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Операторы дронов «Днепра» уничтожили танк ВСУ под Ореховым
В районе Орехово операторы FPV-дронов российской группы «Днепр» ликвидировали украинский танк, а также беспилотник и легкобронированный автомобиль.
Операторы FPV-дронов 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожили танк Вооружённых сил Украины на ореховском направлении в Запорожской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В Минобороны уточнили, что за последние двое суток расчёты БПЛА обнаружили и уничтожили беспилотник типа «Баба-Яга», легкобронированный автомобиль, танк и расчёт БПЛА противника. В ведомстве подчеркнули, что операторы разведывательных и ударных дронов группировки «Днепр» ежедневно показывают высокую эффективность при поражении живой силы, техники и артиллерии ВСУ на этом направлении.
Командир взвода БПЛА с позывным «Летчик» отметил, что среди ключевых задач подразделения – выявление противника, уничтожение пехоты, бронетехники, артиллерии и вражеских коптеров, включая «Баба-Ягу» и октокоптеры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дронщики российского спецназа вынудили военных ВСУ бежать из-под Красноармейска. Военнослужащим ВС России поставили две тыс. дронов «Гепард» с защитой против средств радиоэлектронной борьбы. ВС России испытали новый FPV-дрон-трансформер «Вобла» против подразделений ВСУ.