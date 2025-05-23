Хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок Гагарина к мемориалу в Туношне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ярославская команда «Локомотив» и тренерский штаб привезли Кубок Гагарина к мемориальному комплексу на месте трагической авиакатастрофы в Туношне, передает РИА «Новости». В сентябре 2011 года в этом месте разбился самолет с командой, в результате чего погибли игроки и члены тренерского штаба.

В среду «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счетом 2:1 в овертайме и впервые в истории клуба завоевал главный трофей КХЛ.

Игроки сопроводили церемонию подписью: «Сегодня мы отвезли Кубок Гагарина туда, где он обязан был побывать – на мемориал в Туношну. Эту победу мы посвящаем чемпионам наших сердец. Наша команда навсегда!»

Как писала газета ВЗГЛЯД, ярославский «Локомотив» одержал победу над челябинским «Трактором» в пятом матче финальной серии плей-офф Фонбет – Континентальной хоккейной лиги и стал обладателем Кубка Гагарина. Президент России Владимир Путин поздравил хоккейный клуб «Локомотив» с этим достижением.



