В Госдуме предложили дать регионам право устанавливать правила проживания мигрантов

Tекст: Денис Тельманов

Партия «Новые люди» разработала законопроект, предоставляющий регионам право устанавливать дополнительные требования к проживанию мигрантов, передает РИА «Новости».

В пояснительной записке к документу говорится, что новые правила позволят регионам самостоятельно определять необходимость дополнительных условий для проживания мигрантов, включая знание русского языка, истории и законодательства РФ, а также ограничение проживания в определенных зонах.

Законопроект также предусматривает учетную норму площади жилого помещения на одного человека при регистрации мигрантов. Регионы смогут устанавливать максимально допустимое число мигрантов в одной квартире.

В документе отмечается, что в настоящее время в городах России существует проблема перенаселенных квартир с мигрантами, проживающими в антисанитарных условиях и нарушающими общественный порядок.

Авторы законопроекта считают, что новые меры позволят учитывать региональные особенности, защищать интересы граждан России и создавать прозрачные условия пребывания для мигрантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект о передаче данных о детях мигрантов между МВД и органами образования. В конце июня власти начнут формировать цифровые профили мигрантов, которые будут включать биометрические и личные данные.

В Мариуполе МВД ДНР по итогам проверки выявило 39 нелегальных мигрантов среди 215 иностранных граждан.