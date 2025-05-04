Лавров обсудил с главой МИД Пакистана эскалацию конфликта с Индией

Лавров подтвердил готовность России помочь урегулированию кризиса между Индией и Пакистаном

Tекст: Мария Иванова

Как передает Telegram-канал МИД, телефонный разговор между главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Ишак Даром состоялся по инициативе пакистанской стороны.

Собеседники обсудили ключевые направления взаимодействия между Россией и Пакистаном, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности и развитию двусторонних связей.

Главное внимание во время беседы было направлено на обсуждение резкого роста напряженности между Нью-Дели и Исламабадом после теракта 22 апреля в районе Пахалгама. Российская сторона заявила о готовности содействовать мирному политическому урегулированию ситуации при условии взаимного желания Пакистана и Индии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти Пакистана обратились с просьбой о созыве Совета Безопасности ООН на фоне роста напряженности в отношениях с Индией.

Ранее власти Индии прекратили сброс воды через плотину Баглихар на границе с Пакистаном после решения о приостановке действия договора о водах Инда.

Минобороны Индии утром в воскресенье заявило о десяти ночах подряд нарушений перемирия на линии контроля, отметив открытие огня в нескольких районах Кашмира.