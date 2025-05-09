Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Москвичей предупредили о резком похолодании 9 мая
Жителей Москвы и области 9 мая ждет резкая смена погоды с похолоданием и минимальными температурами до плюс одного градуса в некоторых районах столицы, предупредила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, в Московском регионе сохраняется поступление арктического воздуха, из-за чего температура опустится даже ниже, чем накануне, передает агентство «Москва».
«Холодные вечер и ночь ожидаются в Московском регионе. Поступление арктического воздуха продолжится и предстоящей ночью температура воздуха ожидается даже ниже, чем накануне. В Москве минимальная температура в вечерние и ночные часы может опускаться до плюс 1–3 градуса», – заявила Позднякова.
Специалист отметила, что в низинах, на эстакадах и мостах температура может понизиться до минус одного градуса, а в отдельных районах Московской области – до минус двух градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал температуру воздуха перед началом парада в Москве.