Путин прислал венок на прощание с Григоровичем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с народным артистом СССР Юрием Григоровичем, сообщает ТАСС. Венок был украшен лентами в цветах российского триколора с надписью «От президента Российской Федерации» и был размещен в историческом здании Большого театра, где проходило прощание.

Соболезнования по поводу смерти хореографа выразили представители культурной сферы и власти, в том числе спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и сам президент Путин. Путин назвал Григоровича великим хореографом, который, по его словам, «олицетворял целую эпоху в истории русского и мирового балета».

Юрий Григорович родился в 1927 году в Ленинграде, окончил хореографическое училище и начал творческий путь в Мариинском театре. С 1964 по 1995 год был главным балетмейстером Большого театра, а с 2008 года – его главным хореографом. За свою карьеру он поставил восемь оригинальных балетов и создал хореографические редакции ряда классических постановок, которые вошли в основу репертуара театра.

Григорович был удостоен звания народного артиста СССР, звания Героя Социалистического Труда и награжден более чем 60 российскими и зарубежными наградами, включая орден Святого апостола Андрея Первозванного и орден «За заслуги перед Отечеством».

Как писала газета ВЗГЛЯД, известный российский хореограф и народный артист СССР Юрий Григорович ушел из жизни в возрасте 98 лет. Причиной смерти Григоровича стали осложнения, вызванные двусторонним воспалением легких. Президент России направил слова поддержки коллективу Большого театра, а также родным и близким знаменитого хореографа.