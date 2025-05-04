За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана эскалацию конфликта с Индией
Лавров подтвердил готовность России помочь урегулированию кризиса между Индией и Пакистаном
В ходе телефонного разговора министры иностранных дел России и Пакистана уделили особое внимание обострению отношений между Нью-Дели и Исламабадом после недавнего теракта.
Как передает Telegram-канал МИД, телефонный разговор между главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Ишак Даром состоялся по инициативе пакистанской стороны.
Собеседники обсудили ключевые направления взаимодействия между Россией и Пакистаном, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности и развитию двусторонних связей.
Главное внимание во время беседы было направлено на обсуждение резкого роста напряженности между Нью-Дели и Исламабадом после теракта 22 апреля в районе Пахалгама. Российская сторона заявила о готовности содействовать мирному политическому урегулированию ситуации при условии взаимного желания Пакистана и Индии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти Пакистана обратились с просьбой о созыве Совета Безопасности ООН на фоне роста напряженности в отношениях с Индией.
Ранее власти Индии прекратили сброс воды через плотину Баглихар на границе с Пакистаном после решения о приостановке действия договора о водах Инда.
Минобороны Индии утром в воскресенье заявило о десяти ночах подряд нарушений перемирия на линии контроля, отметив открытие огня в нескольких районах Кашмира.