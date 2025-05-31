Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Песков об инциденте с Макроном: Просто так пощечину от жены не получают
Если жена дает пощечину мужу, то такие действия не происходят без причины, однако обсуждать семейные дела Макронов некорректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков прокомментировал семейный инцидент между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его супругой, передает ТАСС.
Представитель Кремля заявил, что считает некорректным обсуждать частные вопросы семьи Макрона, это «не наше дело».
Тем не менее, по его словам, если жена решается дать пощечину мужу, это всегда имеет причину.
Ранее в СМИ появились кадры, на которых первая леди Франции дала пощечину президенту Эммануэлю Макрону при их прибытии в Ханой.
Во вторник Макрон заявил, что толчок жены был безобидной семейной игрой.
Президент США Дональд Трамп сказал, что не знаком с деталями произошедшего, но посоветовал Макрону «держать дверь закрытой».