Москвичей предупредили о резком похолодании 9 мая

Tекст: Валерия Городецкая

По словам синоптика, в Московском регионе сохраняется поступление арктического воздуха, из-за чего температура опустится даже ниже, чем накануне, передает агентство «Москва».

«Холодные вечер и ночь ожидаются в Московском регионе. Поступление арктического воздуха продолжится и предстоящей ночью температура воздуха ожидается даже ниже, чем накануне. В Москве минимальная температура в вечерние и ночные часы может опускаться до плюс 1–3 градуса», – заявила Позднякова.

Специалист отметила, что в низинах, на эстакадах и мостах температура может понизиться до минус одного градуса, а в отдельных районах Московской области – до минус двух градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал температуру воздуха перед началом парада в Москве.