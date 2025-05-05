«Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
Блогеров из 19 стран отправили в тур по России по случаю 80-летия Победы
В рамках масштабного проекта зарубежные блогеры посетят памятные места, связанные с Великой Отечественной войной, и поделятся впечатлениями со своей аудиторией.
Масштабный блог-тур стартовал в России по инициативе Росмолодежи и ряда партнеров. В туре участвуют 35 блогеров из 19 стран, включая Францию, Бельгию, Чехию, США и Индию. Организаторы рассчитывают, что охват аудитории блогеров превысит 42 млн человек.
По словам главы Росмолодежи Григория Гурова, подобные инициативы помогают зарубежным гостям увидеть настоящую Россию и содействуют созданию многополярного мира.
Маршруты разделены на четыре направления: Москва – Волгоград, Петербург – Ленинградская область, Петербург – Карелия, Москва – Тула. Программа включает посещение музеев, мемориалов, Парадов Победы и встречи с ветеранами.
Гендиректор дирекции «Всемирного фестиваля молодежи» Дмитрий Иванов отметил важность подобных проектов для сохранения исторической памяти и противодействия переписыванию истории Второй мировой войны.
«Программа блог-тура выстроена так, чтобы молодые люди смогли полностью погрузиться в события Великой Отечественной войны и узнать, какой ценой советскому народу далась Победа над нацизмом», – подчеркнул он.
Участники уже отправились в города-герои, где посетят ключевые мемориальные объекты, такие как Мамаев курган, мемориал «Героям Сталинградской битвы», музеи блокады Ленинграда и обороны Тулы, памятные места Петрозаводска и Карелии. В планах – участие в патриотических акциях, включая «Бессмертный полк» и «Синий платочек Победы».
Ожидается, что после завершения тура блогеры расскажут о своих впечатлениях в социальных сетях и медиа.