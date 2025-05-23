Еврейская община Молдавии решила обратиться в суд из-за учебника по истории

Еврейская община Молдавии заявила о подготовке иска из-за учебника по истории

Tекст: Вера Басилая

Еврейская община Молдавии заявила о намерении подать иск против министерства образования, если не будут изъяты и пересмотрены учебники истории, передает ТАСС.

Поводом для обращения стало замалчивание в учебнике фактов сотрудничества румынских властей с нацистской Германией, а также преуменьшение роли Румынии в массовых убийствах и депортациях евреев во Второй мировой войне.

В администрации еврейской общины подчеркнули, что уже проинформировали международных партнеров о ситуации. Обращение в суд последует в случае отказа министерства образования изъять, пересмотреть учебник согласно положениям национального законодательства и рекомендациям международных институтов.

Скандал разгорелся после выхода нового издания курса по истории для 12 классов, где, по мнению общественности и российского посольства в Кишиневе, игнорируются или смягчаются жестокость исторических событий, а задания склоняют школьников к поиску положительных черт фашистских организаций. Министр образования обвинил критиков в распространении дезинформации.

Во время Второй мировой войны часть территории Молдавии и Украины находилась под управлением Румынии, где, по оценкам историков, были убиты и депортированы до 300 тыс. евреев и других категорий населения. В 2005 году власти Румынии принесли официальные извинения за эти преступления, а в 2016 году молдавский парламент признал доклад комиссии Эли Визеля о Холокосте.

В последние годы в Молдавии усилилась пропаганда объединения с Румынией, что выражается в изменении названия языка, переписывании школьных программ и установке памятников румынским военным.

Ранее руководство еврейской общины Молдавии потребовало срочного изъятия нового учебника по истории до его пересмотра.

В учебнике по истории для старшеклассников Молдавии Сталинградскую битву назвали «катастрофой».

В этом же учебнике участие румынских войск в сражении рассмотрели с позиции их оправдания.