Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.7 комментариев
В манеже ЦСКА развернули самую большую копию Знамени Победы
Самую масштабную реплику Знамени Победы развернули на манеже ЦСКА
К 80-летию Великой Победы на футбольном манеже ЦСКА развернули самую большую копию Знамени Победы площадью 1056 кв. метров и весом 154 килограмма.
Самую масштабную копию Знамени Победы развернули на футбольном манеже ЦСКА, передает Минобороны России.
Размер полотнища составил 22 метра в ширину и 48 метров в длину, общая площадь достигла 1056 квадратных метров, а вес – 154 килограмма.
В торжественной церемонии принял участие вице-президент фонда ЦСКА Александр Кравцов, который заявил: «Я хочу нам всем напомнить, что мы являемся наследниками Великой Победы. Победа – это не просто дар, это огромная ответственность. Я хочу поздравить всех с наступающим праздником Великой Победы 9 мая и передать дальше эстафету на Дальний Восток в город Хабаровск в футбольный спортивный клуб армии».
Организаторами акции выступили фонд ЦСКА и общественная организация «Живая планета». Знаменем Победы считается штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который был водружен 1 мая 1945 года на Рейхстаге в Берлине.
#{video1}
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калькутте представители диаспоры и местные жители прошли с портретами фронтовиков и копией Знамени Победы. В Париже стало известно о проведении «Бессмертного полка» 8 мая. В Сантьяго состоялись акция «Бессмертный полк» и праздничный концерт в честь 80-летия Победы, причем большинство участников составили местные жители.