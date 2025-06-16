Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.0 комментариев
Взрывная волна выбила стекла в квартирах сотрудников посольства России в Израиле
В квартирах некоторых сотрудников российского посольства в Израиле были выбиты стекла в результате взрывной волны, рассказал посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24».
«В эту ночь в квартирах нескольких сотрудников нашего посольства вылетели стекла из-за взрывной волны. Прямых попаданий, к счастью, не было, но такие неприятные вещи случились», – отметил Викторов, передает ТАСС.
В понедельник посольство России рекомендовало россиянам выехать из Израиля через Египет.
Ранее сообщалось, что американское диппредставительство в Тель-Авиве получило незначительный ущерб после ракетных ударов со стороны Ирана. В результате ночных ракетных ударов по Израилю медицинские учреждения оказали помощь 287 пострадавшим, один пациент находится в тяжелом состоянии.