Tекст: Дмитрий Зубарев

Боец батальона спецназначения «Хан» Южного военного округа с позывным «Тоха» сообщил, что в ходе ночной разведки было выявлено перемещение до пяти украинских военных в Новоукраинке, передает РИА «Новости». По его словам, украинские бойцы укрылись в одном из домов населенного пункта и не покидали здание всю ночь.

Тоха уточнил: «Конечно, по утру, уже по-светлому, было принято решение этот дом уничтожить. Соответственно, что было сделано с помощью наших FPV».

Он отметил, что украинские военные, вероятно, пытались спрятаться в подвале, однако дом был уничтожен операторами FPV-дронов. В результате атаки все находившиеся в здании украинские солдаты были ликвидированы.

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