ВС России испытали новый FPV-дрон-трансформер «Вобла» против ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» впервые успешно применили мультисоставный ударный FPV-дрон-трансформер «Вобла» против позиций ВСУ, передает РИА «Новости». Новый дрон был собран из пяти отдельных аппаратов на специально спроектированной раме, которую изготовили сами военные техники.

По словам военного техника с позывным «Мультик», конструкция состоит из четырех дронов, закрепленных по краям рамы и выполняющих функции моторов, а центральный пятый дрон становится «мозгом» устройства, отвечая за управление, передачу видео и работу камеры. «Мы разработали, внедрили и применяем в боевых условиях изделие под названием "Вобла"», – рассказал он.

Дрон способен поднимать полезную нагрузку от семи килограммов. Основное назначение «Воблы» – доставка противотанковых мин и других тяжелых взрывных устройств для уничтожения командных пунктов БПЛА противника и долговременных огневых точек.

В лаборатории подчеркнули, что оператору для управления дроном не требуется специальной дополнительной подготовки, а на сборку одного такого устройства уходит не более суток. С помощью «Воблы» уже были поражены укрепленные огневые точки ВСУ возле Антоновского моста под Херсоном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для нужд армии. Глава государства также призвал активизировать внедрение искусственного интеллекта в вооруженных силах. Минтранс России анонсировал введение нового класса воздушного пространства для эксплуатации дронов.