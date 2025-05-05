Блогеров из 19 стран отправили в тур по России по случаю 80-летия Победы

Масштабный блог-тур стартовал в России по инициативе Росмолодежи и ряда партнеров. В туре участвуют 35 блогеров из 19 стран, включая Францию, Бельгию, Чехию, США и Индию. Организаторы рассчитывают, что охват аудитории блогеров превысит 42 млн человек.

По словам главы Росмолодежи Григория Гурова, подобные инициативы помогают зарубежным гостям увидеть настоящую Россию и содействуют созданию многополярного мира.

Маршруты разделены на четыре направления: Москва – Волгоград, Петербург – Ленинградская область, Петербург – Карелия, Москва – Тула. Программа включает посещение музеев, мемориалов, Парадов Победы и встречи с ветеранами.

Гендиректор дирекции «Всемирного фестиваля молодежи» Дмитрий Иванов отметил важность подобных проектов для сохранения исторической памяти и противодействия переписыванию истории Второй мировой войны.

«Программа блог-тура выстроена так, чтобы молодые люди смогли полностью погрузиться в события Великой Отечественной войны и узнать, какой ценой советскому народу далась Победа над нацизмом», – подчеркнул он.

Участники уже отправились в города-герои, где посетят ключевые мемориальные объекты, такие как Мамаев курган, мемориал «Героям Сталинградской битвы», музеи блокады Ленинграда и обороны Тулы, памятные места Петрозаводска и Карелии. В планах – участие в патриотических акциях, включая «Бессмертный полк» и «Синий платочек Победы».

Ожидается, что после завершения тура блогеры расскажут о своих впечатлениях в социальных сетях и медиа.