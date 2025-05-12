  • Новость часаРоссийские военные уничтожили обстрелявшие Рыльск установки HIMARS
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Латвии собрались топтать ногами память о советских воинах
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    Елисейский дворец прокомментировал видео о якобы наркотиках у Макрона
    В Афганистане ввели запрет шахмат
    Российские военные уничтожили обстрелявшие Рыльск установки HIMARS
    Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске
    Зеленский захотел прилететь в Стамбул на переговоры с Путиным
    Ле Пен обвинила Макрона в подготовке Франции к войне
    В Шереметьево арестовали 23 участников схемы краж у военных
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Любовь к себе отлично продается, но разрушает всё

    «Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия и Турция успели навоеваться, но не успели наговориться

    Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как сосуществуют война и мир

    Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.

    4 комментария
    12 мая 2025, 10:07 • Новости дня

    ВС России испытали новый FPV-дрон-трансформер «Вобла» против ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные успешно использовали новый тяжелый FPV-дрон «Вобла» для точечных ударов по укрепленным позициям украинских войск у Антоновского моста.

    Военнослужащие полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» впервые успешно применили мультисоставный ударный FPV-дрон-трансформер «Вобла» против позиций ВСУ, передает РИА «Новости». Новый дрон был собран из пяти отдельных аппаратов на специально спроектированной раме, которую изготовили сами военные техники.

    По словам военного техника с позывным «Мультик», конструкция состоит из четырех дронов, закрепленных по краям рамы и выполняющих функции моторов, а центральный пятый дрон становится «мозгом» устройства, отвечая за управление, передачу видео и работу камеры. «Мы разработали, внедрили и применяем в боевых условиях изделие под названием "Вобла"», – рассказал он.

    Дрон способен поднимать полезную нагрузку от семи килограммов. Основное назначение «Воблы» – доставка противотанковых мин и других тяжелых взрывных устройств для уничтожения командных пунктов БПЛА противника и долговременных огневых точек.

    В лаборатории подчеркнули, что оператору для управления дроном не требуется специальной дополнительной подготовки, а на сборку одного такого устройства уходит не более суток. С помощью «Воблы» уже были поражены укрепленные огневые точки ВСУ возле Антоновского моста под Херсоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для нужд армии. Глава государства также призвал активизировать внедрение искусственного интеллекта в вооруженных силах. Минтранс России анонсировал введение нового класса воздушного пространства для эксплуатации дронов.

    11 мая 2025, 23:01 • Новости дня
    Стало известно о ракетном ударе по Рыльску Курской области

    Три человека пострадали при обстреле гостиницы в Рыльске Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела гостиницы на въезде в Рыльск были ранены три человека, а здание получило серьезные повреждения.

    Как передает ТАСС, по Рыльску Курской области был нанесен ракетный удар, в результате которого была повреждена гостиница. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

    По его словам, «ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску. В результате прилета серьезно повреждена гостиница на въезде в город: на первом этаже располагалась автомойка, на втором – гостиничные номера. По предварительной информации, три человека получили ранения».

    Гостиница, оказавшаяся под ударом, находилась на въезде в город. На первом этаже здания работала автомойка, второй этаж занимали гостиничные номера. Трое пострадавших получили ранения различной степени тяжести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате попадания боеприпаса ВСУ выгорел Покровский храм в селе Алексеевка Глушковского района Курской области.

    В селе Гуево Суджанского района Курской области две женщины получили осколочные и резаные раны после удара дронами по населенному пункту.

    Пятилетняя девочка была ранена при сбросе взрывного устройства с дрона на машину в поселке Хомутовка Курской области, серьезной угрозы ее жизни нет.

    Коментарии (4)
    12 мая 2025, 04:41 • Новости дня
    В Шереметьево арестовали 23 участников схемы краж у военных
    В Шереметьево арестовали 23 участников схемы краж у военных
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В деле о кражах денег у приехавших на спецоперацию военных из Шереметьево задержаны 23 человека, среди которых оказались пятеро полицейских.

    Как передает ТАСС, по уголовному делу о кражах и мошенничестве в отношении участников спецоперации в Шереметьево арестованы 23 человека, включая пять сотрудников патрульно-постовой службы линейного управления МВД России. Обвиняемые проходя по статьям 158 и 159 УК РФ, а также по статье 210 УК РФ – организация преступного сообщества.

    По данным следствия, в преступную схему были вовлечены таксисты и полицейские, которые помогали находить жертв среди военных. Один из полицейских, являясь оперуполномоченным, отказывал потерпевшим в возбуждении дел. Один из лидеров группы, Алексей Кабочкин, также был задержан ранее вместе с другими обвиняемыми.

    Ранее сообщалось о меньшем числе арестованных. Следствие продолжает выяснять обстоятельства, идет проверка в отношении руководства транспортной полиции аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для шестерых обвиняемых по делу о хищении денег участников спецоперации на Украине, прибывающих в аэропорт Шереметьево.

    Почти двадцать участников организованной группы обвиняются в многократных кражах и мошенничестве, когда стоимость поездок на такси для бойцов искусственно завышали в десятки раз. Злоумышленники также звонили гражданам под видом представителей военной прокуратуры, чтобы убедить их передать наличные курьерам для якобы защиты сбережений.

    Коментарии (4)
    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

    Коментарии (0)
    12 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий

    Axios: Зеленский заявил о намерении встретиться с Путиным в Стамбуле в четверг

    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении прибыть в Турцию для личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в четверг без предварительных условий, пишет Axios.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Турции в четверг без предварительных условий, пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    «Украинский чиновник заявил, что Зеленский будет в Турции в четверг, даже если Россия не согласится на прекращение огня в понедельник», – сказано в материале.

    До этого Зеленский выразил готовность к встрече с президентом России, чтобы обсудить условия прекращения военных действий.

    «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Я надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Зеленский указал, что среди главных тем станет обсуждение дипломатических основ для достижения мира.

    Однако в Турции опровергли появившиеся сообщения о грядущем визите Владимира Зеленского 15 мая для переговоров по урегулированию на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, на что Зеленский выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Коментарии (14)
    12 мая 2025, 09:44 • Новости дня
    Российские военные уничтожили обстрелявшие Рыльск установки HIMARS

    Российские военные выследили и уничтожили обстрелявшие Рыльск HIMARS

    Российские военные уничтожили обстрелявшие Рыльск установки HIMARS
    @ t.me/warriorofnorth

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетчики и силы ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS, которые нанесли удар по городу Рыльску в Курской области.

    Российские военные выследили и уничтожили американские реактивные системы залпового огня HIMARS, которые обстреляли город Рыльск в Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале «Северный ветер».

    Как сообщили в группировке «Север», удар по Рыльску был нанесен из района деревни Нагорновка в Сумской области на Украине. После атаки российский разведывательный дрон зафиксировал перемещение украинской техники.

    По обнаруженным HIMARS были нанесены точечные ракетные удары силами ракетчиков и ВКС России. В результате установки были уничтожены.

    Ранее по Рыльску Курской области был нанесен ракетный удар, в результате атаки пострадала гостиница, три человека получили травмы.

    Коментарии (3)
    12 мая 2025, 06:40 • Новости дня
    Военные России спасли десятки истощенных семей из Часова Яра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Часовом Яре российские бойцы проводят срочную эвакуацию мирных жителей, скрывавшихся в подвалах, где заканчиваются вода и продукты.

    Военнослужащие России эвакуируют десятки семей с детьми из подвалов домов в Часовом Яре, где у людей заканчивается вода и продукты, сообщает ТАСС. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

    «В подвалах в каждом доме в Часовом Яре находятся мирные люди, которые не пошли на поводу у националистов, когда те пригоняли автобусы, чтобы вывезти мирное население. Люди отказывались, прятались и ждали, когда придет российская армия», – отметил он.

    Депутат подчеркнул, что в уже освобожденных жилых домах российские военные находят стариков и детей и сразу начинают их эвакуировать. Многие нуждаются в медицинской помощи из-за истощения и нехватки воды и пищи.

    По словам Водолацкого, эвакуация происходит небольшими группами, так как в подвалах находят разные количества людей – от пяти до двадцати. Он добавил, что операция проходит в сложных боевых условиях, но российские военные продолжают спасать мирное население, выполняя гуманитарную миссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали бои за село Ступочки к югу от Часова Яра. Подразделения ВС России закрепились на трех новых позициях в самом Часовом Яре. Бойцы «Барс-31» ранее уничтожили операторов БПЛА под Часовым Яром.

    Коментарии (0)
    11 мая 2025, 15:52 • Новости дня
    Пленный рассказал об отправке в ВСУ психически нездоровой женщины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование ВСУ, по словам украинского пленного, отправило психически нездоровую женщину-военнослужащую на штурм, так как она якобы надоела сослуживцам.

    Украинский военнослужащий Станислав Кучерявый рассказал в видео, предоставленном Минобороны РФ, что психически больную женщину из рядов ВСУ командование отправило на штурм, передает ТАСС. Он подчеркнул, что кадровые ТЦК ВСУ собирают людей с умственными отклонениями и тех, кто не понимает происходящего. По словам пленного, в лагере таких бойцов били и подвергали издевательствам.

    «У нас в лагере была женщина психически нездоровая. Над ней все издевались, ее все [били], обзывали и унижали. Она им всем [надоела] и ее кинули на штурм, как мясо в посадку», – заявил Кучерявый.

    Военнопленный добавил, что перед отправкой на штурм командиры запугивали бойцов, чтобы те не сдавались. Когда во время очередного штурма погиб командир их группы, Кучерявый принял решение сдаться. Он отметил, что российские военные оказали ему первую помощь и накормили.

    Юрий Татаренко, другой украинский пленный, сообщил, что их группу отправили занимать позиции, несмотря на ранения. По его словам, командир заявил, что «им все равно конец» и приказал продолжать оборону, несмотря на просьбы об эвакуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный, взятый в плен в Белгородской области, рассказал о задачах ВСУ в этом регионе. Он назвал 9 Мая общим праздником для народов России и Украины. Пленный также сообщил, что украинские подразделения попадали под огонь со стороны своих же войск.

    Коментарии (2)
    11 мая 2025, 17:24 • Новости дня
    В ЕС оценили 30-дневное прекращение огня как путь к миру

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз заявил о поддержке безусловного перемирия для начала переговоров, подчеркнув важность четкого ответа России на инициативу о 30-дневном прекращении огня.

    Европейский союз поддержал предложение о безусловном тридцатидневном прекращении огня, чтобы подготовить почву для мирных переговоров, передает РИА «Новости». Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила, что украинский президент Владимир Зеленский согласился на перемирие без каких-либо предварительных условий.

    Хиппер также подчеркнула: «ЕС поддерживает четкое предложение о безусловном 30-дневном прекращении огня с понедельника. Президент Зеленский принял это предложение, без предварительных условий, подтвердив готовность Украины согласиться на прекращение огня. Россия должна ответить так же четко. Прекращение огня необходимо срочно, чтобы проложить путь к мирным переговорам».

    Евросоюз призвал Москву дать ясный и недвусмысленный ответ на инициативу о перемирии и подчеркнул важность срочного прекращения боевых действий для дальнейшего политического урегулирования.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Позже посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что реакция Киева на инициативу президента России по переговорам показала невнимание украинских властей к сути предложения.

    Коментарии (3)
    12 мая 2025, 06:20 • Новости дня
    Саперы МЧС впервые обезвредили новейшую украинскую мину ПВП-50

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты МЧС успешно нейтрализовали современную противопехотную мину украинского производства в одном из освобожденных населенных пунктов Курской области.

    Саперы МЧС России обнаружили и обезвредили новую мину ПВП-50 украинского производства в Курской области, передает РИА «Новости». Мина была найдена у входа в погреб частного дома в недавно освобожденном от украинских боевиков населенном пункте. Командир сводного отряда с позывным «Пилат» сообщил, что устройство аналогично российской МОН-50 и американской Claymore.

    По словам «Пилата», мина была выпущена в 2024 году и ранее саперам МЧС не попадалась.

    Специалисты МЧС не только нейтрализовали мину, но и детально изучили ее устройство, что позволит в будущем оперативно и безопасно обезвреживать подобные взрывные устройства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ заминировали центр Красноармейска перед отходом из города. Военные ВСУ также начали минировать пути отхода своих подразделений на других направлениях. На Запорожском фронте ВСУ создали многослойные минные поля.

    Коментарии (0)
    11 мая 2025, 22:29 • Новости дня
    ВСУ нанесли более 10 ударов по ДНР за сутки

    В результате обстрелов ВСУ по ДНР погиб мужчина, ранен подросток

    Tекст: Денис Тельманов

    В Донецкой Народной Республике в ходе обстрелов пострадали жилые дома, объекты инфраструктуры и гражданский автомобиль.

    Вооруженные силы Украины совершили более 10 вооруженных атак по территории Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, передает ТАСС. Для обстрелов использовались ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударные беспилотные летательные аппараты.

    В результате атаки в Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1949 года рождения. В Калининском районе Горловки в ходе атаки беспилотника пострадал подросток 2011 года рождения, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил: «В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии погиб мужчина 1949 года рождения. В Калининском районе Горловки вследствие атаки ударного БПЛА пострадал подросток 2011 года рождения, ему оказывается необходимая медицинская помощь».

    Повреждены пять жилых домов в Никитовском районе, два объекта гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также гражданский автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние сутки семь населенных пунктов на левом берегу Днепра подверглись артиллерийским ударам, а общее число обстрелов достигло 41.

    На территории ДНР зафиксировали восемь атак, основная часть которых пришлась на горловское направление, а также пострадали четыре объекта гражданской инфраструктуры.

    Вооруженные силы Украины за последние сутки совершили ряд атак на населенные пункты Донецкой народной республики и ранили одного гражданского.

    Коментарии (0)
    11 мая 2025, 14:57 • Новости дня
    ВСУ атаковали храм в Курской области во время перемирия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате попадания боеприпаса ВСУ полностью выгорел Покровский храм в селе Алексеевка Глушковского района Курской области.

    Покровский храм в селе Алексеевка Глушковского района Курской области полностью выгорел изнутри после удара со стороны ВСУ, передает РИА «Новости». Атака произошла десятого мая во время перемирия, о чем сообщили на официальном сайте Русской православной церкви.

    В сообщении РПЦ особо отмечается: «После попадания вражеского боеприпаса храм выгорел изнутри». Подробности о пострадавших и масштабе ущерба пока не приводятся. Уточняется, что атака была целенаправленной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области.

    Коментарии (0)
    11 мая 2025, 15:41 • Новости дня
    Марочко сообщил о срыве прорыва ВСУ во время перемирия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российским военнослужащим удалось удержать занятые позиции в Луганской народной республике за три дня перемирия, несмотря на неоднократные попытки штурма со стороны ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что российские бойцы, несмотря на провокации и попытки штурмов со стороны Вооруженных сил Украины, не допустили прорыва оборонительных линий, передает ТАСС. По его словам, на протяжении трех дней перемирия российские военнослужащие выполняли приказ Верховного главнокомандующего и не предпринимали активных наступательных действий. Однако, как подчеркнул эксперт, военные оперативно реагировали на любые провокации со стороны украинских подразделений. Марочко заявил: «По линии боевого соприкосновения прорыва оборонительной линии не допущено. Все наши военнослужащие находятся на ранее занимаемых рубежах и позициях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что армия России подошла к Григоровке в ДНР. Российские войска начали бои за взятие Григоровки. ВС России захватили украинские позиции на реке Жеребец.

    Коментарии (0)
    11 мая 2025, 16:33 • Новости дня
    Мужчина погиб при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Один человек лишился жизни после обстрела жилых домов в Новой Каховке на улице Плеханова, что подтвердили региональные власти.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по жилому сектору Новой Каховки, в результате чего погиб мирный житель, передает ТАСС. Информация о происшествии поступила от пресс-секретаря губернатора Херсонской области Владимира Василенко.

    По его словам, «в результате обстрела жилого сектора Новой Каховки на улице Плеханова погиб мужчина 1952 года рождения». О других пострадавших не сообщается.

    Сведения о разрушениях жилых построек, а также о возможных дальнейших действиях экстренных служб уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Званное Глушковского района пожилой мужчина получил множественные ранения головы, плеча и живота в результате обстрела со стороны ВСУ.

    Коментарии (0)
    11 мая 2025, 10:54 • Новости дня
    Обстрел ВСУ оставил Железную Балку в Горловке без электричества

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате обстрела населенного пункта в Донецкой Народной Республике была полностью прекращена подача электроэнергии.

    Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку, в результате чего поселок Железная Балка остался без электричества, передает ТАСС. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

    По его словам, из-за атаки была нарушена подача электроэнергии в населенный пункт. Приходько заявил: «В результате украинской вооруженной агрессии обесточен поселок Железная Балка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два человека. ВСУ ранее атаковали Горловку артиллерией и дронами. Мирный житель Горловки стал жертвой атаки украинского БПЛА.

    Коментарии (0)
    11 мая 2025, 15:22 • Новости дня
    ВСУ обстреляли семь населенных пунктов Херсонской области за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За последние сутки семь населенных пунктов на левом берегу Днепра подверглись артиллерийским ударам, общее число обстрелов достигло 41.

    Обстрелы со стороны ВСУ зафиксированы в семи населенных пунктах Херсонской области, сообщает РИА «Новости». Представитель экстренных служб заявил, что в дневное время зафиксировано 24 артиллерийских удара, ночью произошло еще 17 обстрелов. Всего за сутки атаковано семь населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Днепряны, Князе-Григорьевка, Алешки и Великая Лепетиха. По словам представителя, обстрелы осуществлялись как в светлое время суток, так и ночью. Прямых цитат о пострадавших или разрушениях экстренные службы не приводят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Голой Пристани Херсонской области четвертые сутки отсутствует электроэнергия из-за атак украинских формирований на местные энергообъекты. Обстрел ВСУ в Херсонской области привел к гибели двух мирных жителей. При украинском обстреле HIMARS рынка в Великих Копанях погиб один человек и шесть были ранены.

    Коментарии (0)
    12 мая 2025, 10:00 • Новости дня
    Monde: Лидеры стран ЕС призвали Зеленского к переговорам с Москвой без условий

    Monde: Франция, Германия, Британия и Польша советовали Зеленскому начать переговоры

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские лидеры на закрытых переговорах рекомендовали Владимиру Зеленскому принять предложение России о переговорах без предварительных условий, пишет Monde.

    Лидеры Франции, Германии, Британии и Польши рекомендовали главе киевского режима  Владимиру Зеленскому принять предложение российского президента Владимира Путина о начале переговоров, пишет газета Monde.

    «Союзники призывают к перемирию Киев, а его западные союзники заявили, что безоговорочное прекращение огня для прекращения боевых действий является единственным способом достижения дипломатического решения в конфликте», – сказано в материале.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на личные переговоры в Стамбуле, так как они помогут сторонам «определить, возможна ли сделка», а европейские лидеры и США будут понимать ситуацию и «смогут действовать соответствующим образом».

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Путину в телефонном разговоре в воскресенье, что Анкара готова провести переговоры, «направленные на достижение долгосрочного решения». Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал предложение России о прямых переговорах «хорошим знаком».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утром 11 мая президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Коментарии (0)
    Главное
    Ростех передал армии партию новых истребителей Су-35С
    ВС России испытали новый FPV-дрон-трансформер «Вобла» против ВСУ
    СК начал проверку родителей подростков после осквернения георгиевской ленты в Обнинске
    Умер бывший глава Центробанка Виктор Геращенко
    Экс-мэр Махачкалы подал десятки исков к колонии «Черный дельфин»
    Донские ученые напечатали полезное мясо на 3D-принтере
    Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

    Кратный рост поставок американский нефти в Индию не страшен России

    Западные агентства раздули сенсацию из того, что Индия вдвое нарастила поставки американской нефти взамен российской. Однако эксперты уверены, что нефть из США не способна стать серьезным конкурентом российской и подвинуть ее на индийском рынке. И вот почему. Подробности

    Перейти в раздел

    Переговоры в Стамбуле станут экзаменом для «коалиции желающих»

    Владимир Путин предложил возобновить в Стамбуле переговоры по Украине. Его инициатива получила позитивные отклики как со стороны Дональда Трампа, так и со стороны Тайипа Эрдогана. В чем заключается суть этого предложения и почему оно лишает смысла хамские ультиматумы европейской «коалиции желающих» в адрес России? Подробности

    Перейти в раздел

    «Мы никогда не уходим с войны». Как поколения защитников растят в оренбургском поселке

    «Герои не умирают» – справедливое утверждение, за десятилетия превратившееся в пропагандистское клише. Куда меньше известно о том, как и почему защитники России воспроизводятся – с постоянством, завидным для всех недоброжелателей нашей страны. Спецкор газеты ВЗГЛЯД в дни празднования юбилея Победы попытался найти ответ на этот вопрос на Южном Урале – в районе, где родился Александр Прохоренко, известный нам как «герой Пальмиры», а врагам – как «русский Рэмбо». Подробности

    Перейти в раздел

    В Латвии собрались топтать ногами память о советских воинах

    Крупный скандал пытаются замять в Латвии: вскоре после открытия закрыт музей, вход в который выложен из остатков памятников советским солдатам, погибшим здесь во время Великой Отечественной. Местные власти озвучивают свои оправдания, но в реальности их задумка оскорбить Россию простирается вплоть до событий украинской спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............