживалась от признания независимости ДНР и ЛНР, «терпела и пыталась договориться» с Киевом. «Восемь лет мы терпели, понимаете. Но людей-то жалко. Восемь лет там над ними издевались», – сказал Путин.
Однако после того, как Киев отверг такую возможность, Москва признала ДНР и ЛНР, заключила с ними договор о взаимопомощи. «Они к нам обратились за этой помощью официально, и мы эту помощь оказывали», – сказал он.
Он указал, что кризис отношений между Россией и Западной Европой начался не с Крыма, а с госпереворота на Украине, из-за которого в Европе «никто даже не чихнул», более того – западные страны содействовали госперевороту. Путин напомнил. что Франция, Германия и Польша были «гарантами» договоренностей между оппозицией и прошлыми украинскими властями.
На Юго-Востоке Украины «люди не признали этот переворот». А Киев не стал договариваться с населением, решив использовать войска, сказал Путин.
Напомним, президент заявил, что Крым, Донбасс и Новороссия вернулись в состав России в связи с желанием населения этих регионов, «это теперь неотъемлемая часть Российской Федераци».
«Легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО – это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран», – приводит слова Путина ТАСС.
В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума лидер российского государства усомнился, что участники встречи сами верят в якобы готовящееся нападение: «Хоть один из вас верит, что Россия готовится к нападению на НАТО?».
Об этом Путин заявил на встрече с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума, передает РИА «Новости».
«Мы не считаем какое бы то ни было перевооружение НАТО угрозой для Российской Федерации. Потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности», – приводит слова Путина ТАСС.
Как подчеркнул глава российского государства, Россия «купирует все эти угрозы, которые будут возникать». В связи с этим он считает лишенными смысла «любые перевооружения и увеличение бюджетов до 5% от ВВП стран НАТО».
Россия постоянно совершенствует свои вооруженные силы и оборону, сказал Путин.
Напомним, НАТО утвердило планы крупнейшего усиления военных возможностей альянса. Министр обороны США Пит Хегсет призвал все страны НАТО выделять не менее 5% ВВП на оборону.
«Мы заключили контракт на строительство ещё двух блоков. Работы идут, наши специалисты находятся на площадке, это свыше 200 человек. Мы договорились с руководством Израиля, что будет обеспечена их безопасность», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Позднее Путин уточнил, что «общая численность» специалистов вместе «командированными» может достигать и 600 человек. «И мы не уходим», – сказал он.
Путин отметил «добрые отношения» с Ираном и «достаточно высокий уровень доверия». Он заявил, что Иран не обращался к России за поддержкой в связи с обострением конфликта с Израилем, передает ТАСС.
Ранее Россия предлагала Ирану проекты в области противовоздушной обороны, но Тегеран не проявил особого интереса, сказал он.
Напомним, Путин сообщил, что лично находится «в контакте» и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и с американским лидером Дональдом Трампом в связи с конфликтом Израиля и Ирана.
«Мы выступаем за справедливый миропорядок», – приводит слова Путина РИА «Новости».
В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума он подчеркнул, что должны поддерживаться правила международной торговой, их нельзя менять «в силу политической конъюнктуры от одного месяца к другому». Как указал Путин, Москва «выступает против всяких всевозможных торговых войн и ограничений».
Путин выразил уверенность, что в отношениях России и Белоруссии «все получится», несмотря на нарастающее санкционное давление.
«План А». Там прописано, что и как мы должны делать для того, чтобы развивать наши отношения и наши экономики. Потом «план Б» – если что-то не получается, смотри «план А», – приводит его слова ТАСС.
Путин также отметил, что в Белоруссии решение президента Александра Лукашенко сохранить развивавшиеся в советские времена, но не всегда рентабельные отрасли, оказалось дальновидным и помогло в условиях жестких санкций.
Напомним, Путин указал на обоснованность прогнозов о замедлении мировой торговли. Путин проводит традиционную встречу с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума.