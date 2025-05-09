Глава УВЗ: Парадные танки дооснастят и направят в зону СВО

Глава УВЗ Потапов: Парадные танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ дооснастят и направят в зону СВО

Tекст: Валерия Городецкая

После завершения парада Победы танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ будут оснащены дополнительными защитными комплектами и отправлены для участия в специальной военной операции, сообщил Потапов, передает ТАСС.

Он отметил, что на параде в Москве боевая техника была представлена в стандартной конфигурации, без дополнительной защиты, которую получает техника для боевых действий. Он подчеркнул, что основные усилия предприятий концерна сосредоточены на поставках современной бронетанковой техники для Вооруженных сил России.

Глава предприятия также заявил, что все новые танки, производимые «Уралвагонзаводом», серийно оснащаются противодронными конструкциями и комплексами радиоэлектронной борьбы.

Напомним, колонна боевых машин, включая символ Победы Т-34, прошла по Красной площади в рамках праздничного парада, посвященного 80-летию Победы.

В ходе парада Победы на Красной площади впервые продемонстрировали тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и артиллерийскую установку «Мальва». Войска беспилотных систем дебютировали на параде на Красной площади.