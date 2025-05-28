Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.6 комментариев
Путин связал допинг Валиевой с применением нетрадиционной медицины
Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые спортивные федерации привлекают к работе специалистов спорной и даже нетрадиционной медицины, из-за чего у спортсменов возникают неясные случаи с допингом.
Глава государства отметил, что основное медицинское сопровождение спорта обеспечивает ФМБА, но при этом отдельные федерации обращаются к специалистам «спорных направлений», передает ТАСС.
Путин напомнил о скандалах с Марией Шараповой и Камилой Валиевой, заявив: «Так было, по-моему, с Марией Шараповой в свое время, когда она говорила: "Врач дал какой-то препарат, а я и не знала, что его нельзя применять". Так было, по-моему, и в фигурном катании, когда Валиеву обвинили в применении каких-то препаратов. Она тоже ничего не знала. Ерунда какая-то».
Президент выразил возмущение тем, что из-за сомнительных методов в спорте возникают ситуации, которые сложно объяснить болельщикам и руководству страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин намерен на встрече с Советом по физкультуре и спорту обсудить развитие спорта для людей с ограничениями.