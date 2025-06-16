  • Новость часаВ Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия сохранила шанс для дипломатии между Ираном и Израилем
    Юшков рассказал о радикальном сценарии роста цен на нефть из-за войны Израиля и Ирана
    В Иране задержали грузовики с израильскими дронами и взрывчаткой
    NYT: Уродливая плюшевая игрушка стала эффективным оружием Китая для завоевания мира
    Нанесено поражение формированиям ВСУ в Днепропетровской области
    Россиянам рекомендовали уезжать из Израиля в Египет
    Армия Израиля заявила об уничтожении трети ракетных установок Ирана
    Трамп призвал начать массовые депортации мигрантов
    В Персидском заливе 900 кораблей сбились с курса
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль начинает – и выигрывает?

    России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Иран подвело желание ничего не менять

    Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.

    3 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как Запад превращает поражения в несуществующие победы

    Пиар всегда был сильной стороной Запада. Именно пиаром удобнее всего перекрыть горький вкус неудачи. Поражение как бы нивелирует героизм тех, кто дрался насмерть, но в итоге проиграл, а это неправильно.

    3 комментария
    16 июня 2025, 12:43 • Новости дня

    Парламент Ирана опроверг рассмотрение выхода страны из ДНЯО

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранский парламент официально заявил об отсутствии на рассмотрении инициатив по выходу страны из Договора о нераспространении ядерного оружия, передает Mehr.

    Иранский парламент опроверг сообщения о рассмотрении законопроекта по выходу страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), пишет РИА «Новости». В опубликованном заявлении уточняется, что подобные инициативы в Меджлисе сейчас отсутствуют, несмотря на появившиеся ранее в СМИ публикации.

    В парламенте подчеркнули: «Меджлис исламского совета сегодня объявил, что… у него нет на рассмотрении законопроектов по выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия, а опубликованные по этому поводу сообщения не соответствуют действительности».

    Накануне сообщалось, что в иранском парламенте обсуждают инициативу по выходу страны из Договора о нераспространении ядерного оружия и возможный выход из МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение, исключающее появление ядерного оружия, при условии сохранения права на мирный атом.

    15 июня 2025, 19:41 • Новости дня
    Стало известно о реакции Трампа на планы Израиля убить Хаменеи

    Reuters: Трамп заблокировал план Израиля по убийству Хаменеи

    Стало известно о реакции Трампа на планы Израиля убить Хаменеи
    @ Пресс-служба Белого дома

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в последние дни наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, пишет Reuters.

    Агентство ссылается на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией. В материале отмечается, что решение Трампа было принято недавно, передает РИА «Новости».

    В публикации приводится комментарий: «Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи».

    Один из источников уточнил, что вопрос о преследовании всего политического руководства Ирана в настоящий момент не рассматривается.

    Ранее Трамп подчеркнул, что мир между Ираном и Израилем возможен и указал на важность переговоров на фоне текущей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    Также Трамп сообщил о согласии с мнением президента России Владимира Путина о том, что «война между Израилем и Ираном должна закончиться».

    Комментарии (15)
    15 июня 2025, 13:52 • Новости дня
    Эксперт: Израиль и Иран демонстрируют удивительную живучесть своих систем
    Эксперт: Израиль и Иран демонстрируют удивительную живучесть своих систем
    @ Oded Balilty/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Несмотря на масштабные потери в руководстве, Иран продолжил наносить удары по Израилю и сохранил работоспособность системы, отметил политолог Алексей Наумов.

    Израиль за три дня сообщил о ликвидации более 20 высокопоставленных иранских командиров, среди которых начальник генштаба Мохаммад Багери, глава КСИР Хоссейн Салами и руководитель ракетных войск Амир-Али Хаджизаде. В результате ударов были также уничтожены девять ведущих иранских ядерных ученых, отметил Наумов в своем Telegram-канале.

    Ответные действия Ирана заключались в запуске более 200 ракет и беспилотников, которые нанесли десятки прямых попаданий по территории Израиля, что привело к гибели от 10 до 13 человек. При этом эксперт отметил, что потери среди руководства КСИР не приводят к параличу управления благодаря глубокой кадровой резервной системе и культу мученичества, превращающему гибель командиров в инструмент мобилизации.

    В Израиле, по словам Наумова, вертикаль управления короче, и потери среди высших офицеров пока минимальны. Но каждый ракетный удар отражается на экономике и социальной стабильности: растут цены, страховые выплаты и напряженность в обществе.

    Эксперт подчеркивает, что в условиях войны важнее способность общества восстанавливать кадровые потери, поддерживать экономику и сохранять политическое единство, чем подсчет ликвидированных командиров. Ни одна из сторон пока не потеряла способности к сопротивлению и управлению, и говорить о переломе в конфликте преждевременно.

    По его словам, «Израиль ударил больно и громко, но не отключил способность Тегерана нажимать «пуск», а Иран, «потеряв элиту, все еще запускает сотни ракет и держит вертикаль, не сваливаясь в хаос».

    «Так что счет убитых генералов – громкая, но поверхностная метрика. Куда важнее, может ли общество: быстро закрыть кадровую брешь; продолжать жить и платить налоги; сохранять политическое единение и управляемость, когда траур переходит в рутину. Решающим станет не число крестов на погонах, а то, чья домашняя публика первая устанет платить цену войны – деньгами, страхом и временем», – пояснил аналитик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности остановить ответные действия против Израиля при прекращении агрессии в адрес Тегерана.

    Также Арагчи обвинил Израиль в переходе красной линии международного права после атаки на иранские ядерные объекты.

    Комментарии (7)
    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    Комментарии (4)
    15 июня 2025, 16:34 • Новости дня
    Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон
    Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате ответного удара иранские ракеты достигли сразу трех городов Израиля – Хайфы, Тель-Авива и Ашкелона.

    Иран осуществил ракетные удары по израильским городам, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB.

    В эфире было зачитано сообщение: «Иранские ракеты поразили Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон».

    Напомним, Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Сообщается, что Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Израиль объявил об ударах по военным целям в Тегеране.

    Комментарии (25)
    16 июня 2025, 09:17 • Новости дня
    Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударах по Тель-Авиву и Хайфе

    Tasnim: Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударах по Тель-Авиву и Хайфе

    Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударах по Тель-Авиву и Хайфе
    @ Tomer Neuberg/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран использовал гиперзвуковые ракеты во время ударов по Тель-Авиву и Хайфе, сообщили СМИ.

    Как пишет Tasnim, боеголовки гиперзвуковых ракет смогли легко преодолеть израильскую систему противоракетной обороны и поразили намеченные цели. Отмечается, что Тегеран, вероятнее всего, собирается увеличить число ударов гиперзвуковыми ракетами по территории Израиля в дальнейшем, передает ТАСС.

    Ранее Иран сообщил о сбитом израильском MQ-9 Reaper у границы с Ираком.

    До этого Иран нанес удары по аэропорту имени Бен-Гуриона и оружейному заводу Rafael. Иран также сообщил о двух сбитых силами ПВО израильских истребителях F-35.

    Комментарии (17)
    16 июня 2025, 01:22 • Новости дня
    Парламент Ирана утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией
    Парламент Ирана утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Утвержденный парламентом Ирана договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией передан президенту исламской республики Масуду Пезешкиану, сообщило посольство Ирана в России.

    В сообщении посольства говорится, что в соответствии со 123-й статьей Конституции Ирана председатель парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф направил договор Пезешкиану, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве между двумя странами в январе. В апреле Путин одобрил закон о ратификации этого договора.

    Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, выступая весной в Госдуме,  сообщил, что новый договор о стратегическом партнерстве России и Ирана не предусматривает создание военного союза или оказание военной помощи.

    В тексте договора, опубликованном на сайте Кремля, сказано: «В случае если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется агрессии, другая Договаривающаяся Сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава Организации Объединенных Наций и других применимых норм международного права».

    В ночь на пятницу Израиль атаковал военные и ядерные объекты Ирана. 

    Комментарии (16)
    15 июня 2025, 20:27 • Новости дня
    Из зоны ирано-израильского конфликта эвакуированы 14 российских ученых

    Tекст: Ольга Иванова

    После начала боевых действий на Ближнем Востоке группа из 14 российских ученых, участвовавших в конференции по БРИКС, успешно покинула зону конфликта через Азербайджан.

    Операция по эвакуации группы из 14 российских ученых, находившихся в районе обострения ирано-израильского конфликта, была успешно проведена, передает РИА «Новости». Все участники делегации были задействованы в российско-иранской конференции, посвященной развитию сотрудничества в рамках БРИКС.

    В их числе были замдиректора Института востоковедения РАН Василий Кузнецов и сотрудник ИМЭМО РАН Евдокия Добрева. После начала боевых действий ученые были оперативно доставлены в здание российского посольства.

    Сегодня делегация выехала из посольства в сторону границы с Азербайджаном. Министерство науки России сообщило, что группа уже успешно покинула зону конфликта и ее безопасности ничего не угрожает.

    Ранее в Москву вернулась часть съемочной группы сериала «Трудно быть богом», которая работала в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, съемки сериала проходили в Иране. После начала ударов Израиля по Ирану 90 человек, входящих в съемочную группу, эвакуировали из Ирана в Азербайджан. Сообщалось, что съемочная группа не пострадала, режиссер Федор Бондарчук и другие успешно пересекли иранско-азербайджанскую границу. Также в списке эвакуируемых есть несколько артистов Большого симфонического оркестра имени Чайковского.


    Комментарии (0)
    16 июня 2025, 03:45 • Новости дня
    Подземные толчки зафиксированы в районе ядерного объекта в Фордо в Иране
    Подземные толчки зафиксированы в районе ядерного объекта в Фордо в Иране
    @ Alma Israel/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В районе ядерного объекта в Фордо в иранской провинции Кум произошли подземные толчки магнитудой 2,5, сообщает Иранский сейсмологический центр.

    Подземные толчки произошли в 23.35 по местному времени (23.05 мск) на глубине 10 км, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по ядерным объектам Ирана. В частности, в пятницу был атакован ядерный объект в Фордо. В субботу сообщалось, что объект в Фордо и склады в Исфахане пострадали, но ущерб оказался ограниченным благодаря мерам предосторожности.

    Комментарии (3)
    16 июня 2025, 11:42 • Новости дня
    В Иране задержали грузовики с израильскими дронами и взрывчаткой
    В Иране задержали грузовики с израильскими дронами и взрывчаткой
    @ t.me/presstv

    Tекст: Ольга Иванова

    В провинции Лурестан на западе Ирана задержаны два грузовых автомобиля, перевозившие израильские дроны-камикадзе и взрывчатые вещества.

    Сотрудники правоохранительных органов Ирана задержали два грузовых автомобиля с израильскими дронами-камикадзе и взрывчатыми веществами, сообщает телеканал Press TV, передает ТАСС. По данным телеканала, машины остановили в провинции Лурестан на западе страны.

    В сообщении отмечается, что перевозкой опасного груза занимались агенты израильской разведывательной службы «Моссад». Уточняется, что грузовики были задержаны в ходе операции по обеспечению безопасности в регионе.

    Телеканал добавил, что подробности о количестве обнаруженных дронов и специфике взрывчатых веществ пока не раскрываются.

    Ранее противовоздушная оборона Ирана уничтожила израильский беспилотник американского производства MQ-9 Reaper возле города Дехлоран на стыке с Ираком. Кроме того, средства ПВО Ирана были задействованы рядом с Натанзом, где расположен ядерный объект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана.

    1 июня произошла атака дронов на одну из военных частей Иркутской области. Глава региона Игорь Кобзев уточнил, что атака беспилотников производилась из фуры. Водители нескольких фур рассказали, что получали указания о местах остановок по пути в разные регионы, после чего из их машин запускались дроны.

    Комментарии (4)
    16 июня 2025, 12:13 • Новости дня
    В Персидском заливе 900 кораблей сбились с курса

    Bloomberg: В Персидском заливе произошел массовый сбой в навигации судов

    В Персидском заливе 900 кораблей сбились с курса
    @ NASA/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Навигационные сигналы более чем 900 судов в районе Ормузского пролива и Персидского залива оказались нарушены на фоне усиления конфликта между Ираном и Израилем, сообщает Bloomberg.

    Свыше 900 судов столкнулись с нарушением работы навигационных сигналов в районе Ормузского пролива и Персидского залива на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Суда, включая танкеры, грузовые и рыболовные корабли, начали показывать ненормальные маршруты – прямые линии, зигзаги на воде и даже появление на суше, передает Bloomberg.

    Совместный морской информационный центр (JMIC) сообщил, что фиксируется «экстремальное глушение» сигналов, исходящих из иранского порта Бендер-Аббас. При этом JMIC отметил, что признаков подготовки к блокаде Ормузского пролива не выявлено. Пролив остается ключевым маршрутом для мировой нефтеторговли, через него проходит более четверти всех поставок нефти.

    Из-за глушения судовладельцам приходится полагаться на радары и компасы, что повышает риск столкновений.

    Некоторые танкеры, включая Front Tyne от Frontline Ltd. и Elandra Willow компании Vitol Group, зафиксировали аномальные перемещения сигналов, которые появляются в неожиданных местах между Ираном, заливом и берегом Саудовской Аравии. Владельцы судов не прокомментировали ситуацию.

    Брокеры сообщили, что часть судовладельцев приостановила заходы в Персидский залив. Ставки на перевозку нефти по маршруту Ближний Восток – Азия на июль выросли примерно на 12%. Аналитики сомневаются, что Иран пойдет на полную блокаду пролива, поскольку сам зависит от нефтяного экспорта.

    Ранее власти Ирана предупредили Британию, США и Францию о возможности ударов по их военным объектам на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в случае поддержки Израиля.

    СМИ сообщали, что Тегеран рассматривает вариант закрытия Ормузского пролива, что может отразиться на мировом рынке нефти.

    Сенатор Алексей Пушков ранее прогнозировал повышение стоимости нефти до 130 долларов за баррель из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (4)
    16 июня 2025, 06:16 • Новости дня
    NourNews сообщило об ударе Ирана по электростанции в Хайфе
    NourNews сообщило об ударе Ирана по электростанции в Хайфе
    @ кадр из видео Al Jazeera

    Tекст: Антон Антонов

    Иранская ракета поразила электростанцию в израильской Хайфе, сообщило агентство NourNews.

    Над территорией электростанции виден столб дыма, передает ТАСС со ссылкой на NourNews.

    Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи Израиля пишет, что жертвами последних ракетных ударов Ирана по центральной части Израиля стали как минимум три человека, 67 пострадавших госпитализированы, передает РИА «Новости».

    По данным издания, четыре иранских баллистических ракеты ударили по центральной части Израиля.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что с территории Ирана в сторону Израиля осуществлен пуск ракет.


    Комментарии (2)
    16 июня 2025, 01:42 • Новости дня
    Цена Brent поднялась выше 78 долларов за баррель

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне вооруженного конфликта между Израилем и Ираном цены на фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подскочили более чем на 4%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    В начале новой торговой недели стоимость Brent поднималась до 78,32 доллара за баррель (плюс 4,18%), позднее рост замедлился до 76,49 доллара (плюс 1,74%). Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавили 2,71% и стоили 75,16 доллара за баррель, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость фьючерса на нефть марки Brent 13 июня превышала 78 долларов за баррель впервые с 28 января. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что обострение конфликта между Ираном и Израилем может привести к росту мировых цен на нефть до 300 долларов за баррель.

    Комментарии (2)
    16 июня 2025, 12:28 • Новости дня
    Юшков рассказал о радикальном сценарии роста цен на нефть из-за войны Израиля и Ирана

    Эксперт: Война Израиля и Ирана может спровоцировать глобальный энергетический кризис

    Юшков рассказал о радикальном сценарии роста цен на нефть из-за войны Израиля и Ирана
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Котировки нефти толкают вверх несколько факторов. Первый – возможное сокращение Ираном экспорта нефти. Второй – потенциальное перекрытие Ормузского пролива. В случае реализации последнего сценария цены на сырье уйдут далеко за 100 долларов за баррель, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее цена нефти Brent выросла на 5,5% на фоне атак Израиля и Ирана.

    «Мировые рынки отреагировали ростом на эскалацию между Ираном и Израилем. Так, например, в первый день обмена ударами цены на нефть выросли на десять долларов за баррель», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). По его словам, котировки вверх толкают несколько факторов. Первый – возможное сокращение Ираном экспорта нефти.

    «В 2018 году США вышли из соглашения по ядерной программе Исламской республики и ввели жесткие санкции против Тегерана. Тогда среди мер был и запрет третьим странам покупать иранское сырье. После этого объем экспорта существенно снизился. Но со временем Китай стал игнорировать американские рестрикции и закупать энергоресурсы. К настоящему моменту Иран достиг почти досанкционных показателей», – напомнил аналитик.

    По оценкам эксперта, страна добывает порядка четырех млн баррелей в сутки, а экспортирует – примерно 1,5 млн баррелей в сутки сырой нефти. «До сих пор целями ударов Израиля были иранские ядерные объекты. Постепенно атаки расширяются и на промышленные предприятия. Если еврейское государство начнет бить по нефтяной инфраструктуре Ирана, то это приведет к сокращению экспорта», – рассуждает Юшков.

    Такое развитие события окажет ощутимое влияние на мировые рынки. Цена на нефть может вырасти до 80–90 долларов за баррель, считает эксперт. «Если же Тегеран полностью остановит поставки нефти третьим странам, то мы можем увидеть и 90-100 долларов за баррель. Развитие событий по такому сценарию вполне возможно. Опасения уже сейчас толкают котировки вверх», – пояснил он.

    Второй фактор, который влияет на цены на энергоресурсы – это возможное перекрытие Ормузского пролива, продолжил собеседник. По мнению Юшкова, такой вариант менее вероятен, ведь тогда и сам Тегеран не сможет экспортировать нефть. «Блокада пролива станет крайней мерой иранских властей. На такой шаг они пойдут, если Исламской республике будет грозить экзистенциальная угроза», – полагает спикер.

    «Через Ормузский пролив проходит примерно 20-25% мировой торговли нефтью и 20-30% – СПГ. В случае его перекрытия Ираном цены на черное золото уйдут далеко за 100 долларов за баррель, а на сжиженный природный газ начнут измеряться по несколько тысяч долларов за тысячу кубов. То есть внутри Персидского залива окажется заперта нефть из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, а также СПГ из Катара. Начнется глобальный энергетический кризис», – прогнозирует экономист.

    В то же время блокада пролива приведет и к другим последствиям. В частности, в конфликт на Ближнем Востоке могут вступить другие крупные игроки, например, Штаты и Евросоюз. «Их целью станет – разблокировать Ормузский пролив. Иранские власти не смогут долго сопротивляться», – уточнил специалист.

    «Для России радикальный сценарий с блокадой также невыгоден. Он может привести к смене режима в Иране, а Тегеран – наш стратегический партнер. Москву скорее устраивает нынешняя ситуация, когда есть напряженность и риски сокращения экспорта иранской нефти. Это удерживает цены на довольно высоком уровне. Кроме того, продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке оттягивает внимание США от Украины», – заключил Юшков.

    Напомним, четвертые сутки продолжается обмен ударами между Ираном и Израилем. По данным израильских властей, в ночь на понедельник иранские ракеты атаковали центральную часть страны и побережье. В Петах-Тикве, под Тель-Авивом, из-за попадания ракеты возник пожар в одном из многоэтажных зданий. Также ракеты упали в районе Хайфы.

    Армия обороны Израиля в ответ атаковала командные центры сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В этих центрах готовились террористические атаки против еврейского государства с использованием «иранских прокси на Ближнем Востоке», заявили израильские военные.

    КСИР сообщил, что в ходе последней атаки на Израиль был применен «новый метод». Благодаря этому удалось вывести из строя израильские средства ПВО так, чтобы они атаковали собственные позиции, передает агентство Mehr.

    В связи с обострением инвесторы заняли выжидательную позицию, пишет Bloomberg. В начале торгов Brent подорожала на 5,5% и достигла 75 долларов за баррель, West Texas Intermediate приблизилась к 74 долларам. Рынок опасается, что дальнейшая эскалация может привести к перебоям в поставках нефти с Ближнего Востока, откуда экспортируется треть мировых объемов сырья.

    По информации издания, в минувшие выходные навигационные сигналы более чем с 900 судов в Ормузском проливе и Персидском заливе были нарушены. Это привело к путанице в судоходном узле, говорится в другом материале Bloomberg. Аналитики указывают на повышение вероятности столкновений судов.

    Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал наносить по Ирану удары с использованием БПЛА и пилотируемой авиации, сбросивших более 330 боеприпасов. В ответ на это КСИР нанес массированный удар по военным центрам и авиабазам Израиля. 15 июня глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение об отказе от ядерного оружия при сохранении права на мирный атом.

    На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако для этого главе Белого дома необходимо воспользоваться своим влиянием на еврейское государство, отметили эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (2)
    16 июня 2025, 04:22 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о пуске ракет из Ирана в сторону Израиля
    ЦАХАЛ сообщил о пуске ракет из Ирана в сторону Израиля
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    С территории Ирана в сторону Израиля осуществлен пуск ракет, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    «Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону территории государства Израиль», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Населению предписано укрыться в защищенных помещениях, передает ТАСС.

    Сирены воздушной тревоги звучат по всему Израилю, в небе над Тель-Авивом активно работают системы ПВО.

    Напомним, Армия обороны Израиля заявила, что масштабная серия ударов проведена против мощностей по производству оружия в Иране. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении ударов по разведывательным центрам Израиля.

    Комментарии (0)
    15 июня 2025, 17:37 • Новости дня
    Трамп открыт к посредничеству Путина в конфликте Израиля и Ирана
    Трамп открыт к посредничеству Путина в конфликте Израиля и Ирана
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп открыт к возможности участия президента России Владимира Путина в качестве посредника для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.

    Заявление Трампа прозвучало в интервью телеканалу ABC News. По словам американского лидера, он открыт к тому, чтобы президент России Владимир Путин выступил в качестве посредника при урегулировании конфликта.

    Трамп отметил: «Он (Путин) готов. Он позвонил мне в связи с этим. Мы долго об этом разговаривали». Президент США добавил, что Штаты также могут вмешаться в ситуацию, однако на данный момент в конфликт не вовлечены.

    Ранее Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (2)
    15 июня 2025, 15:40 • Новости дня
    WSJ: «Моссад» тайно провозил в Иран детали БПЛА для вывода из строя ПВО

    WSJ сообщила о тайных поставках деталей БПЛА «Моссадом» в Иран

    WSJ: «Моссад» тайно провозил в Иран детали БПЛА для вывода из строя ПВО
    @ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сотрудники «Моссад» доставляли элементы беспилотников в Иран, маскируя их в багаже и контейнерах, что помогло нейтрализовать системы ПВО и пусковые установки.

    Агенты израильской разведки «Моссад» на протяжении нескольких месяцев тайно провозили в Иран детали для сборки дронов, передает «Коммерсант» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Сообщается, что детали скрывали в чемоданах, грузовиках и контейнерах, используя коммерческие каналы и ничего не подозревающих деловых партнеров. Операция планировалась несколько лет, когда у «Моссада» появилась информация о местах хранения иранских ракет, готовых к запуску.

    Агенты собирали беспилотники непосредственно в Иране и распределяли их между группировками, участвующими в операции. В результате им удалось вывести из строя иранские системы ПВО и ракетные пусковые установки до запуска. The Wall Street Journal отмечает, что это объясняет ограниченный ответ Ирана на атаки Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране задержали автомобили, перевозившие израильские беспилотные летательные аппараты.

    Израиль объявил об ударах по военным целям в Тегеране. Вооруженные силы Ирана сбили несколько израильских беспилотников.

    Комментарии (0)
    Главное
    Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударах по Тель-Авиву и Хайфе
    В районе ядерного объекта в иранском Фордо зафиксированы подземные толчки
    В Латвии задержали депутата Росликова за поддержку русского языка
    Госпитали Восточной Европы стали готовить к войне
    Британскую разведку МИ-6 впервые возглавила женщина
    Советский актер Вячеслав Богачев найден мертвым в Москве
    Мизулина допустила отказ вузов от курсовых из-за нейросетей

    Редкоземельное оружие Китая попало точно в цель

    США и Китай пошли на уступки друг другу, заключив торговое соглашение. Судя по всему, точечный удар Пекина по доступу американцев к редкоземельным металлам сработал. Слишком много на нем завязано – не только мировой автопром и электроника, но и оборонка. Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкие сказки про «зеленых человечков» в Эстонии служат низким целям

    Глава внешней разведки Германии Бруно Каль перед своей предполагаемой отставкой заявил о наличии твердых доказательств того, что Россия хочет проверить страны НАТО на единство и может послать в Эстонию «зеленых человечков». С чего это вдруг? Подробности

    Перейти в раздел

    В МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов

    В России продолжается работа по регулированию пребывания иностранных граждан. Так, глава МВД заявил о необходимости высылки мигрантов, которые не приносят пользу российскому обществу. О каких критериях полезности мигрантов идет речь и как призыв министра связан с истекающим сроком легализации мигрантов в России? Подробности

    Перейти в раздел

    Пустеющая Эстония решила стать всеевропейской тюрьмой

    Крупный политический скандал разворачивается в Эстонии, а все из-за намерения правительства страны поместить в местные тюрьмы иностранных преступников. Таллин заявляет, что это даст бюджету государства доход в десятки миллионов евро. Однако внезапно всплыли некоторые детали соглашения, которые в эстонском руководстве предпочли скрыть или даже солгать. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации