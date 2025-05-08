Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.0 комментариев
Позывные аэропорта Волгограда временно изменили на Сталинград
Позывные аэропорта Волгограда были временно изменены на «Сталинград» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба авиагавани.
Во время радиосвязи между диспетчерами и экипажами, выполняющими рейсы в Волгоград, используется прежнее название города – Сталинград. В сообщении авиагавани отмечается: «С 00.00 8 мая до 23.59 10 мая в радиообмене между диспетчерами и экипажами воздушных судов, выполняющими рейсы в Волгоград, будет использоваться прежнее название города – Сталинград», передает РИА «Новости».
Также временно были заменены дорожные указатели «Волгоград» на «Сталинград» на основных въездах в город накануне празднования Дня Победы.
30 апреля президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения городу Волгограду названия Сталинград.