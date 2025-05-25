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Российский вратарь Сафонов помог ПСЖ завоевать Кубок Франции по футболу
ПСЖ с Сафоновым на воротах победил «Реймс» со счетом 3:0 и взял Кубок Франции
Российский голкипер Матвей Сафонов провел финальный матч за ПСЖ, завершившийся победой над «Реймсом» и очередным рекордным трофеем для клуба – Кубком Франции.
Парижский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) выиграл Кубок Франции, одержав уверенную победу над «Реймсом» со счетом 3:0, сообщает ТАСС.
В финале игры отличились Брэдли Барколя, оформивший дубль на 16-й и 19-й минутах, и Ашраф Хакими, забивший на 43-й минуте.
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов провел на поле весь матч. Он пополнил ряды парижской команды перед началом сезона, перейдя в нее из «Краснодара». За ПСЖ он сыграл 17 матчей в различных турнирах и семь раз не позволил соперникам забить ни единого мяча в свои ворота.
Для ПСЖ эта победа стала 16-й в истории Кубка Франции – абсолютный рекорд турнира.
Это третий трофей Сафонова с французским клубом: ранее он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года российский вратарь Матвей Сафонов впервые пропустил гол в официальном матче за «Пари Сен-Жермен» в игре против «Реймса» в пятом туре чемпионата Франции.