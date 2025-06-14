14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.9 комментариев
Артистов Большого симфонического оркестра вывезли из Исфахана
Музыканты Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского были перевезены из Исфахана в Тегеран, где их разместили в отеле, сообщили в Минкультуры России.
Артисты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского успешно добрались из Исфахана в Тегеран и сейчас находятся в безопасности, передает ТАСС.
Представители Минкультуры заявили, что музыканты размещены в отеле, российские дипломаты продолжают работу по их эвакуации из Ирана.
В министерстве также подчеркнули, что ситуация с пребыванием артистов находится под личным контролем министра культуры Ольги Любимовой. Оперативное взаимодействие с дипслужбами позволило обеспечить артистам необходимые условия до полного завершения эвакуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после закрытия воздушного пространства в регионе группа из 86 человек, включая детей и съемочную команду Федора Бондарчука, смогла покинуть Иран через границу с Азербайджаном. Среди россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан, оказался актер Никита Кологривый, который ранее находился в составе съемочной группы.
Ранее стало известно, что в Иране оказался 51 артист Большого симфонического оркестра.