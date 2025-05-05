Синоптик сообщил о благоприятной погоде для воздушной части парада

Tекст: Дмитрий Зубарев

Погодные условия в Москве позволят провести воздушную часть парада Победы 9 мая, передает РИА «Новости». Тишковец отметил, что предварительные расчеты свидетельствуют о благоприятных метеоусловиях на этот день.

По его словам, 9 мая погода в столице будет формироваться тыловой частью циклона. Ожидается облачность с прояснениями, при этом ночью и утром нижняя граница облаков составит от 200 до 500 метров, что создает ограничения для групповых полетов. Для их проведения необходимо, чтобы облачность находилась выше 400 метров.

Тишковец подчеркнул: «Предварительно: летно-метеорологические условия позволят провести воздушную часть военного парада Победы. Прогноз погоды будет уточняться».

После 9.00 высота облачности, согласно прогнозу, должна вырасти до 500-800 метров, а к полудню достигнуть 1000-1500 метров. В такой атмосфере проведение авиапарада станет возможным.

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