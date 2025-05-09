  • Новость часаПутин с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
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    Как медики и фармацевты приближали Победу
    Путин назвал День Победы самым главным праздником России
    Западные и мировые СМИ вели прямой эфир парада Победы
    Политолог: Россия продолжает дело великих победителей нацизма
    Путин заявил о несокрушимости России перед лицом нацизма
    Путин заявил о поддержке участников СВО всей страной
    Путин: Представители разных национальностей останутся в истории русскими солдатами
    Войска беспилотных систем дебютировали на параде на Красной площади
    Путин после парада Победы пообщался с командирами военных расчетов
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали настоящее оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    7 комментариев
    9 мая 2025, 11:19 • Новости дня

    Глава УВЗ: Парадные танки дооснастят и направят в зону СВО

    Глава УВЗ Потапов: Парадные танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ дооснастят и направят в зону СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бронетехника, участвовавшая в параде Победы, получит комплекты дополнительной защиты перед отправкой в зону спецоперации, сообщил генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

    После завершения парада Победы танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ будут оснащены дополнительными защитными комплектами и отправлены для участия в специальной военной операции, сообщил Потапов, передает ТАСС.

    Он отметил, что на параде в Москве боевая техника была представлена в стандартной конфигурации, без дополнительной защиты, которую получает техника для боевых действий. Он подчеркнул, что основные усилия предприятий концерна сосредоточены на поставках современной бронетанковой техники для Вооруженных сил России.

    Глава предприятия также заявил, что все новые танки, производимые «Уралвагонзаводом», серийно оснащаются противодронными конструкциями и комплексами радиоэлектронной борьбы.

    Напомним, колонна боевых машин, включая символ Победы Т-34, прошла по Красной площади в рамках праздничного парада, посвященного 80-летию Победы.

    В ходе парада Победы на Красной площади впервые продемонстрировали тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и артиллерийскую установку «Мальва». Войска беспилотных систем дебютировали на параде на Красной площади.

    9 мая 2025, 10:15 • Новости дня
    Кустурица и Сигал прибыли на Красную площадь на парад Победы

    На трибунах парада Победы разместились Кустурица и Сигал

    Tекст: Евгения Караваева

    На трибунах Красной площади собрались известные политики, деятели культуры, включая Эмира Кустурицу и Стивена Сигала.

    Актер Стивен Сигал и режиссер Эмир Кустурица прибыли на парад Победы, сообщает РИА «Новости». На трибунах Красной площади разместились представители власти, политики, общественники и деятели культуры. Среди гостей – Владимир Машков, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава «Справедливой России – за правду» Сергей Миронов, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, руководитель ФНС Даниил Егоров, муфтий Талгат Таджуддин.

    Также свои места заняли министр культуры Ольга Любимова, министр экономического развития Максим Решетников, главы Минстроя и Минцифры Максут Шадаев и Ирек Файзуллин. Кроме того, на Красную площадь прибыли глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава Центризбиркома Элла Памфилова и председатель СПЧ Валерий Фадеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные лидеры прибыли в Кремль на Парад Победы. Президент России Владимир Путин встретил иностранных коллег.

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    9 мая 2025, 10:51 • Новости дня
    Войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади

    Военнослужащие из 13 дружественных стран приняли участие в параде на Красной площади

    Войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади
    @ Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    На юбилейном параде по главной площади страны прошли воинские подразделения стран СНГ и дружественных государств, в том числе Азербайджан и Вьетнам.

    Парадные расчеты военнослужащих армий стран СНГ и дружественных государств приняли участие в праздничном шествии по Красной площади, сообщает ТАСС. Парад стал частью торжеств в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Пешую часть открыли воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. За ними на площадь вышли знаменные группы с государственным флагом России, знаменем Вооруженных сил и знаменем Победы.

    Ведущий церемонии сообщил: «С первых дней войны на борьбу с фашизмом плечом к плечу встали все народы Советского Союза. Сегодня мы рады приветствовать на параде воинские подразделения армий стран Содружества Независимых Государств».

    Колонну иностранных участников открыл расчет Азербайджана, за ним по Красной площади прошлись военные из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Военнослужащие дружественных государств также прошли по площади, открыл шествие Вьетнам, затем были Египет, Китай, Лаос, Монголия и Мьянма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул вклад союзников в Победу над нацизмом и заявил о несокрушимости России перед лицом противника.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    9 мая 2025, 10:01 • Новости дня
    На Красной площади в Москве начался парад Победы
    На Красной площади в Москве начался парад Победы
    @ Иван Секретарев / Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, стартовали утром 9 мая с военного парада на Красной площади.

    После парада президент России Владимир Путин и приглашенные лидеры иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

    Завершатся праздничные мероприятия в Москве масштабным салютом. Он запланирован на 22.00 по московскому времени и продлится примерно десять минут. Основные площадки для запуска фейерверка были выбраны в районах Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.

    Напомним, Путин в окружении мировых лидеров прибыл на парад Победы. На Красную площадь также прибыли премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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    8 мая 2025, 16:13 • Новости дня
    Еврокомиссия перевела Украине 1 млрд евро из доходов от активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина получила 1 миллиард евро из средств, полученных Евросоюзом от реинвестирования российских замороженных активов, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    По словам Домбровскиса, транш в 1 млрд евро осуществлен в рамках инициативы «группы семи» по передаче Украине доходов от российских активов на сумму 45 млрд евро. Он уточнил, что средства направлены на поддержку Украины.передает RT.

    Euroclear приняла решение направить замороженные российские активы западным инвесторам.

    До этого Евросоюз обсуждал возможность изъятия замороженных российских активов для восстановления Украины после конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и будет продолжать их защищать.

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    8 мая 2025, 23:13 • Новости дня
    Посол России заявил о миротворческом подходе нового Папы Римского

    Посол России в Ватикане отметил репутацию Папы Льва XIV как миротворца

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский дипломат подчеркнул, что новый понтифик известен стремлением к миру и диалогу, выразив уверенность в продолжении конструктивных отношений между Россией и Ватиканом.

    Посол России в Ватикане Иван Солтановский заявил в беседе с корреспондентом ТАСС, что новый Папа Римский Лев XIV известен как сторонник диалога и борец за мир. Он выразил надежду, что этот подход найдет воплощение в понтификате Папы и взаимодействие со Святым престолом будет развиваться в конструктивном ключе, сохранив все положительное, достигнутое при Папе Франциске.

    «Рассчитываем, что взаимодействие со Святым престолом при Папе Льве XIV будет, как и раньше, развиваться в конструктивном ключе и новому понтифику удастся сохранить все положительное, что было в российско-ватиканском сотрудничестве при Папе Франциске. Новый Папа известен как сторонник диалога и борец за мир, надеемся, что этот подход найдет воплощение в его понтификате», – сказал дипломат.

    Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево был избран 267-м Папой Римским после четырех голосований на конклаве и взял имя Лев XIV. В своем первом обращении к верующим он сделал акцент на теме мира и выразил благодарность предыдущему Папе Франциску, который произвел его в кардиналы в 2023 году.

    Лев XIV стал первым августинцем на папском престоле. Он не живет в США уже 20 лет, проведя значительную часть времени в Перу. По отцовской линии у него европейские корни: франко-итальянские, по материнской – испанские.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево занял пост папы римского. Новый папа римский Лев XIV впервые после избрания выступил перед верующими с призывом строить мосты диалога и пожелал всеобщего мира. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму папе римскому Льву XIV в связи с его избранием.

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    9 мая 2025, 04:23 • Новости дня
    На Сахалине прошел парад Победы с участием ветеранов СВО

    В Южно-Сахалинске состоялся парад в честь 80-летия Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Южно-Сахалинске состоялся торжественный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Торжественный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в Южно-Сахалинске на площади Победы, передает ТАСС. В мероприятии приняли участие военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, кадеты и казаки.

    Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своей речи подчеркнул важность сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны. Он отметил, что по поручению президента России Владимира Путина на острове Шумшу создается мемориальный комплекс в честь героев Курильской десантной операции.

    Командовал парадом и. о. начальника штаба 68-го гвардейского армейского корпуса гвардии полковник Сергей Ерещенко, принимал парад и. о. командира 68-го гвардейского армейского корпуса гвардии полковник Андрей Гречка. Он почтил память погибших в Великой Отечественной войне и отметил участие в параде ветеранов специальной военной операции. Парад начался с прохода знаменной группы.

    За ними прошли солдаты в форме красноармейцев с винтовками Мосина, военнослужащие 39-й отдельной гвардейской краснознаменной мотострелковой бригады, офицеры 68-го гвардейского армейского корпуса и 39-й бригады.

    Также в параде участвовали военнослужащие-женщины, сотрудники ФСИН, МЧС, ФСБ, юнармейцы, кадеты и казаки.

    В составе механизированной колонны проехали БМ-13 «Катюша», автомобили УАЗ «Патриот», БТР-80, радиостанции «Артек», командно-штабные машины на базе «Камазов», машины «СПН-4», пушки «Гиацинт-Б», системы залпового огня «Град» и «Ураган», ЗРК С-400 «Триумф» и БРК «Бастион».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке стартовали первые торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы, с военного парада с участием около 1 100 человек.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что планы киевского режима по запугиванию иностранных лидеров, приглашенных в Москву на празднование, были полностью сорваны.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин и другие зарубежные лидеры примут участие в параде Победы в Москве 9 мая.

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    9 мая 2025, 02:11 • Новости дня
    На Камчатке стартовало празднование Дня Победы торжественным шествием войск

    На Камчатке и Чукотке прошли парады и акции ко Дню Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    Первые торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы, начались на Камчатке с военного парада, в котором участвовуют около 1 100 человек.

    Празднование 80-й годовщины Дня Победы стартовало на самых восточных рубежах страны, передает ТАСС. В Петропавловске-Камчатском в парадном строю прошли около 1 100 военнослужащих и сотрудников различных ведомств.

    В колонне впервые шли барабанщики Камчатского государственного технического университета и юные казаки профильных классов.

    «Колонна барабанщиков курсантов Камчатского государственного технического университета впервые открыла праздничное мероприятие, за ними проследовала рота почетного караула», – сообщили в российском военном ведомстве.

    В течение дня на Камчатке запланированы выступления военного оркестра, выставка боевой техники и тематические праздничные площадки. В 13:00 начнется шествие «Бессмертного полка», а завершатся торжества вечерним салютом.

    На Чукотке торжества открылись в Анадыре, где в шествии «Бессмертного полка» примут участие около 6 тысяч человек. Также запланированы праздничный митинг, парад войск гарнизона и концерт с участием местных и приглашенных артистов. Финалом праздника станет салют в 22:00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что решающая роль в разгроме нацизма принадлежала Советскому Союзу. Председатель КНР Си Цзиньпин и другие зарубежные лидеры примут участие в параде Победы в Москве 9 мая. Пятеро депутатов Европарламента из четырех стран планируют посетить Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.

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    9 мая 2025, 11:10 • Новости дня
    Войска беспилотных систем дебютировали на параде на Красной площади

    Tекст: Валерия Городецкая

    На военном параде в столице впервые была продемонстрирована колонна новейших беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов.

    Впервые колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем прошла по Красной площади во время парада, передает ТАСС. В составе колонны были представлены различные типы беспилотных летательных аппаратов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, а также барражирующие боеприпасы «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

    Диктор парада объявил: «Впервые по Красной площади проходит колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

    Напомним, колонна боевых машин, включая символ Победы Т-34, прошла по Красной площади в рамках праздничного парада, посвященного 80-летию Победы.

    В ходе парада Победы на Красной площади впервые продемонстрировали тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и артиллерийскую установку «Мальва».

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    9 мая 2025, 06:42 • Новости дня
    Дипломаты России зажгли число 80 на здании ООН в честь Победы

    Число 80 зажгли на постпредстве России при ООН в Нью-Йорке в честь Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нью-Йорке сотрудники постоянного представительства России при ООН осветили окна здания, сформировав цифру 80 в честь юбилея Победы.

    Здание постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке украсилось светящимися цифрами 8 и 0 в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. После наступления сумерек дипломаты зажгли окна так, чтобы на фасаде появилась яркая «80», посвященная героям войны.

    В постпредстве подчеркнули, что акция прошла в память и благодарность тем, кто подарил мир и свободу. Числа были заметны издалека и выделялись на фоне окружающих зданий в районе Ривердейл.

    Ранее в рамках отмечания юбилея в Генассамблее ООН прошел концерт «Хора Турецкого» и группы Soprano с проектом «Песни Победы». Артисты исполнили известные песни военных лет и популярные композиции на русском и иностранных языках. Концерт собрал сотни зрителей, включая ветеранов, иностранных дипломатов и журналистов, получив теплый отклик у публики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке начались первые торжественные мероприятия к 80-летию Победы с военного парада с участием около 1 100 человек. В Южно-Сахалинске прошел торжественный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экипаж российского сегмента Международной космической станции поздравил жителей России с 9 Мая и напомнил о значении памяти о подвиге предков.

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    9 мая 2025, 11:28 • Новости дня
    Путин поблагодарил военных КНДР после парада на Красной площади

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин после окончания парада Победы на Красной площади пообщался с военнослужащими из КНДР.

    Путин выразил благодарность военным КНДР и передал всем северокорейским бойцам наилучшие пожелания, передает ТАСС.

    «Всего доброго и всем вашим войскам всего самого лучшего», – заявил Путин.

    Ранее Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России о значительном участии военнослужащих из КНДР в освобождении приграничных районов Курской области.

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    9 мая 2025, 10:55 • Новости дня
    Путин на параде Победы провозгласил славу народу-победителю
    Путин на параде Победы провозгласил славу народу-победителю
    @ Наталья Селиверстова/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В завершение выступления на параде Победы на Красной площади в Москве президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Великой Победы и отметил роль народа-победителя.

    Глава государства завершил свою речь на параде обращением: «Слава народу-победителю! С праздником, С Днем Великой Победы! Ура!». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о преклонении перед поколением победителей нацизма, а также подчеркнул, что представители всех народов СССР, победивших нацизм, навсегда войдут в историю как русские солдаты. Он назвал День Победы самым главным праздником России.

    В ходе выступления Пути также напомнил о важности поддержки фронта со стороны народов Средней Азии и Закавказья во время Великой Отечественной войны. Кроме того, он подчеркнул, что национальное единство важно для успешного развития страны и достижения ключевых стратегических задач.

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    9 мая 2025, 10:12 • Новости дня
    В параде Победы на Красной площади участвуют 1,5 тыс. бойцов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число участников парада на Красной площади в честь 80-летия Победы превысило 11,5 тысяч, включая бойцов спецоперации.

    К парадным расчетам присоединились представители Министерства обороны России, ФСБ, МЧС России и Росгвардии, передает ТАСС. Также в мероприятии участвовали подразделения армий дружественных иностранных государств.

    В числе участников были более 1,5 тыс. бойцов, которые принимали участие в специальной военной операции.

    «Сегодня в военном параде принимает участие более 11,5 тысяч военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств – ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств. Более 1,5 тыс. военнослужащих парадных расчетов – участники специальной военной операции», – заявили в Минобороны.

    Напомним, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, стартовали утром 9 мая в Москве с военного парада на Красной площади.

    Путин в окружении мировых лидеров прибыл на парад Победы. На Красную площадь также прибыли премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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    9 мая 2025, 11:01 • Новости дня
    Колонна техники вышла на парад Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Колонна боевых машин, включая символ Победы Т-34, прошла по Красной площади в рамках праздничного парада, посвященного 80-летию Победы.

    Военная техника вышла на Красную площадь в составе механизированной колонны, передает ТАСС. Проход техники по традиции открыл легендарный танк Т-34, который остается одним из главных символов Победы.

    В этом году, после двухлетнего перерыва, в параде вновь участвовали современные танки Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ, прошедшие испытания в условиях спецоперации на Украине. Помимо гусеничной техники, на брусчатке Красной площади проехала колонна универсальных бронированных автомобилей, а также были представлены новейшие зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и мобильный ракетный комплекс «Ярс».

    Напомним, число участников парада в честь 80-летия Победы превысило 11,5 тысяч. На Красной площади состоялось торжественное шествие героев СВО, среди которых были кавалеры высоких наград и участники боевых действий.

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    9 мая 2025, 10:50 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин пожали руки ветеранам на параде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали ветеранов Великой Отечественной войны, находившихся на трибунах во время парада в Москве.

    Путин лично пожал руки присутствующим ветеранам, отметив их вклад в Победу, передает РИА «Новости».

    Си Цзиньпин также пожал руку ветерану Евгению Знаменскому, который сидел рядом с ним на трибуне. Ветеран коротко побеседовал с российским и китайским лидерами до начала шествия на Красной площади.

    Напомним, президент России Владимир Путин разместился на центральной трибуне на Красной площади перед началом парада вместе с главами других стран и ветеранами Великой Отечественной войны.

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    9 мая 2025, 10:27 • Новости дня
    Путин подчеркнул вклад союзников в Победу над нацизмом
    Путин подчеркнул вклад союзников в Победу над нацизмом
    @ Георгий Хомзор/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин напомнил о важности объединенных усилий для разгрома нацизма и выделил вклад народов Средней Азии и Закавказья в Победе.

    Путин, выступая с речью на параде Победы на Красной площади в Москве, отметил, что разгром нацизма во Второй мировой войне был достигнут благодаря совместным усилиям государств, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что «разгром нацизма был достигнут общими усилиями», особо выделив значимость открытия второго фронта в Европе для приближения Победы. Путин отдельно отметил вклад жителей Средней Азии и Закавказья в достижение Победы.

    Он также подчеркнул, что Россия чтит память всех, кто отдал свою жизнь за победу над нацизмом во Второй мировой войне.

    Ранее Путин заявил о преклонении перед поколением победителей нацизма, а также подчеркнул, что представители всех народов СССР, победивших нацизм, навсегда войдут в историю как русские солдаты.

    Напомним, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, стартовали утром 9 мая в Москве с военного парада на Красной площади.

    Путин в окружении мировых лидеров прибыл на парад Победы. На Красную площадь также прибыли премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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