Мощный взрыв произошел на военных объектах иранского Исфахана

Tекст: Мария Иванова

Мощный взрыв произошел в городе Исфахан в центральной части Ирана, где находятся несколько военных объектов, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Mehr.

По словам представителя управления службы безопасности провинции Исфахан, в настоящее время устанавливаются масштабы разрушений.

Ранее в иранских городах Карадж и Мохаммадшахр прогремели взрывы. Израиль за последние часы также атаковал ядерный объект в Фордо.

Постпред Израиля при ООН предупредил о новых атаках по Ирану до «устранения угрозы».