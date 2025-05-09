Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.3 комментария
Путин поздравил граждан Молдавии с юбилеем Великой Победы
Путин поздравил ветеранов и граждан Молдавии с 80-летием Победы
Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и граждан Молдавии с 80-й годовщиной Великой Победы
В тексте, опубликованном в Telegram-канале российского посольства, Путин отметил: «Великая Победа – общее достояние народов России и Молдовы. В годы суровых военных испытаний наши отцы и деды плечом к плечу сражались на фронте и в партизанских отрядах, стойко трудились в тылу. Братская дружба и взаимопомощь помогли им сокрушить захватчиков, спасти Европу и мир от нацистского порабощения». Об этом сообщает РИА «Новости».
Президент пожелал ветеранам доброго здоровья, благополучия и долголетия, а гражданам Молдавии – счастья и процветания. В послании также говорится, что сегодня крайне важно противостоять попыткам исказить совместную историю и посеять вражду между народами России и Молдавии. Путин подчеркнул, что это является моральным долгом перед поколением победителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии запретили проводить акцию «Бессмертный полк» в центре Кишинева. Полиция Молдавии задерживала автобусы с участниками шествия.