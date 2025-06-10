Депутат Рады назвал число самовольно оставивших подразделения украинских военных

Депутат Рады Горбенко сообщил о дезертирстве более 100 тыс. украинских военных

Tекст: Дарья Григоренко

Горбенко в эфире украинского YouTube-канала «Суперпозиция» уточнил, что многие возвращаются, используя возможность перевода в другие части. По его словам, «самовольное оставление части на Украине – 100 тыс. плюс, это большое количество». При этом депутат не уточнил, за какой период времени произошел этот массовый уход, передает РИА «Новости».

Ранее Горбенко заявил, что в ВСУ разрешили заключать контракт молодым людям в возрасте от 17 до 25 лет. Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан, подчеркнув, что исключений быть не должно.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе повторных медицинских комиссий резко возросло число украинцев, которых признали годными к военной службе без ограничений или с оговорками.