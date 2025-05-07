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Учебник по истории в Молдавии выдал американские самолеты B-24 за советские
В учебнике истории Молдавии американские самолеты B-24 выдали за советские
При освещении событий Великой Отечественной войны учебник для старших классов в Молдавии ошибочно приписал американские самолеты B-24 советской авиации.
Авторы нового учебника по истории для старших классов в Молдавии опубликовали фотографию авианалета на румынский город Плоешти, передает РИА «Новости».
В подписи к снимку говорится, что бомбардировку осуществили якобы советские самолеты B-24. На деле B-24 являются американскими тяжелыми бомбардировщиками, которые применялись союзниками СССР.
Учебник рассматривает эпизоды противостояния румынских войск и Красной армии, однако фото иллюстрирует действия авиации союзников, а не советских ВВС. Ошибка в подписи указывает на искажение исторических фактов в школьных материалах Молдавии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в новом учебнике по истории для старшеклассников Молдавии Сталинградская битва названа «катастрофой». Участие румынских войск в сражении рассматривают с позиции их оправдания.