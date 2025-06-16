Взрывная волна выбила стекла в квартирах сотрудников посольства России в Израиле

Tекст: Дарья Григоренко

«В эту ночь в квартирах нескольких сотрудников нашего посольства вылетели стекла из-за взрывной волны. Прямых попаданий, к счастью, не было, но такие неприятные вещи случились», – отметил Викторов, передает ТАСС.

В понедельник посольство России рекомендовало россиянам выехать из Израиля через Египет.

Ранее сообщалось, что американское диппредставительство в Тель-Авиве получило незначительный ущерб после ракетных ударов со стороны Ирана. В результате ночных ракетных ударов по Израилю медицинские учреждения оказали помощь 287 пострадавшим, один пациент находится в тяжелом состоянии.