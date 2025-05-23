Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Одиннадцатиклассницу с иконой не пустили на ЕГЭ в Екатеринбурге
В Екатеринбурге выпускницу не допустили на экзамен из-за того, что она пыталась пройти с иконой, не входящей в перечень разрешенных предметов.
Школьницу не пустили на сдачу единого государственного экзамена в Екатеринбурге из-за того, что она попыталась пройти на экзамен с иконой, передает ТАСС.
В пресс-службе городской администрации пояснили, что федеральные правила проведения ЕГЭ регламентируют список допустимых предметов, иконы в этот перечень не входят. Организаторы экзамена, по словам представителей администрации, действовали строго в соответствии с законодательством России.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале раскритиковала сложившуюся ситуацию. Она написала: «Есть регламент. Но нужно быть человечнее к детям».
Основной период ЕГЭ стартовал 23 мая и, по информации властей, прошел без сбоев и утечек экзаменационных заданий.
Ранее сообщалось, что в период экзаменов участились попытки похищения персональных данных и денег у школьников и их родителей по поддельным звонкам и письмам.