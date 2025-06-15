В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
Город на юге Италии лишил Муссолини звания почетного гражданина
Сан-Джованни-Ротондо лишил Муссолини звания почетного гражданина
Администрация города Сан-Джованни-Ротондо на юге Италии отозвала звание почетного гражданина у бывшего главы фашистского правительства Бенито Муссолини.
Почетное звание было присвоено Муссолини в 1924 году и сохранялось почти сто лет. Решение об отзыве было принято единогласно, несмотря на то что предложение исходило от представителя оппозиции в городском совете, передает ТАСС.
Сан-Джованни-Ротондо – город с населением 26 тыс. человек, где находится монастырь, в котором 50 лет жил падре Пио (Франческо Форджоне), особо почитаемый католический святой.
В феврале администрация итальянского города Сало отозвала звание почетного гражданина у Муссолини спустя сто лет после его присвоения, сославшись на его фашистское прошлое и неприемлемость такой чести сегодня.