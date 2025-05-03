Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Панно с портретами ветеранов разместили на Дворцовой площади Петербурга
В преддверии 80-летия Победы на Дворцовой площади Петербурга установили большое панно с портретами ветеранов Великой Отечественной войны.
Инициатива принадлежит городским властям, а фотографии предоставило региональное отделение движения «Бессмертный полк России».
Руководитель штаба движения Кирилл Смирнов отметил: «Фотографии ветеранов для панно были предоставлены движением Бессмертный полк России. Это все ленинградцы, которые либо родились, либо жили в нашем городе, и все вместе защищали Родину в годы войны».
По словам директора Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрея Чистякова, размер панно составляет 65 на 18 метров, на нем размещено 4,5 тыс. портретов. В панно встроен светодиодный экран, где 9 мая будет организована трансляция Парада Победы, шествия «Бессмертного полка» и праздничного оформления города. Завершить монтаж планируется к 7 мая, а панно и экран пробудут на площади до 10 мая.
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