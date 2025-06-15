Город на юге Италии лишил Муссолини звания почетного гражданина

Сан-Джованни-Ротондо лишил Муссолини звания почетного гражданина

Tекст: Дарья Григоренко

Почетное звание было присвоено Муссолини в 1924 году и сохранялось почти сто лет. Решение об отзыве было принято единогласно, несмотря на то что предложение исходило от представителя оппозиции в городском совете, передает ТАСС.

Сан-Джованни-Ротондо – город с населением 26 тыс. человек, где находится монастырь, в котором 50 лет жил падре Пио (Франческо Форджоне), особо почитаемый католический святой.

В феврале администрация итальянского города Сало отозвала звание почетного гражданина у Муссолини спустя сто лет после его присвоения, сославшись на его фашистское прошлое и неприемлемость такой чести сегодня.