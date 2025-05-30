Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.3 комментария
Из-за массового отравления на теплоходе «Михаил Булгаков» завели уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после заражения пассажиров теплохода «Михаил Булгаков» норовирусом, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
Дело завели по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий», пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Проверка установила, что судно эксплуатировалось с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил, что повлекло заболевание пассажиров, уточнили в прокуратуре.
По данным Роспотребнадзора, на круизном теплоходе «Михаил Булгаков» выявлен норовирус, за медицинской помощью обратились более 100 человек.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об инфекции на борту теплохода.