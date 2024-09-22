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Сафонов впервые пропустил гол в официальных матчах за ПСЖ
Сафонов пропустил первый гол за ПСЖ в матче против «Реймса»
Российский вратарь Матвей Сафонов впервые пропустил гол в официальном матче за «Пари Сен-Жермен», выступая против «Реймса» в пятом туре чемпионата Франции, завершившемся ничьей 1:1.
В пятом туре чемпионата Франции по футболу команды «Реймс» и «Пари Сен-Жермен» сыграли вничью со счетом 1:1, пишет «Интерфакс». Игра состоялась в Реймсе, где на девятой минуте «Реймс» открыл счет благодаря точному удару Кэито Накамуры. Ответный гол ПСЖ забил Усман Дембеле на 68-й минуте матча.
Ранее Сафонов подал заявление в полицию на бывшую супругу Анастасию Казачек по поводу кражи денег с его банковской карты. Тем временем, Мосгорсуд утвердил решение Никулинского районного суда, обязывающее Сафонова выплачивать алименты дочери в размере четверти доходов. В дополнение к этому, судебные приставы Москвы ограничили его выезд из России.