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    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

    0 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    33 комментария
    3 мая 2025, 15:50 • Новости дня

    Панно с портретами ветеранов разместили на Дворцовой площади Петербурга

    Tекст: Александра Юдина

    В преддверии 80-летия Победы на Дворцовой площади Петербурга установили большое панно с портретами ветеранов Великой Отечественной войны.

    Инициатива принадлежит городским властям, а фотографии предоставило региональное отделение движения «Бессмертный полк России».

    Руководитель штаба движения Кирилл Смирнов отметил: «Фотографии ветеранов для панно были предоставлены движением Бессмертный полк России. Это все ленинградцы, которые либо родились, либо жили в нашем городе, и все вместе защищали Родину в годы войны».

    По словам директора Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрея Чистякова, размер панно составляет 65 на 18 метров, на нем размещено 4,5 тыс. портретов. В панно встроен светодиодный экран, где 9 мая будет организована трансляция Парада Победы, шествия «Бессмертного полка» и праздничного оформления города. Завершить монтаж планируется к 7 мая, а панно и экран пробудут на площади до 10 мая.

    В Астрахани открылась крупнейшая Стена памяти в Южном федеральном округе, созданная движениями «Бессмертный полк России» и «Волонтеры Победы». Почетным гостем церемонии стала блокадница Ленинграда Фаня Уразалиева. Руководитель местного отделения Нина Артамошкина призвала сохранять память о героях и чтить их подвиг, а участники мероприятия разместили портреты своих родственников.

    В Томске портреты ветеранов украсили автомобили, которые в автоколонне из более чем 100 машин проехали по центру города. К участникам присоединились ветераны боевых действий и участники СВО. Колонна завершила маршрут у памятника Герою Советского Союза Федору Зинченко, где прошел митинг с участием школьников, кадетов и ветеранов Великой Отечественной войны.

    В Хакасии состоялся автопробег «Бессмертного полка» с портретами 52 героев, который проехал через населенные пункты региона и посетил Минусинск в Красноярском крае. Жители встречали колонну, проходили торжественные возложения венков и встречи с теми, чьи родные участвовали в войне.

    30 апреля 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин назвал Россию нацией победителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Россияне являются нацией победителей, убежден президент России Владимир Путин, об этом он сказал на марафоне «Знание. Первые».

    Путин согласился с мнением, что проигравшие нации пытаются нам что-то навязать и извратить историю. «Но мы, безусловно, нация победителей. Нация в широком смысле слова. Когда я говорю "нация", имею в виду все этносы бывшего Советского Союза и России, конечно», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.


    Коментарии (6)
    30 апреля 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал День Победы триумфом советского и российского народа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками марафона «Знание. Первые» заявил, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа.

    Путин напомнил, что в советское время о Дне Победы часто говорили словами из знаменитой песни: «Это праздник со слезами на глазах», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Во-первых, это праздник, безусловно, потому что День Победы и все, что происходило во времена Второй мировой войны и войны, как мы говорим для себя, Великой Отечественной войны, это, безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа».

    Путин пояснил, что все народы СССР внесли свой вклад в разгром нацизма, однако РСФСР, по его словам, «в силу ее масштабов внесла максимальный вклад и больше всего положила на алтарь Победы своих сынов и дочерей».

    «Мы всегда подчеркиваем, это правда, все народы Советского Союза внесли огромный вклад, никто себя не жалел, все работали на общую Победу. Но, конечно, Российская Федерация в силу ее масштабов внесла, конечно, максимальный вклад в эту Победу и больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину и защищая наше будущее», – приводят «Известия» слова главы государства.

    Президент также подчеркнул необходимость использования современных возможностей для передачи памяти о Великой Отечественной войне следующим поколениям. Путин отметил, что участники войны совершили подвиг и продолжают его совершать, защищая Родину.

    Ранее Путин подчеркнул особое значение Дня Победы, отметив его святость для России, а также для других государств бывшего Советского Союза. Он заявил о важности 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув ее колоссальную значимость для России и роль ветеранов как примеров патриотизма.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    Коментарии (2)
    1 мая 2025, 08:25 • Новости дня
    Историк рассказал о самоубийстве Геббельса после отказа Сталина
    Историк рассказал о самоубийстве Геббельса после отказа Сталина
    @ Scherl/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После категорического отказа Сталина от прекращения огня и требования безоговорочной капитуляции Германии Йозеф Геббельс принял решение покончить с собой вместе с семьей, рассказал историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

    О подробностях последних дней жизни Геббельса рассказал историк спецслужб Олег Матвеев, передает РИА «Новости». По его словам, после самоубийства Гитлера Геббельс обратился к Иосифу Сталину с просьбой о прекращении огня, но получил отказ и требование полной капитуляции Германии. После этого он окончательно решился на самоубийство вместе с женой.

    Вечером второго мая 1945 года в саду у рейхсканцелярии были обнаружены два обгоревших тела – мужчины и женщины, которые опознали как Геббельсов. Ключевыми деталями при опознании стали физические особенности и личные вещи: у мужчины был металлический протез из-за разной длины ног, а у женщины – обгоревший партийный значок и портсигар с монограммой Гитлера.

    В показаниях пленных свидетелей сообщается, что Геббельс заранее объявил о намерении последовать примеру Гитлера. Его жена лично просила врача Гельмута Кунца умертвить их шестерых детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила материалы допросов группенфюрера СС Вернера Вехтера, который был одним из ближайших сподвижников министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса, и эти документы свидетельствуют, что в 1945 году Третий рейх готовился к применению атомной бомбы против Советского Союза.

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    2 мая 2025, 13:57 • Новости дня
    В Севастополе назвали заявления Зеленского о параде Победы дикостью

    Сенатор Алтабаева назвала слова Зеленского о параде Победы признанием в терроризме

    В Севастополе назвали заявления Зеленского о параде Победы дикостью
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева резко раскритиковала слова Владимира Зеленского о возможных ударах по Москве 9 мая, назвав их дикостью и признанием в терроризме.

    Заявления украинского президента о выборе «болевых точек России» и угрозах в адрес Москвы к проведению парада Победы прокомментировала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, передает РИА «Новости».

    По ее словам, слова Зеленского – это не только дикость, но и прямое признание в осуществлении террористических актов против России и ее граждан.

    «Государственный террористический режим Украины озвучивает планы нанести удары по Крымскому мосту, по Москве 9 мая. Это какая-то дикость», – заявила Алтабаева.

    Она возмутилась, что руководители государства признаются в том, что они террористы, на весь мир, и сочла заявления Зеленского «измышлениями больного разума».

    «Жить рядом с террористами нельзя», – сделала вывод сенатор.

    Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев выбирает «болевые точки России», чтобы вынудить Москву к переговорам, и отметил, что российские власти должны опасаться за проведение парада Победы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что власти Киева публично обсуждают подготовку терактов, что подрывает любые мирные инициативы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что парад Победы на Красной площади состоится согласно плану, несмотря на заявления руководства Украины.

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    2 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    В Молдавии Сталинградскую битву назвали «катастрофой» для румын

    В молдавском учебнике Сталинградскую битву назвали катастрофой для Румынии

    В Молдавии Сталинградскую битву назвали «катастрофой» для румын
    @ Григорий Капустянский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В новом учебнике по истории для старшеклассников Молдавии Сталинградская битва названа «катастрофой», а участие румынских войск рассматривается с позиции их оправдания.

    Новый учебник для старшеклассников в Молдавии освещает Вторую мировую войну с румынской точки зрения и называет Сталинградскую битву «катастрофой», акцентируя внимание на последствиях для Румынии, передает РИА «Новости».

    В разделе, посвященном действиям румынских войск, старшеклассникам предлагают приводить аргументы за и против участия страны в войне на стороне нацистской Германии и оправдывать жертвы румынской армии. Отмечается, что авторы учебника пишут: «сталинградская катастрофа привела к выводу румынских войск с Кавказа».

    При этом факт пребывания румынских войск в Молдавии как оккупантов учебник игнорирует, представляя их как освободителей Бессарабии и северной Буковины, а действия Красной армии по освобождению этих территорий называют «серьезной проблемой» для Румынии.

    Лидер молдавского оргкомитета «Победа» Алексей Петрович заявил, что подобные трактовки входят в программу оправдания нацизма, которая получила особое развитие в последние годы. Он возмутился тем, что румынские войска в тексте называются «освободительными», советские – «оккупационными», а диктатор Антонеску представлен положительно.

    Ранее общественность Молдавии также негативно отреагировала на главы, героизирующие нацизм, в других учебниках, однако министр образования Дан Перчун считает, что новые учебники объективны. Оппозиция неоднократно поднимала вопрос об искажении истории, а власти пытались ограничить празднование Дня Победы и запретить георгиевскую ленту. За последние два года за ношение ленты наложено более 500 штрафов.

    Ранее власти Кишинева решили провести 9 мая празднование Дня Европы, однако участники марша «Бессмертного полка» намерены пройти по городу единой колонной, несмотря на это решение.

    Президент России Владимир Путин отметил важность защиты исторической правды и противодействия неонацизму, а также призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов.

    Коментарии (16)
    2 мая 2025, 17:24 • Новости дня
    Захарова напомнила Трампу о признании Рузвельтом вклада СССР в Победу
    Захарова напомнила Трампу о признании Рузвельтом вклада СССР в Победу
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Франклин Рузвельт называл вклад СССР и Красной армии решающим в разгроме фашистской Германии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов Трампа о победе во Второй мировой.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявлений президента США Дональда Трампа напомнила о позиции экс-президента США Франклина Рузвельта, который признавал ключевую роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, следует из сообщения в Telegram-канале дипломата.

    «Русские войска уничтожили больше живой силы, самолетов, танков и пушек общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые», – процитировала Рузвельта Захарова.

    Она также напомнила, что в письме к Иосифу Сталину от 4 февраля 1943 года Рузвельт поздравил советского лидера с победой в Сталинградской битве.

    В другом письме от 22 февраля 1943 года Рузвельт подчеркивал умелое руководство Красной армии, а также организацию и решимость советских солдат. Бывший президент США отмечал, что Красная армия и народ СССР «завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что 8 мая будет объявлен в США Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

    Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты превзошли все страны по военному мастерству и храбрости во Второй мировой.

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками марафона «Знание. Первые» подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа.

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    1 мая 2025, 05:30 • Новости дня
    Путин на марафоне общества «Знание» рассказал о важности исторической памяти

    Путин на марафоне общества «Знание» заявил об интернационале победителей

    Президент Владимир Путин, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», подчеркнул, что сохранившаяся память о преступлениях против народа народа СССР в годы Великой Отечественной войны «во многом объясняют наше поведение сегодня» и имеет практическое значение.

    «Мы слышим, и я иногда слышу от зарубежных коллег, даже тех, которые, мягко говоря, не симпатизируют тому, что мы делаем, защищая свои интересы. Они говорят: «Да, конечно, Советский Союз и советские люди так пострадали. Конечно, вы имеете право думать о защите своих интересов и обеспечении безопасности сегодня и на длительную историческую перспективу». Это имеет значение в практическом плане», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В среду глава российского государства посетил Музей Победы на Поклонной горе в Москве, где проходил марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    На встрече с участниками марафона Путин заявил, что России нужны сторонники в Европе и США, которые  образовали бы свой «интернационал победителей».

    «Я бы говорил и о поколении победителей, и об интернационале победителей... Сегодня нам такой интернационал нужен. Нужно работать с людьми, которые и в Европе, и в Северной Америке думают так же, как мы. Таких много», – заявил президент. При этом, по его мнению, основой Победы стали подвиги народа СССР.

    Глава государства добавил, что россияне, «будучи русскими, татарами, евреями, мордвой, чеченцами, дагестанцами, должны прежде всего говорить об этом». «Почему кто-то из другого интернационала, коричневого интернационала, поддерживает неонацизм, в данном случае на Украине, и пытается у нас растворить память о подвигах нашего народа, о подвигах предков, дедов и прадедов? А потому, что это вычищение памяти исторической нас растворяет самих. От этого мы теряем свою идентичность, а значит внутреннюю собранность и силу, единство нашего народа», – подчеркнул Путин.

    Глава государства сделал особый акцент на том, что у народа, у которого нет прошлого, нет и будущего. По его словам, эта попытка «растворить нас всех в каком-то аморфном состоянии» не случайна.

    Путин также объяснил разницу между национализмом и патриотизмом, подчеркнув, что важно осознавать разницу между этими понятиями.

    «Национализм – это первая стадия к нацизму, первый шаг, потому что национализм основан не просто на любви к представителям своего этноса, а на ненависти к другим. Патриотизм – совсем другое дело, любить свою Родину – не значит ненавидеть других, а национализм подпитывается именно этим, ненавистью к другим странам и другим народам», – указал Путин.

    Во время общения с участниками марафона президент передал наилучшие пожелания активистам, которые занимаются защитой правды о Второй мировой войне в Европе.

    Обращаясь к координатору  международного движения «Бессмертный полк» в Испании Виктории Самойловой, президент указал на то, что даже в сегодняшний непростой момент есть люди, которые «имеют мужество заявить о своем отношении к происходящим событиям сегодня и, более того, дать оценку тому, что происходило в годы Второй мировой войны».

    На встрече с участниками марафона «Знание. Первые» Владимир Путин также назвал День Победы триумфом советского и российского народа.

    Накануне, выступая с обращением к участникам III Международного антифашистского конгресса, президент России отметил важность защиты исторической правды и противодействия неонацизму. Он также призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов.

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    2 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Трамп объявил 8 мая в США Днем победы во Второй мировой войне
    Трамп объявил 8 мая в США Днем победы во Второй мировой войне
    @ Al Drago/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что объявляет в США 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

    «Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна – несравнимо больше», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он заявил, что США одержали победы в обеих войнах. По его словам, «никто даже не приблизился» к США «по силе, храбрости и военному мастерству», передает РИА «Новости».

    При этом он выразил недовольство тем, что в США «ничего не празднуют». Он связал это с тем, что в стране «больше нет лидеров, которые умеют это делать». Однако сейчас, как заявил Трамп, «пришло время снова начать праздновать победы».

    8 мая является в США памятной датой – Днем победы в Европе, однако к федеральным праздникам он не относится. 11 ноября (годовщина заключения в 1918 году между Антантой и Германий Компьенского перемирия) в США отмечают День ветеранов, передает ТАСС.

    «Я переименовываю 8 мая в День победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – в День победы в Первой мировой войне», – объявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель армии США сообщил о планах провести военный парад в Вашингтоне 14 июня – это не только день основания американской армии, но и день рождения нынешнего президента страны.

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    1 мая 2025, 14:20 • Новости дня
    Примаков назвал хамским отстранение России от празднования Победы в ФРГ
    Примаков назвал хамским отстранение России от празднования Победы в ФРГ
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Германии рекомендовали муниципалитетам не приглашать российских и белорусских представителей на памятные мероприятия к 80-летию Победы, что вызвало резкую критику со стороны главы Россотрудничества Евгения Примакова.

    Примаков заявил, что подобная позиция Берлина является хамским отношением и попыткой вычеркнуть Красную Армию и советский народ из списка победителей фашизма, сообщает ТАСС.

    «Как хамское отношение, совершенно явное доказательство переписывания истории, попытки вычеркнуть Красную Армию, Советский Союз, советский народ из списка победителей фашизма. Все очевидно – абсолютное злодейство», – сказал Примаков.

    МИД Германии ранее рекомендовал муниципалитетам не приглашать на торжества по случаю годовщины Победы представителей России и Белоруссии.

    Примаков подчеркнул, что часть немецких муниципалитетов проигнорировала эти рекомендации, и что сотрудники российского посольства, а также представители общественности все равно присутствуют на большинстве мероприятий. Он отметил, что для многих жителей Германии очевидна неприемлемость подобных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии пригласили на празднование 80-летия Победы в Берлине представителей с Украины, а не России, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал проявлением крайнего цинизма.

    Министерство иностранных дел России осудило действия Германии, подчеркнув, что ограничение участия российских делегаций в памятных мероприятиях является аморальным.

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    30 апреля 2025, 19:48 • Новости дня
    Путин: России нужен свой интернационал победителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, выступая на марафоне «Знание. Первые», заявил, что России нужны сторонники в Европе и США, которые бы образовали свой «интернационал победителей».

    «Я бы говорил и о поколении победителей, и об интернационале победителей... И сегодня нам этот интернационал нужен. Нам нужно работать с теми людьми, которые и в Европе, и в Северной Америке думают так же, как мы. Таких много», – сказал он, подчеркнув, что надо объединять усилия, передает ТАСС.

    При этом, по мнению Путина, стержнем, основой Победы являются подвиги народа СССР.

    Ранее Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.

    Коментарии (2)
    1 мая 2025, 13:19 • Новости дня
    Стало известно о возможном участии представителя США в Параде Победы

    Американский представитель мог быть приглашен на Парад Победы 9 мая

    Стало известно о возможном участии представителя США в Параде Победы
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский дипломат может посетить московский Парад Победы, сообщил источник в дипломатических кругах.

    Американский представитель может быть приглашен на участие в Параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, сообщает Ura.ru со ссылкой на телеканал «Звезда» и источник в дипломатических кругах.

    «Представитель США может стать гостем на Параде Победы 9 Мая», – сообщил источник. По его данным, Соединенные Штаты, вероятно, будут представлены на мероприятии на высоком уровне.

    Среди возможных участников с американской стороны называется госсекретарь Марко Рубио. Окончательный состав делегации будет уточнен ближе к дате проведения парада.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад Победы на Красной площади состоится согласно плану, несмотря на заявления руководства Украины.

    Кремль подтвердил приезд председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на 9 Мая.

    Также газета ВЗГЛЯД рассказала, кто из иностранных лидеров приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

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    30 апреля 2025, 20:32 • Новости дня
    Захарова осудила угрозы Еврокомиссии Вучичу за поездку в Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Еврокомиссии о последствиях визита президента Сербии Александра Вучича в Москву 9 мая.

    Дипломат назвала подобные действия Запада «бандитизмом» и «шантажом», подчеркнув, что Еврокомиссия использует методы, похожие на действия мафии и преступников.

    В своем Telegram-канале Захарова заявила: «Что это за "черные метки", которые Запад раздает в виде неких предупреждений? Так действовали пираты, так действует мафия, так действуют шантажисты и преступники, так действуют террористические ячейки».

    Захарова также раскритиковала Еврокомиссию за грубое отношение к потенциальным членам Евросоюза, отметив, что если такие методы применяются до вступления, то после членства ситуация может только ухудшиться.

    Напомним, Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит президента страны Александра Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова назвала проявлением европейского нацизма планы ЕС запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая.

    Вучич заявил, что он не изменил своего решения посетить Москву 9 мая, несмотря на значительное политическое давление, которое оказывается на него извне.

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    30 апреля 2025, 19:28 • Новости дня
    Путин: Рано или поздно отношения России с Европой восстановятся
    Путин: Рано или поздно отношения России с Европой восстановятся
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России выразил уверенность, что контакты Москвы с европейскими государствами будут восстановлены.

    «У меня сомнений нисколько нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся. Это безусловно. В том числе с опорой на таких людей, как вы, и таких людей, которые родились и выросли в Испании», – подчеркнул глава государства в ходе разговора с координатором международного движения «Бессмертный полк» в Испании, организатором шествий в Мадриде Викторией Самойловой на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

    «А некоторые из них родились, испанцы родились и выросли в Советском Союзе, – добавил Путин, – это дети как раз тех семей, которые в годы Гражданской войны [в Испании] перебрались в Советский Союз. Там у нас есть на кого опереться».

    Ранее в ходе встречи с участниками марафона «Знание. Первые» Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.

    Коментарии (13)
    2 мая 2025, 17:04 • Новости дня
    Лукашенко заявил о праве белорусов выбрать символ Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Белоруссии вправе самостоятельно выбирать символ Победы, в республике не используют свастику, как на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным отметил, что акция «Беларусь помнит» схожа с российским «Бессмертным полком». Президент уточнил, что каждый сам решает, какие символы Победы использовать: «Кто несет, кто не несет – дело каждого», передает БелТА.

    Лукашенко подчеркнул, что нынешний вариант символа был предложен молодежью и поддержан комсомольцами, он назвал его хорошим решением, отличающимся от украинских аналогов.

    Республиканская акция «Беларусь помнит» проводится ежегодно, ее символом стала красно-зеленая лента с цветком яблони, а в шествии «Бессмертного полка» используется георгиевская ленточка.

    «Свое должно быть какое-то отличие. Но не надо противопоставлять друг другу акции. Вместе давайте. А люди, пускай, определяются, как они», – заявил Лукашенко.

    Глава Белоруссии также отметил, что в республике не практикуется ношение свастики, как на Украине.

    Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем в проведении в Белоруссии как шествия «Бессмертного полка» с георгиевской лентой, так и акции «Беларусь помнит» с красно-зеленой ленточкой.

    На двусторонней встрече с Владимиром Путиным в Волгограде Лукашенко отметил «неоднозначную» историю георгиевской ленты.

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    2 мая 2025, 01:25 • Новости дня
    Минобороны запустило проект о штурме Берлина советскими войсками
    Минобороны запустило проект о штурме Берлина советскими войсками
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство обороны России представило историко-познавательный проект «Последний штурм перед Победой», посвященный Берлинской наступательной операции.

    Министерство сообщило в Telegram, что открыло раздел «Последний штурм перед Победой» на официальном сайте военного ведомства. В проекте представлены рассекреченные документы Центрального архива военного ведомства о проведении Берлинской стратегической наступательной операции.

    В разделе опубликованы директивы и приказы Ставки Верховного Главнокомандования, оперативные донесения, информационные сводки, шифртелеграммы, журналы боевых действий, исторические фотографии, схемы, планы и наградные листы участников операции.

    Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и рассказывает о ключевых событиях последнего этапа войны, включая штурм Берлина и водружение Знамени Победы над Рейхстагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа. Он подчеркнул особое значение Дня Победы как священной даты для России и других стран бывшего Советского Союза, а также отметил важность 80-летия Победы, выделив роль ветеранов как примера патриотизма.

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