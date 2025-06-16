Глава «Почты России» счел зарплаты курьеров слишком высокими

Tекст: Дарья Григоренко

Мнение Волкова о ситуации на рынке труда передает РБК.

По словам Волкова, зарплаты курьеров на уровне 300 тыс. рублей считаются чрезмерно высокими и приводят к росту конкуренции между компаниями за сотрудников. Он подчеркнул, что подобные выплаты негативно влияют на всех участников рынка логистики.

Волков сообщил, что его компания, совместно с другими игроками, работает над созданием цифровой платформы для совместного использования курьерских ресурсов. Это должно помочь сгладить ситуацию с нехваткой кадров.

В «Почте России» собственная курьерская служба насчитывает 1,6 тыс. человек. Волков отметил, что компания активно развивается в этом направлении, особенно для специальных видов доставки. Также он добавил, что проблема дефицита персонала особенно заметна в сфере логистики, где в сезон спроса зарплаты курьеров достигают максимальных значений.

Ранее анализ рынка труда выявил существенный разрыв между зарплатами курьеров, официантов и начинающих рабочих, что связано с нехваткой квалифицированных кадров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ростовский курьер-стример назвал свой максимальный месячный заработок в 150 тыс. рублей.