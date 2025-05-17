Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.2 комментария
Еврейская община Молдавии потребовала изъять учебник истории
Еврейская община Молдавии потребовала изъять учебник за «оправдание» геноцида евреев
Руководство еврейской общины Молдавии выразило протест против учебника истории, исказившего информацию о геноциде, и потребовало его срочного изъятия до пересмотра.
Еврейская община Молдавии публично потребовала изъятия из образовательного процесса учебника истории, который, по их мнению, искажает факты о геноциде евреев и ромов, передает РИА «Новости».
Представители общины подчеркнули, что подобные нарушения содержат риск дискриминации и отметили, что учебник также представляет румынский диктаторский режим Иона Антонеску в положительном свете, скрывая его преступления как пособника Гитлера.
Они потребовали переформулировать содержание учебника, инициировать настоящие общественные дебаты с историками и теми, кто пережил Холокост, и представителей гражданского общества.
Общественники пообщеали обратиться в суд, чтобы «защитить право на достоверное образование».
В обращении отмечалось, что отрицание исторических фактов о геноциде является формой дискриминации. Сообщается также, что учебник искажает ряд других исторических событий, в том числе приднестровский конфликт, где Россия представлена как одна из сторон, и битву под Сталинградом, названную «катастрофой, которой надо было бы избежать». В тексте учебника советские войска названы «оккупационными», румынские представлены как войска-освободители, а Ион Антонеску – как эффективный администратор.
Ранее сообщалось, что в учебнике для старших классов в Молдавии ошибочно приписали американские самолеты B-24 советской авиации.
В новом учебнике по истории для старшеклассников Молдавии Сталинградскую битву назвали «катастрофой». В том же учебнике участие румынских войск в сражении рассмотрели с позиции их оправдания.