МЧС предупредило о заморозках в ночь на 9 мая

Tекст: Мария Иванова

В ночь на 9 мая и утром в Московской области ожидаются заморозки до минус пяти градусов, такое предупреждение распространило Главное управление МЧС по региону.

В сообщении МЧС говорится: «В период с 8 по 9 мая в ночные и утренние часы на территории Московской области сохранятся заморозки -5…0°С». Спасатели просят жителей быть внимательными и учитывать погодные условия при планировании поездок и дачных работ,передает РИА «Новости»

МЧС напоминает, что низкие температуры могут повлиять на растения и транспорт, и рекомендует принять меры для их защиты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд заявил, что в Москве в день парада Победы ожидаются облачность, небольшой дождь и температура ниже климатической нормы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что погодные условия в столице позволят провести воздушную часть парада, если прогнозы сохранятся.