Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок Гагарина к мемориалу в Туношне
Победители Кубка Гагарина из ярославского «Локомотива» почтили память погибших товарищей, доставив трофей к мемориалу в Туношне.
Ярославская команда «Локомотив» и тренерский штаб привезли Кубок Гагарина к мемориальному комплексу на месте трагической авиакатастрофы в Туношне, передает РИА «Новости». В сентябре 2011 года в этом месте разбился самолет с командой, в результате чего погибли игроки и члены тренерского штаба.
В среду «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счетом 2:1 в овертайме и впервые в истории клуба завоевал главный трофей КХЛ.
Игроки сопроводили церемонию подписью: «Сегодня мы отвезли Кубок Гагарина туда, где он обязан был побывать – на мемориал в Туношну. Эту победу мы посвящаем чемпионам наших сердец. Наша команда навсегда!»
Как писала газета ВЗГЛЯД, ярославский «Локомотив» одержал победу над челябинским «Трактором» в пятом матче финальной серии плей-офф Фонбет – Континентальной хоккейной лиги и стал обладателем Кубка Гагарина. Президент России Владимир Путин поздравил хоккейный клуб «Локомотив» с этим достижением.