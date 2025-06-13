Посол Израиля объяснила атаку на ядерные объекты Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Израиль атаковал иранские ядерные объекты в связи с ростом угрозы, которую представляет развитие ядерной программы Ирана, передает ТАСС. Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что страна приняла решение о военных действиях после того, как прогресс Тегерана в создании ядерного оружия был признан критически опасным для национальной безопасности.

Дипломат отметила: «Израиль не позволит сформироваться экзистенциальной угрозе своей безопасности со стороны режима, который открыто заявляет о намерении ее реализовать. И сегодня ночью в ответ на опасное сближение Ирана с возможностями в сфере ядерного оружия мы предприняли действия по нейтрализации этой угрозы».

Гальперин подчеркнула, что действия Израиля были вынужденной мерой для предотвращения угрозы, исходящей от руководства Ирана, и подчеркнула, что Тель-Авив будет продолжать следить за развитием ситуации в регионе.

Ранее постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи назвал израильскую атаку на Иран актом государственного терроризма.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал заставить врагов пожалеть о нападении.