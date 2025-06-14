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    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    35 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    33 комментария
    14 июня 2025, 15:59 • Новости дня

    Артистов Большого симфонического оркестра вывезли из Исфахана

    Tекст: Мария Иванова

    Музыканты Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского были перевезены из Исфахана в Тегеран, где их разместили в отеле, сообщили в Минкультуры России.

    Артисты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского успешно добрались из Исфахана в Тегеран и сейчас находятся в безопасности, передает ТАСС.

    Представители Минкультуры заявили, что музыканты размещены в отеле, российские дипломаты продолжают работу по их эвакуации из Ирана.

    В министерстве также подчеркнули, что ситуация с пребыванием артистов находится под личным контролем министра культуры Ольги Любимовой. Оперативное взаимодействие с дипслужбами позволило обеспечить артистам необходимые условия до полного завершения эвакуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после закрытия воздушного пространства в регионе группа из 86 человек, включая детей и съемочную команду Федора Бондарчука, смогла покинуть Иран через границу с Азербайджаном. Среди россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан, оказался актер Никита Кологривый, который ранее находился в составе съемочной группы.

    Ранее стало известно, что в Иране оказался 51 артист Большого симфонического оркестра.

    13 июня 2025, 22:31 • Новости дня
    Иран начал третью волну ракетных ударов по Израилю

    Иран запустил третью ракетную волну атак по территории Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские военные приступили к третьему этапу ракетных ударов по территории Израиля, сообщает иранская телерадиокомпания IRIB.

    Иранская телерадиокомпания IRIB сообщила, что Иран начал третью волну ракетных атак по Израилю в пятницу вечером, передает РИА «Новости».

    В сообщении, опубликованном в Telegram-канале IRIB около 22.00 по московскому времени, указано, что началась третья волна ракетного удара.

    Иран подтвердил начало операции «Правдивое обещание 3» в ответ на атаки Израиля. Израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана и рекомендовали населению укрыться в убежищах.

    Иран начал операцию против Израиля вечером пятницы, заявив о готовности ответить на удары по Тегерану.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что Израиль пожалеет о своих действиях.

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    14 июня 2025, 04:04 • Новости дня
    Аналитик Берлетик раскрыл, что под видом переговоров с Ираном скрывал Трамп

    Берлетик: Переговоры с Ираном были прикрытием американо-израильского удара

    Аналитик Берлетик раскрыл, что под видом переговоров с Ираном скрывал Трамп
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Геополитический аналитик, бывший морпех США Брайан Берлетик заявил, что так называемые переговоры с Ираном по ядерной программе, были прикрытием для того удара, который совершил Израиль в ночь на 13 июня.

    «Как и предупреждалось, «переговоры» Трампа с Ираном были прикрытием для крупного американо-израильского удара», – написал он в посте соцсети Х.

    Берлетик считает, что мир должен прекратить с США такие «переговоры» и дать Вашингтону понять, что любая атака со стороны сателлитов США будет истолкована как атака самих США.

    «Настало время тем, кто защищает Трампа, проснуться, высказаться и отказать ему», – призвал аналитик.

    По его мнению, подобные игры – это не то, за что голосовали американцы.

    «Россия и Китай – на очереди. Он не остановится на Иране, цель удара по Ирану –  создать условия для дальнейшего окружения и сдерживания России и Китая», – предупредил Берлетик.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп ответил на несколько вопросов телеведущей CNN Даны Бэш, один из которых заставил его мрачно пошутить в стиле дона Корлеоне, отметив, что все, кто когда-то был против его предложения, теперь мертвы.

    Американский журналист Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников президента Трампа, написал в своем информационном бюллетене, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.

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    13 июня 2025, 12:13 • Видео
    Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

    Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    Комментарии (0)
    14 июня 2025, 08:18 • Новости дня
    Опубликовано фото сбитого Ираном истребителя F-35 Израиля
    Опубликовано фото сбитого Ираном истребителя F-35 Израиля
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Агентство Mehr опубликовало первые фотографии истребителя F-35 ВВС Израиля, который был сбит иранскими средствами противовоздушной обороны.

    На предоставленном снимке виден лежащий на земле горящий самолет, вокруг которого разбросаны части его конструкции, передает «Российская газета».

    Согласно публикации, фото фиксирует последствия атаки, в результате которой израильский военный самолет оказался полностью уничтожен. Издание отмечает, что самолет был сбит в ходе недавнего обострения ситуации в регионе.

    Местоположение падения истребителя не уточняется. Данных о судьбе пилота не приводится.

    Накануне два израильских истребителя F-35 были сбиты силами ПВО иранской армии наряду с другими самолетами. Иранские ВС запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание». Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану. Агентство Tasnim добавило, что в плен была взята женщина-пилот одного из самолетов.

    Комментарии (17)
    14 июня 2025, 01:03 • Новости дня
    Нетаньяху обратился к «гордому народу» Ирана и призвал свергать правительство

    Нетаньяху: обратился к «гордому народу» Ирана и призвал свергать правительство

    Нетаньяху обратился к «гордому народу» Ирана и призвал свергать правительство
    @ Скриншот с видео/ Telegram-канал Биньямина Нетаньяху

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к иранцам, которых назвал гордым народом, и призвал «встать и сделать так, чтобы ваш голос услышали».

    «Сегодня я хочу обратиться к вам, гордый народ Ирана. Этот режим никогда не был таким слабым. Сейчас ваш шанс встать и сделать так, чтоб ваш голос услышали. Я с вами. Народ Израиля с вами», – говорит Нетаньяху на видео, размещенном в его Telegram-канале.

    Он заявил, что исламский режим, который якобы угнетает иранцев почти 50 лет, угрожает уничтожить Израиль, поэтому цель военной операции – устранить ядерную и ракетную угрозу со стороны исламского режима.

    «Двигаясь к достижению нашей цели, мы расчищаем путь вам, чтобы вы добились свободы», – сказал он.

    Израильский премьер уверен, что авиаудары по Ирану дают шанс народу «объединиться вокруг своего флага и исторического наследия», чтобы встать на борьбу «за свободу от режима угнетателей».

    Для убедительности и подтверждения солидарности с иранским народом Нетаньяху произнес несколько фраз на фарси и напомнил о долгой истории отношений между Израилем и Ираном.

    Израильский премьер несколько раз подчеркнул, что борьба ведется не с народом, но с «кровожадным исламским режимом», который угнетает и ввергает иранцев в нищету.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил Владимиру Путину, что нападение Израиля является откровенным нарушением международных правил и обязательно получит ответ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.

    Американский журналист Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников президента Дональда Трампа, написал в своем информационном бюллетене, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.

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    14 июня 2025, 03:18 • Новости дня
    CNN: Трамп мрачно пошутил в ответ на вопрос о судьбе соглашения с Ираном

    CNN: Трамп мрачно пошутил о погибших участниках переговоров с Ираном

    CNN: Трамп мрачно пошутил в ответ на вопрос о судьбе соглашения с Ираном
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп ответил на несколько вопросов телеведущей CNN Даны Бэш, один из которых заставил его мрачно пошутить в стиле дона Корлеоне, отметив, что все, кто когда-то был против его предложения, теперь мертвы.

    Трамп ранее призывал иранцев «сесть за стол переговоров, чтобы заключить сделку, пока не стало слишком поздно», однако теперь те, кто выступал против ядерной сделки с Соединенными Штатами, мертвы, сказал президент США в интервью репортеру CNN Дане Бэш в коротком телефонном интервью.

    «Вы знаете, что люди, с которыми я имел дело, мертвы, сторонники жесткой линии», – сказал Трамп, по словам Бэш.

    Мохаммад Багери, главнокомандующий армией Ирана, был убит в ходе первых израильских ударов, как и генерал Хоссейн Салами, генерал Голамали Рашид и генерал Амир Али Хаджизаде.

    Когда Бэш спросила, была ли их смерть результатом атаки Израиля, Трамп иронично ответил: «Они определенно умерли не от гриппа, и не от Covid».

    Американский лидер также повторил свою реплику в посте в социальных сетях.

    «Некоторые иранские сторонники жесткой линии говорили смело, но они не знали, что должно было произойти. Они все мертвы теперь, и будет только хуже!» –написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что иранские чиновники звонят в США с просьбой о переговорах по ядерной сделке после последних событий на Ближнем Востоке.

    До этого Трамп выразил уверенность, что израильский удар по Тегерану приведет к позитивным изменениям на мировых финансовых рынках.

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    14 июня 2025, 00:47 • Новости дня
    Карлсон назвал участие США в атаках Израиля «средним пальцем избирателям» Трампа
    Карлсон назвал участие США в атаках Израиля «средним пальцем избирателям» Трампа
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля//Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников американского президента Дональда Трампа, написал в своем информационном бюллетене в пятницу, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.

    «Если Израиль хочет развязать эту войну, он имеет на это полное право. Это суверенная страна, и она может поступать, как ей заблагорассудится. Но не при поддержке Америки», цитирует журналиста – Jewish Insider.

    В последние дни Карлсон высказывался о том, что опасения по поводу доступа Ирана к ядерному оружию необоснованны, а война с Исламской Республикой не только приведет к тысячам американских жертв на Ближнем Востоке, но и «будет равносильна глубокому предательству» базы Трампа и фактически «положит конец его президентству».

    Карлсон повторил это в своем информационном бюллетене, обвинив Трампа в «соучастии в акте войны» посредством «многолетнего финансирования и поставок оружия Израилю».

    Прямое участие США в войне с Ираном, сказал Карлсон, «стало бы средним пальцем в лицо миллионам избирателей, которые отдали свои голоса в надежде создать правительство, которое наконец поставит США на первое место».

    «То, что произойдет дальше, определит президентство Дональда Трампа», –  заключил он.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил Владимиру Путину, что нападение Израиля является откровенным нарушением международных правил и обязательно получит ответ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.


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    14 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Режиссер Бондарчук эвакуирован из Ирана в Баку

    Режиссер Федор Бондарчук и 55 россиян эвакуированы из Ирана в Баку

    Режиссер Бондарчук эвакуирован из Ирана в Баку
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Режиссер Федор Бондарчук и его съемочная группа успешно пересекли иранско-азербайджанскую границу, попав в число 56 эвакуированных россиян.

    Режиссер Федор Бондарчук и его съемочная группа уже эвакуированы из Ирана и находятся на территории Азербайджана, передает ТАСС

    Как сообщили в посольстве России в Баку, в общей сложности на данный момент границу пересекли 56 из 88 человек, подлежащих эвакуации.

    В пресс-службе уточнили, что пересечение границы продолжается, и остальные россияне также готовятся к выезду в ближайшее время. Представитель посольства, находящаяся непосредственно на азербайджано-иранской границе, подтвердила: «Бондарчук уже уехал».

    Диппредставительство выразило благодарность властям Азербайджана за содействие в предоставлении транспорта для эвакуации российских граждан и их размещении в отеле. Подчеркивается, что все эвакуированные обеспечены необходимыми условиями для временного пребывания в Азербайджане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 14 июня на ирано-азербайджанской границе прошла эвакуация 88 россиян, среди которых были режиссер Федор Бондарчук и его команда.

    Автобус с эвакуированными россиянами, включая членов съемочной группы Бондарчука и артистов Большого симфонического оркестра имени Чайковского, утром прибыл в Азербайджан.

    Ранее сообщалось, что члены съемочной группы сериала «Трудно быть Богом» не пострадали в Иране на фоне недавних ударов в регионе.

    Кроме того в Иране оказался 51 артист Большого симфонического оркестра.

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    14 июня 2025, 04:50 • Новости дня
    ЦАХАЛ заявил о четвертой волне ракетных атак со стороны Ирана

    Армия обороны Израиля сообщила о четвертой волне атак Ирана

    Tекст: Ирма Каплан

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о новой серии ракетных атак со стороны Ирана, это подтвердил ряд СМИ, которые сообщили о взрывах и сиренах в ряде районов.

    «Некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет из Ирана в сторону Государства Израиль», – сказано в сообщении ЦАХАЛ.

    Новостное агентство Fars сообщило в Telegram-канале о сильных взрывах в Хайфе.

    «Оккупационная армия объявила состояние тревоги после подтверждения новой волны иранских ракетных атак. Атаки сосредоточены на севере оккупированной Палестины. Сирены тревоги прозвучали на больших территориях оккупированных Голан, Галилеи, Хайфы и Тверии. Очевидцы сообщают о сильных взрывах на севере оккупированной Палестины», – сообщило агентство.

    По данным Al-Mayadeen, сирены звучат на Южных Голанских высотах, в Галилейском море, Афуле и Верхнем Назарете. По данным израильских СМИ,  сильные взрывы слышны в нескольких местах на севере и в Хайфе.

    «Четвертая партия ракет, запущенных из Ирана, нацелена на районы на севере Израиля», – сказано в Telegram-канале.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран пообещал усилить атаки на Израиль и атаковать региональные базы любой страны, которая попытается его защитить.

    Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.

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    14 июня 2025, 08:47 • Новости дня
    Иран сбил израильские разведывательные дроны на границе с Турцией

    Tекст: Александра Юдина

    Иранская государственная телерадиокомпания сообщила, что вооруженные силы страны сбили несколько израильских беспилотников.

    Инцидент произошел вблизи города Сельмас на северо-западе Ирана, в непосредственной близости от турецкой границы. Согласно данным телерадиокомпании, данные аппараты выполняли разведывательные задачи, передает ТАСС.

    Накануне два израильских истребителя F-35 были сбиты силами ПВО иранской армии наряду с другими самолетами. Иранские ВС запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание». Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану. Агентство Tasnim добавило, что в плен была взята женщина-пилот одного из самолетов.

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    14 июня 2025, 00:33 • Новости дня
    Постпред Ирана на заседании СБ ООН назвал атаки Израиля «объявлением войны»
    Постпред Ирана на заседании СБ ООН назвал атаки Израиля «объявлением войны»
    @ Пресс-служба МИД России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права».

    «Прошлой ночью израильский режим, самый опасный и террористический режим в мире, при полной разведывательной и политической поддержке администрации США провел серию скоординированных и преднамеренных военных атак на  несколько городов Ирана. <...> Наши люди погибли в результате израильских нападений с применением американского оружия. Эти действия равносильны объявлению войны», – сказал Иравани в ходе заседания Совбеза ООН.

    Он добавил, что к настоящему времени известно о 78 погибших, включая высокопоставленных военных чиновников, и 320 раненых, причем подавляющее большинство из них – гражданские лица, включая женщин и детей.

    «Эти зверства представляют собой явный акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права», – подчеркнул постпред Ирана.

    По словам Иравани, это «безрассудное нападение» в том числе на охраняемые ядерные объекты противоречит не только основным принципам международного права, но и элементарному человеческому сознанию.

    «Любое повреждение этих объектов чревато катастрофическими радиологическими последствиями, которые не ограничатся Ираном и могут распространиться по всему региону и за его пределы», – предупредил Иравани.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил Владимиру Путину, что нападение Израиля является откровенным нарушением международных правил и обязательно получит ответ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на иранском ядерном объекте в Натанзе после удара Израиля зафиксировали незначительную утечку радиоактивных веществ без угрозы для окружающей среды.

    До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что на ядерных объектах в Натанзе выявили радиологическое и химическое заражение после ударов Израиля, уничтожена наземная часть комплекса.

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    13 июня 2025, 23:07 • Новости дня
    Небензя: Россия решительно осудила атаку Израиля на Иран

    Небензя напомнил о возможных радиологических последствиях ударов Израиля

    Небензя: Россия решительно осудила атаку Израиля на Иран
    @ Пресс-служба МИД России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Россия на заседании Совета Безопасности ООН выразили обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке и последствиями ударов Израиля по иранским ядерным объектам, отметив угрозу масштабной катастрофы, о чем заявил постоянный представитель России при организации Васили Небензя.

    «Тревогу вызывают возможные радиологические последствия поражения ядерных объектов», – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

    Он отметил, что Россия на протяжении «целого ряда лет» предупреждала о неприемлемости силового решения вопросов вокруг иранской ядерной программы, так как это может повлечь тяжелейшие последствия не только для Ближнего Востока, но и для всего мира.

    «Внимательно следим за действиями в нынешней ситуации секретариата МАГАТЭ, жизни и здоровья сотрудников которого были поставлены под угрозу вследствие израильской военной авантюры», – добавил он.

    Небензя подчеркнул, что неспровоцированные атаки по территории суверенного Ирана и целенаправленные удары по объектам мирной ядерной инфраструктуры не могут иметь оправданий.

    Он призвал международное сообщество включиться в разрешение ситуации и не оставаться «безучастным к подобной провокации».

    Действия Израиля против Ирана, по словам Небензи, являются грубым нарушением устава ООН и норм международного права, что Россия решительно осуждает

    «Это ничем не спровоцированная атака, как бы Израиль не утверждал обратное, представляет собой грубое нарушение устава ООН и норм международного права. Его военные авантюры толкают регион на грань большой войны», – сказал российский дипломат.

    Небензя указал на то, что из-за действий Израиля происходит крайне опасная эскалация в Ближневосточном регионе и эта ситуация требует неотложного внимания Совбеза ООН, так как атака Израиля против Ирана толкает мир к «масштабной ядерной катастрофе».

    «Хотели бы выразить соболезнование руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами. в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов», – добавил он.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран намерен ответить на удары и заставит Израиль пожалеть о содеянном.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил Владимиру Путину, что нападение Израиля является откровенным нарушением международных правил и обязательно получит ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана и рекомендовали населению укрыться в убежищах. Иранские ВС запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание». Вечером пятницы Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.

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    13 июня 2025, 22:20 • Новости дня
    Иран подтвердил операцию «Правдивое обещание 3» в ответ на атаки Израиля

    Иран провел операцию «Правдивое обещание 3» в ответ на атаки Израиля

    Tекст: Ирма Каплан

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) осуществил массированный удар по военным центрам и авиабазам Израиля в ответ на утренние авиаудары по Тегерану, передает агентство Fars.

    «В качестве решительного ответа на жестокую агрессию израильского режима Иран в пятницу начал крупномасштабную военную операцию, выпустив сотни баллистических ракет. В официальном заявлении КСИР подтвердил начало ответной операции, назвав ее операция «Правдивое обещание 3», – сказано в сообщении агентства Fars.

    КСИР подтвердил, что целью операции были десятки объектов, военных центров и авиабаз сионистского режима на оккупированных территориях. Удары были нанесены с предельной точностью и мощной отдачей, сказано в сообщении.

    Напомним, аятолла Али Хаменеи отметил, что руководство Израиля развязало войну против Ирана, и пообещал, что исламская республика не даст ему остаться невредимым после нападения. До этого Хаменеи пообещал, что Тегеран ответит на удары и заставит Израиль пожалеть о содеянном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана и рекомендовали населению укрыться в убежищах. Иранские ВС запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание». Вечером пятницы Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.

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    13 июня 2025, 22:37 • Новости дня
    Иран заявил о двух сбитых силами ПВО израильских истребителях F-35

    Fars сообщило о двух сбитых иранскими силами ПВО истребителях F-35 Израиля

    Tекст: Ирма Каплан

    Два израильских истребителя F-35 были сбиты силами ПВО иранской армии наряду с другими самолетами, сообщило агентство Fars, при этом агентство Tasnim добавило, что один из пилотов взят в плен.

    «Управление по связям с общественностью Армии Исламской Республики Иран объявило, что армейские силы противовоздушной обороны успешно нанесли удар и уничтожили два израильских истребителя F-35, а также большое количество беспилотных летательных аппаратов», – сказано в сообщении агентства.

    Там уточняется, что судьба пилотов израильских истребителей не известна, этот вопрос на стадии выяснения.

    При этом агентство Tasnim добавило, что в плен была взята женщина-пилот одного из самолетов.

    Однако вскоре ЦАХАЛ опроверг информацию о сбитом над территорией Ирана истребителе и взятом в плен израильском летчике.

    «Израильская армия опровергает информацию о сбитом истребителе над территорией Ирана, а также информацию о том, что пилот был взят в плен», – заявила ТАСС представитель армейской пресс-службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана и рекомендовали населению укрыться в убежищах. Иранские ВС запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание». Вечером пятницы Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) осуществил и подтвердил  массированный удар по военным центрам и авиабазам Израиля в рамках операции «Правдивое обещание 3».

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    13 июня 2025, 21:56 • Новости дня
    Хаменеи заявил о начале войны после ударов Израиля

    Верховный лидер Ирана Хаменеи назвал удары Израиля началом войны

    Tекст: Вера Басилая

    Аятолла Али Хаменеи отметил, что руководство Израиля развязало войну против Ирана, и пообещал, что исламская республика не даст ему остаться невредимым после нападения.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль, нанеся удары по территории исламской республики, фактически развязал войну, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Иран не позволит Израилю выйти из ситуации без последствий.

    По словам Хаменеи, «не стоит думать, что они ударили и все. Нет. Это они начали войну».

    Верховный лидер добавил, что действия Израиля требуют ответа, и подчеркнул решимость Ирана пресекать подобные действия впредь.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что Тегеран ответит на удары и заставит Израиль пожалеть о содеянном.

    Израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана и рекомендовали населению укрыться в убежищах.

    Иранские ВС запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание».

    До этого Иран вечером в пятницу начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.


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    13 июня 2025, 22:59 • Новости дня
    Радиологическое и химическое загрязнение обнаружено в Натанзе в Иране

    Гросси заявил о радиологическом и химическом загрязнении в Натанзе в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    На ядерных объектах в Натанзе выявили радиологическое и химическое заражение после ударов Израиля, уничтожена наземная часть комплекса, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    Гросси заявил, что радиологическое и химическое загрязнение обнаружено внутри комплексов в Натанзе после израильских ударов, передает ТАСС.

    Он уточнил, что надземная часть опытного завода, где Иран производил уран, обогащенный до 60%, была уничтожена. Также полностью разрушены электроинфраструктура объекта, в том числе распределительная подстанция, здание основного электроснабжения, системы аварийного питания и резервные генераторы.

    Глава МАГАТЭ отметил, что признаков физической атаки на подземные помещения с каскадами центрифуг, где размещались части экспериментального и основного заводов по обогащению топлива, нет, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что отключение электропитания могло повредить находящиеся там центрифуги.

    Ранее МАГАТЭ подтвердила сохранность ядерного объекта Исфахана после атаки Израиля.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об уничтожении крупнейшего иранского объекта по обогащению урана.

    Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры и поражении ключевого объекта в Натанзе.

    В ответ на атаки Израиля Иран начал операцию «Правдивое обещание 3».

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что Тегеран ответит на удары и заставит Израиль пожалеть о содеянном.

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