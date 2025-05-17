Еврейская община Молдавии потребовала изъять учебник истории

Еврейская община Молдавии потребовала изъять учебник за «оправдание» геноцида евреев

Tекст: Вера Басилая

Еврейская община Молдавии публично потребовала изъятия из образовательного процесса учебника истории, который, по их мнению, искажает факты о геноциде евреев и ромов, передает РИА «Новости».

Представители общины подчеркнули, что подобные нарушения содержат риск дискриминации и отметили, что учебник также представляет румынский диктаторский режим Иона Антонеску в положительном свете, скрывая его преступления как пособника Гитлера.

Они потребовали переформулировать содержание учебника, инициировать настоящие общественные дебаты с историками и теми, кто пережил Холокост, и представителей гражданского общества.

Общественники пообщеали обратиться в суд, чтобы «защитить право на достоверное образование».

В обращении отмечалось, что отрицание исторических фактов о геноциде является формой дискриминации. Сообщается также, что учебник искажает ряд других исторических событий, в том числе приднестровский конфликт, где Россия представлена как одна из сторон, и битву под Сталинградом, названную «катастрофой, которой надо было бы избежать». В тексте учебника советские войска названы «оккупационными», румынские представлены как войска-освободители, а Ион Антонеску – как эффективный администратор.

Ранее сообщалось, что в учебнике для старших классов в Молдавии ошибочно приписали американские самолеты B-24 советской авиации.

В новом учебнике по истории для старшеклассников Молдавии Сталинградскую битву назвали «катастрофой». В том же учебнике участие румынских войск в сражении рассмотрели с позиции их оправдания.