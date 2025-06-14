Артистов Большого симфонического оркестра вывезли из Исфахана

Tекст: Мария Иванова

Артисты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского успешно добрались из Исфахана в Тегеран и сейчас находятся в безопасности, передает ТАСС.

Представители Минкультуры заявили, что музыканты размещены в отеле, российские дипломаты продолжают работу по их эвакуации из Ирана.

В министерстве также подчеркнули, что ситуация с пребыванием артистов находится под личным контролем министра культуры Ольги Любимовой. Оперативное взаимодействие с дипслужбами позволило обеспечить артистам необходимые условия до полного завершения эвакуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после закрытия воздушного пространства в регионе группа из 86 человек, включая детей и съемочную команду Федора Бондарчука, смогла покинуть Иран через границу с Азербайджаном. Среди россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан, оказался актер Никита Кологривый, который ранее находился в составе съемочной группы.

Ранее стало известно, что в Иране оказался 51 артист Большого симфонического оркестра.