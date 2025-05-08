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Cиноптик назвал температуру воздуха перед началом парада в Москве
Синоптик Тишковец рассказал, какая погода будет в День Победы в Москве
Погода в столице на 9 мая ожидается прохладной, с дневной температурой, характерной для середины апреля, и возможными ночными заморозками в Подмосковье.
Как передает РИА «Новости», в День Победы в Москве температура воздуха на начало парада составит от плюс пяти до плюс восьми градусов, а днем повысится до плюс двенадцати. Эта температура окажется на шесть-семь градусов ниже климатической нормы для мая и будет соответствовать многолетним показателям апреля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Согласно его прогнозу, ночью в столице маловероятны осадки, температура опустится до нуля – плюс трех градусов, а в Подмосковье ожидаются заморозки до минус одного градуса.
«В День Победы синоптическая ситуация в столице нашей родины обусловится тыловой частью высотного циклона с центром над Верхневолжьем. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха на начало военного парада плюс пять – плюс восемь, днем плюс девять – плюс двенадцать, что на шесть-семь градусов ниже климатической нормы и соответствует многолетним показателям апреля», – рассказал Тишковец.
Ветер в этот день будет юго-западным и западным, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.
Ранее Главное управление МЧС по Московской области предупредило о ночном похолодании до минус пяти градусов в регионе.