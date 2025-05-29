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    Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа решила поиграть в войну

    Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    7 комментариев
    29 мая 2025, 15:48 • Новости дня

    Дети из Пензы исполнили музыкальное произведение для Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дети из семьи Беляевых из Пензы исполнили музыкальную композицию для президента России Владимира Путина.

    По завершении номера Путин выразил благодарность и отметил: «Браво! Спасибо большое. Желаю творческих успехов и счастья». Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Выступление состоялось в рамках встречи главы государства с многодетными семьями, которая прошла по видеосвязи.

    Напомним, в четверг президент начал встречу с многодетными семьями. К онлайн-встрече подключились многодетные семьи из Екатеринбурга, Пензы, Биробиджана, Симферополя, Мелитополя, Калининградской, Кемеровской и Рязанской областей и Ингушетии.

    Глава государства указал на растущую тенденцию многодетности у семей в России и сообщил об обсуждении льгот для многодетных отцов.

    28 мая 2025, 21:55 • Новости дня
    Путин потребовал прекратить участие «шаманов» в подготовке олимпийцев

    Путин выступил против использования нетрадиционной медицины для олимпийцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин высказался за ужесточение контроля над медицинским сопровождением спортсменов после скандалов с допингом.

    Во время заседания Совета по физкультуре и спорту, передает ТАСС, Владимир Путин призвал прекратить привлечение к работе с олимпийскими спортсменами специалистов по нетрадиционной медицине, назвав их «шаманами». Президент связал громкие случаи с допингом Марии Шараповой и Камилы Валиевой с деятельностью псевдоспециалистов.

    Путин отметил, что существует федеральный орган, который профессионально занимается медицинским сопровождением спортсменов, и выразил недоумение по поводу необходимости привлекать сторонних людей.

    «Зачем шаманов привлекать каких-то? Я не понимаю. Надо навести здесь порядок», – заявил президент. Глава государства подчеркнул, что подобная практика недопустима и требует жесткого контроля со стороны профильных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о выделении 150 млрд рублей на масштабную программу по обеспечению людей с ограничениями по здоровью специализированным транспортом.

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    29 мая 2025, 00:14 • Новости дня
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Разрешение на удары дальнобойным оружием по России, о котором заявил канцлер ФРГ, обсуждают в Москве и допускают возможность ответных ударов по Берлину, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить «Таурусами» может означать только это <...>), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», – написала она в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины. Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ФРГ по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    Также газета ВЗГЛЯД разбиралась,как немецкий канцлер Мерц вплотную подвел Германию к «красным линиям» Москвы.

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    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    28 мая 2025, 18:37 • Новости дня
    Онищенко предупредил о появлении тигровых комаров в России
    Онищенко предупредил о появлении тигровых комаров в России
    @ IMAGO/H. Schmidbauer/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Эксперты отмечают, что изменение климата может привести к появлению на юге России тигровых комаров – переносчиков тропических лихорадок, включая чикунгунью.

    О вероятности появления опасных комаров на юге европейской части России сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

    Онищенко заявил: «Тигровые комары, являющиеся переносчиками лихорадки чикунгунья, раньше были ближе к экватору, а с потеплением они передвигаются к макушке земного шара. Расширение ареала комаров может произойти. Посмотрите на глобус, сейчас чикунгунья регистрируется во Франции, поскольку там есть те комары, которые ее передают, это уже не Африка. И если провести по широте на карте линию, посмотреть, где эта французская провинция, в которой сейчас вспышка лихорадки, то она будет позиционироваться на нашем черноморском побережье».

    По словам эксперта, появление этих насекомых в центре европейской части России пока маловероятно из-за более холодного климата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейская часть Франции столкнулась с ростом угрозы распространения лихорадок денге и чикунгунья. 27 мая Роспотребнадзор заявил, что на территории России пока не выявлено завозных случаев лихорадки чикунгунья.

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    29 мая 2025, 02:18 • Новости дня
    Лавров назвал отличительную особенность немецких танков в зоне СВО
    Лавров назвал отличительную особенность немецких танков в зоне СВО
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, высказываясь о действиях правительства Германии, которое все сильнее вовлекает страну в украинский конфликт, отметил отличительную особенность немецких танков в зоне СВО.

    «Ну, они горят в основном, а не ездят», – сказал министр во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

    Глава МИД России указал на то, что прямое вовлечение Германии в войну очевидно, и этим ФРГ повторяет исторические ошибки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рассматривала возможность передачи на Украину РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь Киеву.

    Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров  подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на территории Украины.

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    28 мая 2025, 19:56 • Новости дня
    Украина пожаловалась в МАГАТЭ на подключение ЗАЭС к энергосистеме России

    Tекст: Евгения Караваева

    Киев направил официальный протест международному агентству, настаивая на недопустимости подключения Запорожской атомной станции к российской энергосистеме.

    Украина выступила с протестом в адрес Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за действий России по строительству линий электропередач к Запорожской АЭС, пишет Комсомольская правда.

    Причиной стало намерение Москвы подключить крупнейшую в Европе атомную электростанцию, находящуюся на освобожденной территории, к российской энергосистеме. Протест Киева был передан представителям МАГАТЭ в официальном порядке.

    Ранее Москва не раз подчеркивала, что обеспечение энергоснабжения Запорожской АЭС отвечает задачам безопасности и стабильности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ. В тот же день украинские военные устроили артиллерийский обстрел в районе станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении посетить Россию и Украину.

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    28 мая 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин отложил проведение «Игр Дружбы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сроки проведения международных соревнований «Всемирные игры дружбы» изменились, мероприятия временно перенесены без указания новой даты.

    Согласно указу президента России Владимира Путина, проведение «Игр Дружбы» отложено до особого решения, передает ТАСС.

    В апреле прошлого года Путин подписал закон, регулирующий вопросы подготовки и проведения «Всемирных игр дружбы» в стране.

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    28 мая 2025, 19:28 • Новости дня
    Лавров назвал предложенную Украине дату новой встречи в Стамбуле

    Лавров: Россия предложила Украине провести новую встречу в Стамбуле 2 июня

    Лавров назвал предложенную Украине дату новой встречи в Стамбуле
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, документ содержит российскую позицию по всем аспектам преодоления причин кризиса, передает ТАСС.

    «Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», – заявил Лавров.

    Сообщалось, что Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии решения по площадке следующих переговоров с Украиной.

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    28 мая 2025, 19:08 • Новости дня
    Захарова: Россия и Украина не договаривались о посредничестве США

    Tекст: Валерия Городецкая

    В МИД России заявили об отсутствии договоренностей с США по посредничеству в обмене условиями мирного урегулирования между Россией и Украиной.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя слова спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога о том, что Вашингтон якобы получил от Киева список условий мирного соглашения и ожидает аналогичный документ от Москвы, подчеркнула, что у Москвы не было договоренностей о посредничестве с США или другими странами. Ее слова приводит Telegram-канал МИД России.

    Захарова заявила: «Нам неизвестно, что и кому передала украинская сторона».

    По словам дипломата, российская делегация продолжает исходить из договоренности, достигнутой 16 мая в Стамбуле в ходе прямых переговоров с Украиной. Она отметила, что стороны договорились подготовить свои предложения по урегулированию и прекращению огня, обменяться ими напрямую и обсудить их на следующем раунде переговоров.

    Напомним, Россия и Украина передали друг другу проекты меморандумов по урегулированию конфликта.

    Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что сам позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и передал конкретные предложения по встрече для обмена меморандумами.

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    29 мая 2025, 12:44 • Новости дня
    Кремль назвал угрозы семье Мединского вопиющей ситуацией
    Кремль назвал угрозы семье Мединского вопиющей ситуацией
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ситуация с поступающими угрозами семье главы российской переговорной делегации по Украине Владимира Мединского является вопиющей и невиданной историей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что угрозы направлены не самому Мединскому, а его семье, что делает ситуацию особенно тревожной. По словам представителя Кремля, подобное происходит впервые и требует особого внимания, передает ТАСС.

    Песков также сообщил, что компетентные органы России выясняют источник этих угроз, а Следственный комитет уже занимается этим вопросом.

    Пресс-секретарь добавил, что если подтвердится причастность киевских властей к угрозам, то ситуация станет еще более вопиющей.

    Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился начать расследование по факту угроз, направленных советнику президента России Владимиру Мединскому и его семье со стороны украинских радикалов.

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    28 мая 2025, 21:50 • Новости дня
    В Госдуме предложили запустить систему проверки будущих супругов

    В Госдуме предложили запустить систему проверки будущих супругов через «Госуслуги»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фракция «Новые люди» инициировала идею запуска информационной системы, позволяющей узнать о судимостях и долгах потенциальных супругов до брака.

    Обращение с предложением создать систему «Брак без сюрпризов» было направлено министру юстиции Константину Чуйченко, передает ТАСС.

    Предполагается, что новый сервис позволит гражданам добровольно получать достоверные сведения о наличии судимостей и долгов будущего супруга до регистрации брака. По мнению авторов инициативы, сейчас отсутствует возможность узнать такие данные, что способствует развитию брачных афер и увеличивает риск мошенничества.

    В письме отмечается: «Предлагаем рассмотреть возможность внедрения информационной системы «Брак без сюрпризов», которая позволит гражданам добровольно запрашивать информацию о наличии судимостей и задолженностей потенциального супруга перед заключением брака». Также депутаты ссылаются на статистику МВД, согласно которой в 2024 году было выявлено более 10 тыс. случаев мошенничества, связанных с брачными аферами.

    Разработчики инициативы считают, что для большего удобства пользователей функцию доступа к информации можно реализовать через портал «Госуслуги».

    Ранее демограф назвала средний возраст невест и женихов в России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как выглядит счастливая русская семья.

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    28 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили переговоры по Украине
    Лавров и Рубио обсудили переговоры по Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время телефонного разговора глава МИД России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Марко Рубио подготовку новых предложений по российско-украинским переговорам и актуальные вопросы сотрудничества.

    Лавров проинформировал американского коллегу о ходе выполнения договоренностей, достигнутых президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 19 мая, а также рассказал о работе России над конкретными предложениями к очередному раунду переговоров по Украине в Стамбуле, говорится в сообщении на сайте российского МИД.

    Рубио, в свою очередь, отметил, что администрация Трампа стремится к скорейшему завершению украинского конфликта, и выразил готовность содействовать сближению позиций сторон. В ходе беседы стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.

    Сергей Лавров и Марко Рубио подчеркнули взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного и уважительного диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

    В апреле Лавров подтвердил готовность России к сотрудничеству с США для решения украинского кризиса в ходе телефонного разговора с госсекретарем Марко Рубио.

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    29 мая 2025, 14:57 • Новости дня
    Шойгу пригрозил ответом на снятие ограничений на дальнобойность оружия для Киева
    Шойгу пригрозил ответом на снятие ограничений на дальнобойность оружия для Киева
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прокомментировал ситуацию вокруг возможного снятия западными странами ограничений на дальнобойность вооружений, поставляемых Киеву.

    По итогам XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Шойгу заявил, что Россия может принять зеркальные меры в ответ на подобные действия, передает ТАСС.

    Шойгу отметил, что обсуждение этой темы в западных странах напоминает ему «гимназистку на серьезном свидании», подчеркнув противоречивость заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца. «То сняли, то не сняли, то опять сняли, то опять не сняли, то сняли давно. Это мне напоминает гимназистку на серьезном свидании. Так сняли или не сняли? Сняла или не сняла. А что касается нашей реакции, могу сказать – поверьте, нам есть что снимать в ответ на их снятие», – сказал он.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил угрозу в решениях европейских стран по снятию ограничений на дальность поставляемого Украине оружия.

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    29 мая 2025, 04:58 • Новости дня
    Пушилин рассказал о подготовке ВСУ к уличным боям в Красноармейске

    Tекст: Ирма Каплан

    Вооруженные формирования Украины создали линию обороны в Красноармейске (украинское название Покровск), эвакуировали детей и документы, что свидетельствует о подготовке города к уличным боям, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Они попытались максимально вывезти всех детей, причем как с согласия, так и без согласия родителей. У них там разные процедуры применяются, мы судим по той информации, которая у нас есть по ранее освобожденным населенным пунктам. Готовят ли они город ? Там во многом все подготовлено уже, и вся необходимая линия обороны города уже выстроена», – рассказал Пушилин РИА «Новости» в кулуарах Форума дорожных инициатив в Сириусе.

    Красноармейск, который в 2016 году киевские власти переименовали в Покровск, – это город в Донбассе, в 66 км к северо-западу от Донецка. За город, ставший для ВСУ крупным транспортным узлом, ведутся упорные бои.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области, а бойцы «Востока» освободили Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР).

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    28 мая 2025, 22:06 • Новости дня
    Зоолог рассказал о вреде животным от посетителей зоопарков

    Зоолог Рыбалтовский: Животные в зоопарках гибнут от кидаемых им в вольер игрушек и сладостей

    Зоолог рассказал о вреде животным от посетителей зоопарков
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Во многих зоопарках есть экспозиции предметов, извлеченных из желудков погибших или прооперированных в зоопарке животных. Это в основном резиновые игрушки, мячики, которые люди бросают в вольеры», – рассказал газете ВЗГЛЯД зоолог, руководитель контактного зоопарка в Доме детского творчества города Всеволожска Ленинградской области Евгений Рыбалтовский, комментируя попытку отравления животных в Московском зоопарке.

    В московском зоопарке 43-летний мужчина попытался отравить животных. Сотрудники полиции оперативно отреагировали и задержали его. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, чтобы установить мотивы и подробности инцидента.

    «Действительно, очень часто происходят случаи не только умышленного, но и неумышленного нанесения вреда животным. Наверное, самый вопиющий случай в Московском зоопарке был в восьмидесятые годы, когда группа подростков, забравшись в вольер к гигантским кенгуру, палками забила несколько животных просто из хулиганских побуждений», – вспоминает Рыбалтовский.

    Он рассказывает, что часто люди не задумываются о последствиях, бросая в вольер животных различного рода вещи, как съедобные, так и не очень. Во многих зоопарках, например, есть экспозиции предметов, извлеченных из желудков погибших или прооперированных в зоопарке животных. Это в основном резиновые игрушки, мячики, которые люди бросают в вольеры. Также нередко в бассейны к водоплавающим птицам кидают монеты. «Когда животное проглатывает какой-либо предмет, происходит закупорка кишечника. Не всегда удается живое существо спасти», – отмечает зоолог.

    «Зачастую из самых добрых побуждений бросают корма и сладости, со словами "медведь в лесу малину ест, почему же конфету нельзя". А очень многие животные после этого заболевают. А белки, поскольку они абсолютно не приспособлены к поеданию сладостей, и вовсе гибнут», – делится специалист.

    Он замечает, что неспроста в зоопарках на табличках пишут просьбу не кормить животных, не гладить их.  «И речь здесь не только о том, что человек может нанести вред здоровью животного, но и наоборот – зверь может травмировать человека. Посетители позволяют себе заходить за ограждения, полагая, что условный мишка добрый, он же воспитывается в неволе и не имеет диких привычек. Нарушения этих запретов, к сожалению, тоже порой заканчиваются трагедией. Я на своем собственном опыте могу сказать, что иногда, когда сотрудники зоопарка пытаются выгнать посетителей из-за барьера, куда они залезают, чтобы покормить обезьян, погладить тигра, люди ведут себя агрессивно, не понимая того, что в первую очередь персонал заботится о них», – говорит Рыбалтовский.

    Он подчеркивает, что ни в коем случае нельзя пытаться давать животным какие-либо медицинские препараты, поскольку посетитель не знает об особенностях восприимчивости к нему какого-либо животного. «Нужно всегда помнить о том, что зоопарк – это не просто зрелищная организация, а та, что охраняет животных, сохраняя их для человека, для будущих поколений», – отметил Рыбалтовский.

    Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке обнаружили разбросанные таблетки неизвестного происхождения в вольерах с рысями и леопардом. По данному факту правоохранительные органы начали уголовное расследование.

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    29 мая 2025, 09:38 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз Мединскому

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился начать расследование по факту угроз, направленных советнику президента России Владимиру Мединскому и его семье со стороны украинских радикалов.

    По словам официального представителя СК Светланы Петренко, уголовное дело возбуждено после того, как появилась информация о поступлении угроз семье Мединского со стороны украинских радикалов, передает ТАСС.

    Петренко отметила, что Главное следственное управление СК России совместно с оперативными службами намерены принять меры для установления лиц, причастных к этим угрозам, и их последующего привлечения к ответственности.

    Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что жесткость Мединского как переговорщика заставила представителей киевского режима применять любые методы для срыва переговорного процесса.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мединский получил от главы Минобороны Украины Рустема Умерова объяснение, что угрозы в адрес его семьи исходят от радикальных националистов, неподконтрольных официальному Киеву.

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      Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

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      «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

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      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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