Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Стало известно о проведении «Бессмертного полка» в Париже 8 мая
Организаторы акции «Бессмертный полк» сообщили о встрече участников на площади Республики в центре Парижа, откуда шествие отправится к кладбищу Пер-Лашез.
Проведение акции «Бессмертный полк» в Париже 8 мая анонсировал организатор Дмитрий де Кошко, передает РИА «Новости».
Участники соберутся на площади Республики в 13:00, откуда шествие пройдет к кладбищу Пер-Лашез, где похоронены многие участники французского сопротивления.
Организатор подчеркнул символичность места сбора и отметил важную роль французского сопротивления в победе и поддержании статуса Франции как победившей державы.
Всех желающих пригласили присоединиться к шествию с портретами своих предков – участников Великой Отечественной войны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Вашингтона стартовало памятное шествие «Бессмертного полка», возобновленное впервые после шестилетнего перерыва с официальным разрешением местных властей.
в центре Буэнос-Айреса в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 200 человек, среди которых были представители разных стран и диаспор.
В Калькутте представители диаспоры и местные жители прошли с портретами фронтовиков и копией Знамени Победы, чтя память героев войны.