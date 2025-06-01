Центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Лишь в этом случае мы не проиграем наше завтра. Более того, такие концепции были у нас уже во времена СССР.3 комментария
В Польше зафиксировали рекордную явку на президентских выборах
Второй тур президентских выборов в Польше отмечен максимальной активностью избирателей за всю историю подобных голосований, свидетельствуют официальные данные.
Рекордную явку во втором туре выборов президента зафиксировал Государственный избирательный комитет Польши, передает РИА «Новости». По словам главы комиссии Силвестра Марчиняка, к полудню по местному времени 28 225 594 гражданина имели право проголосовать, а избирательные бюллетени получили 6 980 740 человек, что составляет 24,83%.
Марчиняк отдельно подчеркнул, что этот показатель является рекордным для всех президентских выборов в стране. Самая высокая активность наблюдается в Малопольском воеводстве с явкой 27,27%, а самая низкая в Опольском воеводстве – 21,1%.
Во втором туре участвуют мэр Варшавы Рафал Тшасковский от правящей коалиции и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий от оппозиции. Оба кандидата показали схожие результаты в первом туре: 31,36% и 29,54% соответственно.
Перед выборами социологи и букмекеры предполагали, что итоговая явка может приблизиться к 70%, что было бы абсолютным рекордом. Избирательные участки работают до 21.00 по местному времени, после чего станут известны первые данные экзитполов.