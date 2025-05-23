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Еврейская община Молдавии решила обратиться в суд из-за учебника по истории
Еврейская община Молдавии заявила о подготовке иска из-за учебника по истории
Еврейская община Молдавии намерена подать иск в суд из-за учебника истории для школьников, в котором умалчивается участие властей Румынии в Холокосте, и сотрудничестве с нацисткой Германией, заявили в общине.
Еврейская община Молдавии заявила о намерении подать иск против министерства образования, если не будут изъяты и пересмотрены учебники истории, передает ТАСС.
Поводом для обращения стало замалчивание в учебнике фактов сотрудничества румынских властей с нацистской Германией, а также преуменьшение роли Румынии в массовых убийствах и депортациях евреев во Второй мировой войне.
В администрации еврейской общины подчеркнули, что уже проинформировали международных партнеров о ситуации. Обращение в суд последует в случае отказа министерства образования изъять, пересмотреть учебник согласно положениям национального законодательства и рекомендациям международных институтов.
Скандал разгорелся после выхода нового издания курса по истории для 12 классов, где, по мнению общественности и российского посольства в Кишиневе, игнорируются или смягчаются жестокость исторических событий, а задания склоняют школьников к поиску положительных черт фашистских организаций. Министр образования обвинил критиков в распространении дезинформации.
Во время Второй мировой войны часть территории Молдавии и Украины находилась под управлением Румынии, где, по оценкам историков, были убиты и депортированы до 300 тыс. евреев и других категорий населения. В 2005 году власти Румынии принесли официальные извинения за эти преступления, а в 2016 году молдавский парламент признал доклад комиссии Эли Визеля о Холокосте.
В последние годы в Молдавии усилилась пропаганда объединения с Румынией, что выражается в изменении названия языка, переписывании школьных программ и установке памятников румынским военным.
Ранее руководство еврейской общины Молдавии потребовало срочного изъятия нового учебника по истории до его пересмотра.
В учебнике по истории для старшеклассников Молдавии Сталинградскую битву назвали «катастрофой».
В этом же учебнике участие румынских войск в сражении рассмотрели с позиции их оправдания.