Российский вратарь Сафонов помог ПСЖ завоевать Кубок Франции по футболу

ПСЖ с Сафоновым на воротах победил «Реймс» со счетом 3:0 и взял Кубок Франции

Tекст: Ирма Каплан

Парижский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) выиграл Кубок Франции, одержав уверенную победу над «Реймсом» со счетом 3:0, сообщает ТАСС.

В финале игры отличились Брэдли Барколя, оформивший дубль на 16-й и 19-й минутах, и Ашраф Хакими, забивший на 43-й минуте.

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов провел на поле весь матч. Он пополнил ряды парижской команды перед началом сезона, перейдя в нее из «Краснодара». За ПСЖ он сыграл 17 матчей в различных турнирах и семь раз не позволил соперникам забить ни единого мяча в свои ворота.

Для ПСЖ эта победа стала 16-й в истории Кубка Франции – абсолютный рекорд турнира.

Это третий трофей Сафонова с французским клубом: ранее он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года российский вратарь Матвей Сафонов впервые пропустил гол в официальном матче за «Пари Сен-Жермен» в игре против «Реймса» в пятом туре чемпионата Франции.