Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали настоящее оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Путин после парада Победы пообщался с командирами военных расчетов
После завершения парада на Красной площади президент России Владимир Путин лично поздравил командиров военных расчетов, участвовавших в праздничном марше.
Путин после завершения парада Победы на Красной площади пообщался с командирами парадных расчетов, передает ТАСС. Вместе с министром обороны Андреем Белоусовым он прошел к военным от центральной трибуны, где находился во время парада вместе с иностранными лидерами и ветеранами.
Путин лично пожал руки каждому из командиров расчетов, участвовавших в торжественном прохождении войск. В ходе короткой беседы глава государства выразил благодарность за участие в главном военном празднике страны.
Напомним, в День Победы на Красной площади президент России Владимир Путин произнес речь, продолжительность которой составила десять минут, после чего начался пеший парад.