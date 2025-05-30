Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.0 комментариев
Бастрыкин запросил доклад по отравлению на идущем в Москву теплоходе
Следователям предстоит проверить информацию об инфекционном заболевании пассажиров теплохода, следовавшего из Петербурга в Москву, такую задачу поставил глава СКР Александр Бастрыкин.
У нескольких десятков пассажиров теплохода, включая детей, нашли ротавирусную инфекцию, сообщается в социальных медиа, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Председатель Следственного комитета России затребовал доклад по обстоятельствам произошедшего.
Соответствующее поручение дано и.о. руководителя Западного МСУТ СК России Виктору Козлову.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что на круизном теплоходе «Михаил Булгаков», курсирующем между Москвой и Петербургом, выявлен норовирус. За медпомощью обратились более 100 человек.