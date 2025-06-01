В Польше зафиксировали рекордную явку на президентских выборах

Tекст: Ольга Иванова

Рекордную явку во втором туре выборов президента зафиксировал Государственный избирательный комитет Польши, передает РИА «Новости». По словам главы комиссии Силвестра Марчиняка, к полудню по местному времени 28 225 594 гражданина имели право проголосовать, а избирательные бюллетени получили 6 980 740 человек, что составляет 24,83%.

Марчиняк отдельно подчеркнул, что этот показатель является рекордным для всех президентских выборов в стране. Самая высокая активность наблюдается в Малопольском воеводстве с явкой 27,27%, а самая низкая в Опольском воеводстве – 21,1%.

Во втором туре участвуют мэр Варшавы Рафал Тшасковский от правящей коалиции и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий от оппозиции. Оба кандидата показали схожие результаты в первом туре: 31,36% и 29,54% соответственно.

Перед выборами социологи и букмекеры предполагали, что итоговая явка может приблизиться к 70%, что было бы абсолютным рекордом. Избирательные участки работают до 21.00 по местному времени, после чего станут известны первые данные экзитполов.