Администрация Сало лишила Муссолини звания почетного гражданина спустя 100 лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Администрация города Сало на берегу озера Гарда приняла решение лишить Бенито Муссолини звания почетного гражданина, передает ТАСС. Это произошло спустя сто лет после присвоения почетного звания итальянскому диктатору, который возглавлял фашистское правительство с 1922 года. Большинство членов городского совета поддержало это решение.

Звание почетного гражданина было присвоено Муссолини в 1924 году, задолго до того, как он в 1943 году основал в Сало Итальянскую социалистическую республику. Это марионеточное государство существовало на территории, оккупированной Германией, и его существование обеспечивалось присутствием нацистских войск.

Мэр города Франческо Каньини заявил: «Такому почетному гражданину, как Муссолини, сегодня нет места в Италии и Сало сегодняшнего дня».

Интересно, что здание, где когда-то проживал Муссолини, сейчас является гостиницей. Население Сало насчитывает чуть более 10 тыс. жителей. Как сообщает агентство ANSA, предложения о лишении Муссолини звания почетного гражданина выдвигались ранее дважды, но не были одобрены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотрудник Пентагона не исключил, что Владимир Зеленский может повторить судьбу итальянского диктатора Бенито Муссолини. Газета также сообщала, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили предложили называть себя «Гитлером» или «Муссолини» в связи с ее политическими действиями.