Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.0 комментариев
Глава «Почты России» счел зарплаты курьеров слишком высокими
Глава «Почты России» Михаил Волков считает, что оплата труда курьеров в размере 300 тыс. руб. за месяц создает напряженную конкуренцию среди работодателей на рынке логистики.
Мнение Волкова о ситуации на рынке труда передает РБК.
По словам Волкова, зарплаты курьеров на уровне 300 тыс. рублей считаются чрезмерно высокими и приводят к росту конкуренции между компаниями за сотрудников. Он подчеркнул, что подобные выплаты негативно влияют на всех участников рынка логистики.
Волков сообщил, что его компания, совместно с другими игроками, работает над созданием цифровой платформы для совместного использования курьерских ресурсов. Это должно помочь сгладить ситуацию с нехваткой кадров.
В «Почте России» собственная курьерская служба насчитывает 1,6 тыс. человек. Волков отметил, что компания активно развивается в этом направлении, особенно для специальных видов доставки. Также он добавил, что проблема дефицита персонала особенно заметна в сфере логистики, где в сезон спроса зарплаты курьеров достигают максимальных значений.
Ранее анализ рынка труда выявил существенный разрыв между зарплатами курьеров, официантов и начинающих рабочих, что связано с нехваткой квалифицированных кадров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ростовский курьер-стример назвал свой максимальный месячный заработок в 150 тыс. рублей.