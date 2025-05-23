Одиннадцатиклассницу с иконой не пустили на ЕГЭ в Екатеринбурге

Tекст: Евгения Караваева

Школьницу не пустили на сдачу единого государственного экзамена в Екатеринбурге из-за того, что она попыталась пройти на экзамен с иконой, передает ТАСС.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что федеральные правила проведения ЕГЭ регламентируют список допустимых предметов, иконы в этот перечень не входят. Организаторы экзамена, по словам представителей администрации, действовали строго в соответствии с законодательством России.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале раскритиковала сложившуюся ситуацию. Она написала: «Есть регламент. Но нужно быть человечнее к детям».

Основной период ЕГЭ стартовал 23 мая и, по информации властей, прошел без сбоев и утечек экзаменационных заданий.

Ранее сообщалось, что в период экзаменов участились попытки похищения персональных данных и денег у школьников и их родителей по поддельным звонкам и письмам.