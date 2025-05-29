Дети из Пензы исполнили музыкальное произведение для Путина

Зоолог рассказал о вреде животным от посетителей зоопарков

Зоолог Рыбалтовский: Животные в зоопарках гибнут от кидаемых им в вольер игрушек и сладостей

Tекст: Татьяна Косолапова

В московском зоопарке 43-летний мужчина попытался отравить животных. Сотрудники полиции оперативно отреагировали и задержали его. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, чтобы установить мотивы и подробности инцидента.



«Действительно, очень часто происходят случаи не только умышленного, но и неумышленного нанесения вреда животным. Наверное, самый вопиющий случай в Московском зоопарке был в восьмидесятые годы, когда группа подростков, забравшись в вольер к гигантским кенгуру, палками забила несколько животных просто из хулиганских побуждений», – вспоминает Рыбалтовский.

Он рассказывает, что часто люди не задумываются о последствиях, бросая в вольер животных различного рода вещи, как съедобные, так и не очень. Во многих зоопарках, например, есть экспозиции предметов, извлеченных из желудков погибших или прооперированных в зоопарке животных. Это в основном резиновые игрушки, мячики, которые люди бросают в вольеры. Также нередко в бассейны к водоплавающим птицам кидают монеты. «Когда животное проглатывает какой-либо предмет, происходит закупорка кишечника. Не всегда удается живое существо спасти», – отмечает зоолог.

«Зачастую из самых добрых побуждений бросают корма и сладости, со словами "медведь в лесу малину ест, почему же конфету нельзя". А очень многие животные после этого заболевают. А белки, поскольку они абсолютно не приспособлены к поеданию сладостей, и вовсе гибнут», – делится специалист.

Он замечает, что неспроста в зоопарках на табличках пишут просьбу не кормить животных, не гладить их. «И речь здесь не только о том, что человек может нанести вред здоровью животного, но и наоборот – зверь может травмировать человека. Посетители позволяют себе заходить за ограждения, полагая, что условный мишка добрый, он же воспитывается в неволе и не имеет диких привычек. Нарушения этих запретов, к сожалению, тоже порой заканчиваются трагедией. Я на своем собственном опыте могу сказать, что иногда, когда сотрудники зоопарка пытаются выгнать посетителей из-за барьера, куда они залезают, чтобы покормить обезьян, погладить тигра, люди ведут себя агрессивно, не понимая того, что в первую очередь персонал заботится о них», – говорит Рыбалтовский.

Он подчеркивает, что ни в коем случае нельзя пытаться давать животным какие-либо медицинские препараты, поскольку посетитель не знает об особенностях восприимчивости к нему какого-либо животного. «Нужно всегда помнить о том, что зоопарк – это не просто зрелищная организация, а та, что охраняет животных, сохраняя их для человека, для будущих поколений», – отметил Рыбалтовский.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке обнаружили разбросанные таблетки неизвестного происхождения в вольерах с рысями и леопардом. По данному факту правоохранительные органы начали уголовное расследование.