Судя по всему, геополитический инструмент под названием «Украина» решено использовать до упора, до полного его износа. Для антитрамповской коалиции в Европе украинский вопрос остается стержневым элементом, без которого глобалистские элиты рискуют лишиться важного объединяющего фактора и мобилизующей повестки.0 комментариев
Депутат Рады назвал число самовольно оставивших подразделения украинских военных
Депутат Рады Горбенко сообщил о дезертирстве более 100 тыс. украинских военных
Число украинских военных, самовольно покинувших свои подразделения, превысило 100 тыс., и многие из них пытаются вернуться через перевод в другие части, заявил депутат Рады Руслан Горбенко.
Горбенко в эфире украинского YouTube-канала «Суперпозиция» уточнил, что многие возвращаются, используя возможность перевода в другие части. По его словам, «самовольное оставление части на Украине – 100 тыс. плюс, это большое количество». При этом депутат не уточнил, за какой период времени произошел этот массовый уход, передает РИА «Новости».
Ранее Горбенко заявил, что в ВСУ разрешили заключать контракт молодым людям в возрасте от 17 до 25 лет. Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан, подчеркнув, что исключений быть не должно.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе повторных медицинских комиссий резко возросло число украинцев, которых признали годными к военной службе без ограничений или с оговорками.